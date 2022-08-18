Неотвратимость показаний: из средств на нацпроекты похитили почти 1 млрд рублей

Уголовные дела о хищении почти 1 млрд рублей в рамках нацпроектов возбуждены по материалам прокуроров в 77 регионах страны, сообщили «Известиям» в Генпрокуратуре РФ. Ущерб еще на 721 млн рублей удалось предотвратить. Речь о бюджетных средствах, выделенных на такие нацпроекты, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда». Кроме того, прокуроры направили в суды гражданские иски еще на 500 млн рублей. Всего при реализации нацпроектов выявлено более 40 тыс. нарушений закона. Это лишь вершина айсберга, в процессе расследования могут появиться новые факты, считают эксперты.

Контроль на миллиард

За первые шесть месяцев этого года прокуроры выявили более 40 тыс. нарушений закона при реализации национальных проектов, сообщил «Известиям» официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

— Внесено 15 тыс. представлений, в суды направлено 5 тыс. гражданских исков на сумму почти 500 млн рублей. По итогам рассмотрения актов реагирования 10,5 тыс. лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 406 уголовных дел, — рассказал он.

Вместе с Росфинмониторингом Генпрокуратуре удалось предотвратить хищение более 298,1 млн рублей и выявить сговор участников торговых процедур на сумму 414,3 млн рублей. В результате в федеральный бюджет возместили более 2,5 млн рублей, рассказали «Известиям» в ведомстве.

В рамках уголовных дел, возбужденных по материалам Генпрокуратуры в 77 регионах, расследуется хищение более 900 млн рублей , отметили в ведомстве. Речь идет о бюджетных средствах, выделенных на такие нацпроекты, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и др.

Неотвратимость показаний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Так, в Костромской области основанием для уголовного дела стала оплата завышенных на 2,9 млн рублей объемов работ при ремонте улиц. В Иркутской области начали уголовное преследование руководителя муниципального учреждения, который принял фактически не исполненные обязательства по контракту на поставку оборудования для спортивного объекта. Ущерб превысил 4,5 млн рублей.

В Красноярском крае после вмешательства прокуроров 40 семей из аварийных домов в поселке Рассвет и пенсионер-инвалид из Енисейска получили благоустроенные квартиры. В Якутии наконец заработал лечебно-профилактический комплекс «Диагностика» в Кобяйском районе. Почти 2 тыс. человек в 15 населенных пунктах, в том числе отдаленных, смогли пройти медосмотры.

Вмешательство прокуроров позволило завершить ремонт, строительство и ввести в эксплуатацию более 60 школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов и других социальных объектов в регионах. В Амурской и Владимирской областях гражданам приобрели необходимые дорогостоящие лекарства. Среди других проблем, которые удалось решить только с помощью надзорного ведомства, — переселение из аварийных домов, восстановление прав семей на господдержку в связи с рождением детей.

Неотвратимость показаний Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Из-за нарушения сроков исполнения работ по ряду нацпроектов виновные получили административные штрафы на сумму свыше 1,4 млрд рублей.

Всего к началу августа этого года мероприятия нацпроектов исполнены на 42,9% , отметили в Генпрокуратуре со ссылкой на данные Казначейства России.

Показатели нарушений по нацпроектам за шесть месяцев этого года уже приблизились к тем, которые Генпрокуратура выявила за первые девять месяцев прошлого. В ноябре 2021 года генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что за девять месяцев в этой сфере прокуроры выявили более 45 тыс. нарушений, а по результатам надзорных проверок было инициировано 495 уголовных дел.

«Известия» направили запрос в правительство России с просьбой оценить ход реализации нацпроектов и выявленные Генпрокуратурой нарушения. На момент публикации ответ не получен.

Вершина айсберга

Когда речь идет о реализации нацпроектов, значительные суммы хищений, которыми оперирует Генеральная прокуратура, могут оказаться лишь вершиной айсберга , считает член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

— Если мы возьмем все нацпроекты и посмотрим, сколько выявлено эпизодов, мы поймем, что на самом деле это еще не так уж много, — полагает он.

Бюджетные средства остаются крайне привлекательными для коррупционного рынка, подчеркнул член СПЧ.

— Их используют, специально придумывая определенные траты, номенклатуры товаров, направления. Дальше эти деньги расходуются почти законно. Тут очень сложно оценить криминальную составляющую, поскольку вроде бы нужные позиции закупали. Ну да, по высокой цене, но вроде с соблюдением необходимых процедур. А зачем закупали — непонятно, — пояснил Кирилл Кабанов.

Принцип целесообразности и обоснованности трат всё еще чужд многим чиновникам, добавил он.

— Мы должны понимать, что в вопросе трат бюджетных денег у страны сегодня есть определенные приоритеты. И, например, закупка или аренда дорогих автомобилей для чиновников к таковым явно не относится. Хотя есть случаи, когда такие траты пытаются профинансировать с использованием средств нацпроектов, — отметил член СПЧ.

Неотвратимость показаний Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

Антикоррупционный маховик в отношении некоторых национальных проектов набрал обороты не так давно, сказал «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

— Как правило, те нарушения, которые выявляются сегодня, совершены недавно, когда самый главный профилактический фактор — неотвратимость наказания — еще должным образом не работал, — пояснил он.

Сейчас контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на нацпроекты, значительно усилился, подчеркнули эксперты.

— Теперь уже всё не так, как в 1990-е, когда 70–80% средств уходило налево. И сажают, и контроль усилился, — рассказал Кабанов.

Государственная политика сегодня ориентирована на то, чтобы все правонарушения, особенно коррупционного характера, когда бы они ни были совершены, получали свое должное разрешение, заверил Анатолий Выборный.

— Генпрокуратура, учитывая те цели и задачи, которые поставил президент, сегодня более тщательно и достаточно оперативно выявляет нарушения и доводит результаты проверок до их логического решения. Это нужно, чтобы полностью ответить на сформировавшийся запрос общества на институт неотвратимости наказания. Там, где есть нарушение, должно быть наказание, — считает он.