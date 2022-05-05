Взятки прошли не гладко: число пойманных коррупционеров выросло на 20%

В России за январь-март 2022 года зарегистрировали на 20% больше случаев дачи взяток, чем за тот же период годом ранее, свидетельствуют данные Генпрокуратуры. Тенденция на увеличение числа пойманных взяточников сохраняется не первый год. И все же общее количество подобных преступлений относительно невелико — за весь 2021 год их выявили 9,5 тысяч. Это лишь верхушка айсберга, говорят эксперты. Раскрываемость коррупционных схем в последнее время повысилась, однако стало больше и случаев мелкого взяточничества.

Больше — лучше

С января по март 2022 года в России выявили 2084 случая получения взятки. Это на 20% больше прошлогодних показателей за соответствующий период, следует из данных Генеральной прокуратуры России. Число выявленных взяток растет уже несколько лет: с 2017 по 2021-й число уголовных дел по ст. 290 УК РФ (получение взятки) увеличилось с 3188 до 5020 — то есть на 57,5%, а по ст. 291 (дача взятки) — с 2272 до 4499.

Динамика связана с улучшением работы сотрудников правоохранительных органов, считает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. В дальнейшем количество фиксируемых преступлений будет только увеличиваться, отметил он.

— Наибольшую сложность вызывает раскрытие взяток в особо крупном размере, поскольку в таких преступлениях часто бывают замешаны высокопоставленные лица. В то время как мелкое взяточничество более распространено, и раскрывается легче. В последнее время число случаев так называемой «низовой коррупции» растет. Речь идет о незаконном получение денежных средств от пяти до десяти тыс. рублей. В основном этим грешат муниципальные служащие низшего ранга и недобросовестные сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, стоит вспомнить, что случаи взяточничества по-прежнему, к сожалению, распространены среди учителей и врачей, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Размер взятки не превышает 10 тыс. рублей в каждом третьем случае, ранее сообщали в Генпрокуратуре.

Взятки прошли не гладко 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тем не менее благодаря увеличению количества раскрытых дел вне зависимости от их сложности, люди стали бояться выстраивать преступные отношения, добавил Кирилл Кабанов. Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин согласен, что страх быть пойманным становится сильнее жажды наживы.

— Сейчас чиновник понимает, что большую сумму без последствий спрятать почти невозможно. Раньше нечестно нажитое чаще всего выводили на офшорные счета за границей. Но в нынешних условиях такой сценарий маловероятен. Кроме того, потратить крупную сумму без проверок также затруднительно , — отметил Кирилл Кабанов.

Борьба с коррупционерами стала как никогда актуальной, подчеркнул общественник, поскольку в период санкций, взятничество может нанести сильный удар по внутренней стабильности.

Помимо статистики

Всего за прошлый год всего было зафиксировано 9,5 тыс. случаев получения и дачи взяток, но это число не показывает реальную ситуацию в стране, заметил Михаил Пашкин.

— Есть такое понятие, как латентная преступность — это случаи правонарушений, которые по тем или иным причинам не отражены в официальной статистике. Такое бывает, когда потерпевший не сообщает о факте преступления из-за страха или стыда. Конечно, есть и случаи, когда преступления не афишируются для того, чтобы не навредить расследованию особо крупных дел, в которых замешаны государственные деятели. Вероятно, 9,5 тыс. случаев — лишь вершина айсберга. Незафиксированными могут оставаться десятки тысяч правонарушений подобного рода, — считает эксперт.

Сложность раскрытия дел, связанных с дачей и получением взятки, связанна с тем, что в подобных схемах, как правило, фигурируют лица с высшим образованием, добавил глава благотворительной организации «Право и порядок» подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

Взятки прошли не гладко 2 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Они прекрасно отдают отчет в том, что делают, то есть это умышленное преступление. А подобного рода правонарушения очень хорошо продуманы, каждый шаг просчитан и почти каждая мелочь предусмотрена. В этих случаях следственные органы сталкиваются не с рядовыми воришками, а матерыми, подготовленными преступниками, — пояснил он «Известиям».