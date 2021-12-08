Опасный подарок: у чиновников изымают незаконно нажитое имущество

Новогодних подарков ждут все, и чиновники здесь не исключение. Вот только по закону они не имеют права принимать чрезмерно дорогие гостинцы. О тонкостях антикоррупционной работы по изъятию незаконно нажитых активов у чиновников, их новых попытках скрыть криминальные доходы от ревизоров и ограничениях на подарки высокопоставленным бюджетникам — в материале «Известий».

Не заслужил, а подарили

Причиной очередного витка обсуждений нескромных подарков чиновникам стал процесс над генералом таможенной службы Александром Кизлыком (в прошлом он, кстати, прокурорский работник). И речь даже не об уголовном деле, по которому офицер проходит обвиняемым, а о параллельном разбирательстве в отношении его активов, накопленных за время службы. По подсчетам Генпрокуратуры, с 2001 по 2019 год Кизлык мог законно заработать чуть меньше 35 млн рублей, его супруга не была трудоустроена. А во время следственных действий сыщики обнаружили и арестовали у таможенника имущества минимум на 158 млн рублей. В ходе расследования всплыл особняк в подмосковных Мытищах. Там во время обыска оперативники нашли наличные в рублях и валюте, целую коллекцию дорогостоящих часов, авторучек, запонок, золото и серебро в слитках, драгоценности и другие предметы роскоши. Незадекларированные активы генерала были изъяты в доход государства решением Мещанского суда как приобретенные в результате систематических нарушений антикоррупционных запретов и ограничений.

Опасный подарок Фото: ТАСС/Андрей Васильев

Таможенный генерал попытался оспорить решение: дескать имущество нажил до принятия всяких антикоррупционных законов. По словам его адвокатов, имущество было получено в виде займа, а все остальное подарили — на праздники, юбилеи и другие торжества, но все строго с августа 2006 по февраль 2007 года (по мнению защиты, в этот период ответчик не обязан был отчитываться). Мосгорсуд посчитал решение нижестоящей инстанции законным. Сторона защиты не предоставила договоров займа на изъятые средства. Не поверил суд и в честность сделки жены офицера таможни со студенткой-очницей из Рязани, которая якобы продала объект недвижимости в Подмосковье рыночной стоимостью не менее 23 млн (на период сделки) за 990 тыс. рублей.

Схема заработала

Вопреки мнению скептиков, за последние годы практика конфискации нелегальных активов чиновников из разовых акций превратилась в системную работу. И помимо превентивного эффекта такая практика имеет вполне ощутимую экономическую оправданность: казна пополнилась на миллиарды рублей за счет имущества коррупционеров.

Опасный подарок Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

В ноябре Индустриальный суд Ижевска по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства дом, квартиры, нежилые помещения, объект незавершенного строительства, земельные участки, транспортные средства, деньги, памятные знаки, коллекционные монеты, а также иное дорогостоящее имущество бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева и членов его семьи на общую сумму свыше 120 млн рублей.

«Установлено, что вопреки требованиям антикоррупционного законодательства Соловьев в период с 2007 по 2016 год имел не предусмотренный законом и явно превышающий его официальный заработок доход, который скрывал от декларирования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Еще один громкий процесс по изъятию имущества в рамках антикоррупционного законодательства связан с именем бывшего офицера МВД Дмитрия Захарченко. В отношении взяточника и его окружения выносилось несколько судебных решений. Одно из них — на астрономическую сумму 9 млрд рублей. Позже был удовлетворен еще один иск ГП — на сумму 460 млн рублей.

Пожалуй самая громкая история конфискации связана с делом бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина. По данным прокуратуры, за восемь лет нахождения Хорошавина на посту общие законные доходы его семьи составили около 55 млн рублей. Но за эти же годы он и его близкие родственники приобрели имущество на сумму более 1 млрд рублей. Кроме того, на банковских счетах и при обыске дома обнаружено еще свыше 750 млн рублей.

Опасный подарок Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Напомним, в 2018 году Хорошавин был осужден за получение крупных взяток и приговорен к 13 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 500 млн рублей. Помимо этого он был лишен всех государственных наград. Иск Генпрокуратуры об изъятии его имущества на общую сумму 1,1 млрд рублей был удовлетворен в сентябре 2016 года.

Как устроена система изъятий

— Коррупция приносит обществу очевидный вред — уничтожает государство изнутри, губит честную конкуренцию, подрывает веру общества в справедливость, — пояснил «Известиям» адвокат Константин Кудряшов. — Поэтому меры государства по борьбе с коррупцией можно только приветствовать. Институт конфискации имущества, нажитого госслужащими преступным путем, одновременно является одним из способов восстановления социальной справедливости и инструментом предупреждения новых преступлений.

Один из главных инструментов изъятия активов у коррупционеров — закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

— Ст. 17 этого закона позволяет прокурору обращаться в суд с заявлением об обращении в доход государства имущества, в отношении которого чиновником не представлено сведений о его приобретении на законные доходы, — говорит Кудряшов.

Выживает только продвинутый взяточник

По мнению Константина Кудряшова, перспектива отъема грязных денег заставляет казнокрадов искать новые формы сокрытия незаконных доходов.

— К неожиданным последствиям практики конфискации имущества, нажитого незаконным путем, отчасти можно отнести развитие рынка криптовалют. Как бы парадоксально это ни звучало, но «продвинутые коррупционеры» вкладывают деньги в биткоины. Объяснение простое — криптовалюты проще спрятать от обнаружения и конфискации.

Он также отметил, что страх лишиться капитала стимулирует коррупционеров к выводу больших сумм за границу, то есть деньги выводятся из экономики страны.

Одним из очевидных минусов сложившейся практики адвокат считает нарушение прав родственников чиновника, непричастных к преступной деятельности.

— Если обычный человек, получающий серую зарплату или недоплачивающий налоги, рискует остаться без пенсии или получить от налоговой службы крупный штраф, то родственник чиновника, даже не получивший от коррупционных доходов ни копейки, но неспособный документально подтвердить свои доходы, в аналогичной ситуации рискует потерять фактически все свое имущество, — считает адвокат.

Опасный подарок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Даром не надо

По общему правилу госслужащим нельзя получать дорогие подарки, но есть оговорки.

— Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тыс. рублей, лицам, замещающим государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

Исключение сделано не только для обычных подарков, но и для подарков, вручаемых на протокольных мероприятиях, в ходе командировок, пояснил «Известиям» Александр Иноядов, адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm.

— При этом подарки стоимостью свыше 3000 рублей поступают в государственную или муниципальную собственность, — уточнил адвокат. — О получении подарка чиновник обязан сообщить и передать его в соответствующий государственный или муниципальный орган или учреждение.

Опасный подарок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Процедура «сообщения о получении подарка» в связи с протокольными мероприятиями или командировками, участие в которых связано с исполнением служебных обязанностей, а также оценка, передача подарка, его выкуп, помещение в фонды организации регулируются приказами и постановлениями уполномоченных органов.