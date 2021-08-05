Голосовое управление: регламент участия чиновников в советах директоров изменят

Госслужащие не смогут изменить директивам при голосовании в советах директоров, но вместе с тем их освободят от персональной ответственности за принятые решения . Такие нововведения содержатся в законопроекте Минэкономразвития, вносящем изменения в ФЗ «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» (есть в распоряжении «Известий»). Чиновники будут обязаны предоставлять в компании копии директив, после чего будут считаться автоматически проголосовавшими . Такой подход исключает коррупцию, но параллельно усиливает роль государства в корпоративном управлении, заявили эксперты.

Право голоса

Сегодня многие госслужащие выступают членами советов директоров и наблюдательных советов различных АО и ООО. Например, зампред правительства Дмитрий Григоренко возглавляет набсовет банка ВТБ, вице-премьер Александр Новак — совет директоров «Транснефти», а первый вице-премьер Андрей Белоусов — исполнительный орган РЖД . При этом в стране давно сложилась и широко применяется практика, когда чиновники в составе совета директоров представляют интересы государства на основе письменных директив, а не своего мнения, пояснил «Известиям» замминистра экономического развития Илья Торосов . Вместе с тем они несут личную ответственность за принятые решения наравне с другими членами совета.

― Очевидно, что представитель инте ресов государства не должен и не может голосовать иначе, чем указано в директиве. Это следует прямо закрепить в законе, исключив возможность отклонения представителя от позиции, изложенной в документе, ― заявил замминистра.

Голосовое управление Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В то же время, если решение о голосовании за или против принимается не самим представителем, то на него не может быть возложена ответственность как на члена совета директоров , констатировал Илья Торосов.

На регулирование указанных вопросов и направлен законопроект Минэкономразвития . Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», при наличии директивы чиновник будет обязан представить в компанию ее копию, после чего будет считаться автоматически проголосовавшим и не сможет занимать другую позицию (исключением будут только директивы, содержащие гостайну). Параллельно его освободят от ответственности в связи с принятыми решениями: при необходимости к ней может быть привлечен орган власти, выпустивший директиву.

Источник «Известий» в Минэкономразвития пояснил, что пока случаев привлечения чиновников к ответственности после голосования в совете директоров акционерных обществ не было . Ведомство решило сыграть на опережение, отметил он.

В пресс-службе правительства не прокомментировали инициативу, перенаправив запрос в Минэк.

Ответственность за всех

Ограничение ответственности госслужащих в советах директоров вполне логично , полагает вице-президент, директор центра регуляторной политики ЦСР Екатерина Папченкова. Если обычный член исполнительного органа обладает самостоятельностью в принятии решений от имени акционерного общества, то у чиновников такой автономии нет. Они выступают прежде всего госслужащими, обязанными исполнять поручения своих руководителей, констатировала эксперт.

― Таким образом, чиновник — член совета директоров не может нести перед обществом личную ответственность за решения, в принятии которых он, во-первых, руководствуется прежде всего публичными интересами, а во-вторых, не обладает достаточной самостоятельностью , ― заявила она.

Ответственность должны нести только те лица, которые могут самостоятельно формировать свою позицию, согласился управляющий партнер ООО «ПБ-Лигал» Александр Панин. Кроме того, по его мнению, нововведения необходимы и отвечают сложившейся корпоративной практике.

Голосовое управление Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

― Предлагаемые изменения усиливают защиту публичного общества от незапланированных действий представителя, предписывая ему исполнять свои обязанности добросовестно и разумно , действуя в интересах государства как акционера, ― заявил он.

У чиновника может возникнуть противоречие между его позициями как физлица и госслужащего, и законопроект устраняет этот риск, полагает член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер. Кроме того, она уверена, что представлением директивы исключается внешний коррупционный элемент.

Поддержали предложения Минэка и в РСПП . Вице-президент объединения Александр Варварин согласился, что предъявлять требования о возмещении ущерба чиновникам, проголосовавшим по директивам, несправедливо . Они разрабатываются органами власти на коллегиальной основе, и отдельный, даже высокопоставленный госслужащий, может не оказывать существенного влияния на их выпуск и содержание. Кроме того, в совет директоров входят представители совершенно разных органов и разного уровня, и многие могут даже не участвовать в создании директив , пояснил эксперт.

Поправки Минэкономразвития усиливают роль государства в советах директоров: чиновники будут обязаны следовать жесткому регламенту, не имея возможности при необходимости отступить от него , основываясь на своем экспертном суждении, отметил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Роль каждого отдельного представителя государства в таких ситуациях и вовсе сводится к нулю, полагает он.

При этом персональной ответственности, от которой госслужащих планируют оградить, фактически они не несли никогда: еще ни разу чиновников не снимали с должности и не штрафовали за неверные решения органов управления , добавил Георгий Остапкович.

В РЖД, «Русгидро», «Россетях», «Ростелекоме», Сбербанке, ВТБ и ряде других организаций, в состав советов директоров которых входят госслужащие, не ответили на запрос «Известий».