Голосовое управление: регламент участия чиновников в советах директоров изменят
Госслужащие не смогут изменить директивам при голосовании в советах директоров, но вместе с тем их освободят от персональной ответственности за принятые решения. Такие нововведения содержатся в законопроекте Минэкономразвития, вносящем изменения в ФЗ «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» (есть в распоряжении «Известий»). Чиновники будут обязаны предоставлять в компании копии директив, после чего будут считаться автоматически проголосовавшими. Такой подход исключает коррупцию, но параллельно усиливает роль государства в корпоративном управлении, заявили эксперты.
Право голоса
Сегодня многие госслужащие выступают членами советов директоров и наблюдательных советов различных АО и ООО. Например, зампред правительства Дмитрий Григоренко возглавляет набсовет банка ВТБ, вице-премьер Александр Новак — совет директоров «Транснефти», а первый вице-премьер Андрей Белоусов — исполнительный орган РЖД. При этом в стране давно сложилась и широко применяется практика, когда чиновники в составе совета директоров представляют интересы государства на основе письменных директив, а не своего мнения, пояснил «Известиям» замминистра экономического развития Илья Торосов. Вместе с тем они несут личную ответственность за принятые решения наравне с другими членами совета.
― Очевидно, что представитель интересов государства не должен и не может голосовать иначе, чем указано в директиве. Это следует прямо закрепить в законе, исключив возможность отклонения представителя от позиции, изложенной в документе, ― заявил замминистра.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
В то же время, если решение о голосовании за или против принимается не самим представителем, то на него не может быть возложена ответственность как на члена совета директоров, констатировал Илья Торосов.
На регулирование указанных вопросов и направлен законопроект Минэкономразвития. Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», при наличии директивы чиновник будет обязан представить в компанию ее копию, после чего будет считаться автоматически проголосовавшим и не сможет занимать другую позицию (исключением будут только директивы, содержащие гостайну). Параллельно его освободят от ответственности в связи с принятыми решениями: при необходимости к ней может быть привлечен орган власти, выпустивший директиву.
Источник «Известий» в Минэкономразвития пояснил, что пока случаев привлечения чиновников к ответственности после голосования в совете директоров акционерных обществ не было. Ведомство решило сыграть на опережение, отметил он.
В пресс-службе правительства не прокомментировали инициативу, перенаправив запрос в Минэк.
Ответственность за всех
Ограничение ответственности госслужащих в советах директоров вполне логично, полагает вице-президент, директор центра регуляторной политики ЦСР Екатерина Папченкова. Если обычный член исполнительного органа обладает самостоятельностью в принятии решений от имени акционерного общества, то у чиновников такой автономии нет. Они выступают прежде всего госслужащими, обязанными исполнять поручения своих руководителей, констатировала эксперт.
― Таким образом, чиновник — член совета директоров не может нести перед обществом личную ответственность за решения, в принятии которых он, во-первых, руководствуется прежде всего публичными интересами, а во-вторых, не обладает достаточной самостоятельностью, ― заявила она.
Ответственность должны нести только те лица, которые могут самостоятельно формировать свою позицию, согласился управляющий партнер ООО «ПБ-Лигал» Александр Панин. Кроме того, по его мнению, нововведения необходимы и отвечают сложившейся корпоративной практике.
― Предлагаемые изменения усиливают защиту публичного общества от незапланированных действий представителя, предписывая ему исполнять свои обязанности добросовестно и разумно, действуя в интересах государства как акционера, ― заявил он.
У чиновника может возникнуть противоречие между его позициями как физлица и госслужащего, и законопроект устраняет этот риск, полагает член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер. Кроме того, она уверена, что представлением директивы исключается внешний коррупционный элемент.
Поддержали предложения Минэка и в РСПП. Вице-президент объединения Александр Варварин согласился, что предъявлять требования о возмещении ущерба чиновникам, проголосовавшим по директивам, несправедливо. Они разрабатываются органами власти на коллегиальной основе, и отдельный, даже высокопоставленный госслужащий, может не оказывать существенного влияния на их выпуск и содержание. Кроме того, в совет директоров входят представители совершенно разных органов и разного уровня, и многие могут даже не участвовать в создании директив, пояснил эксперт.
Поправки Минэкономразвития усиливают роль государства в советах директоров: чиновники будут обязаны следовать жесткому регламенту, не имея возможности при необходимости отступить от него, основываясь на своем экспертном суждении, отметил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Роль каждого отдельного представителя государства в таких ситуациях и вовсе сводится к нулю, полагает он.
При этом персональной ответственности, от которой госслужащих планируют оградить, фактически они не несли никогда: еще ни разу чиновников не снимали с должности и не штрафовали за неверные решения органов управления, добавил Георгий Остапкович.
В РЖД, «Русгидро», «Россетях», «Ростелекоме», Сбербанке, ВТБ и ряде других организаций, в состав советов директоров которых входят госслужащие, не ответили на запрос «Известий».