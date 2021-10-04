Особо крупные подозрения: бывшего мэра Владивостока подозревают во взятках на 20 млн рублей

Уголовное дело возбудили против бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Его подозревают в получении почти 20 млн рублей в качестве взяток от руководства городской ритуальной службы. Чиновник ушел в отставку со своего поста в мае этого года и может стать вторым в истории краевой столицы экс-градоначальником, попавшим за решетку по обвинению в коррупционных схемах. Подробнее о деле и претензиях к местному «Некрополю» — в материале «Известий».

В особо крупном

Бывшего мэра Владивостока задержали после обыска, который прошел у него дома и, по данным региональных СМИ, в автосервисе, который принадлежит экс-чиновнику. Об этом стало известно утром в понедельник, 4 октября.

Олега Гуменюка подозревают в получении денег от руководства МУПВ «Некрополь» — городской организации, предоставляющей ритуальные услуги. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

Следствие считает, что в период с 2019 по 2021 год он «регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ «Некрополь», а также через посредников «за общее покровительство» при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему якобы передано более 19,5 млн рублей, полагают следователи.

Особо крупные подозрения Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения, — уточнили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

В отношении бывшего мэра возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Наказание по ней может составлять до 15 лет лишения свободы и штрафа в размере 70-кратной суммы взятки.

Известно, что оперативное сопровождение расследования обеспечивают сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

Отставка

Олег Гуменюк руководил мэрией Владивостока с 2018 года — сначала в качестве исполняющего обязанности, а с 2019-го — в качестве избранного депутатами мэра. До этого 54-летний чиновник возглавлял хозяйственное управление администрации Приморского края.

Особо крупные подозрения Олег Гуменюк и Олег Кожемяко Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

До прихода в администрацию он с начала 2000-х сменил несколько должностей, связанных с развитием спорта и физической культуры в федеральном округе. В том числе был министром спорта Амурской области, которую на тот момент возглавлял действующий глава Приморского края Олег Кожемяко.

О досрочной отставке Олега Гуменюка с поста мэра города Владивостока стало известно в конце мая 2021 года . Как сообщалось официально, решение было принято после осмотра нескольких городских объектов совместно с полпредом президента в ДВФО Юрием Трутневым и главой региона Олегом Кожемяко, в ходе которого Трутнев и Кожемяко публично раскритиковали его работу .

Глава Приморского края Олег Кожемяко тогда пояснил, что претензии к работе мэра связаны с затягиванием работы в рамках единой субсидии на развитие центров экономического роста . В числе проблемных объектов он упомянул строительство парковок в центре краевой столицы, реконструкцию стадиона «Авангард», строительство детских садов и ремонт набережной Спортивной гавани.

В тот же день Олег Гуменюк в своем аккаунте в Instagram заявил, что вместе с Юрием Трутневым и Олегом Кожемяко он принял «консолидированное решение» покинуть свой пост . Городская дума приняла досрочную отставку единогласно. На посту главы города его сменил Константин Шестаков, ранее курировавший вопросы экономического развития, промышленности и торговли в качестве заместителя председателя краевого правительства . Он официально вступил в должность в июле этого года.

Особо крупные подозрения Избранный мэр Владивостока Константин Шестаков Фото: РИА Новости/Антон Балашов

Напомним, что один из предшественников Гуменюка на посту мэра Владивостока, Игорь Пушкарев, ранее оставил должность после того, как стал фигурантом громкого уголовного дела . Он был взят под стражу летом 2016 года, а в 2017-м официально отстранен от должности. Его обвиняли в превышении полномочий и махинациях при оформлении госзаказов, ущерб от которых следствие первоначально оценило почти в 160 млн. рублей . В 2019 году Тверской суд Москвы приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей .

«Бизнес, выстроенный под чиновников»

О первых обысках в доме у бывшего мэра стало известно спустя несколько дней после его выхода в отставку — 31 мая этого года. Тогда источники нескольких агентств сообщали, что речь шла о расследовании уголовного дела в отношении муниципального бюджетного учреждения «Некрополь».

Речь может идти о получении бывшим мэром около 4 млн рублей от граждан за незаконную выдачу разрешений на незаконную установку опалубок на одном из кладбищ города и захоронение урн. Олег Гуменюк на тот момент проходил по делу как свидетель.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ тогда подтвердили проведение обыска, но подробностей дела, в рамках которого проходил обыск , не уточняли.

Претензии к работе похоронной службы в краевой столице возникают на протяжении последних нескольких лет .

Особо крупные подозрения Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

В начале года стало известно, что бывший руководитель МУПВ «Некрополь» Игорь Бобынин предстанет перед судом по обвинению в получении почти 326 млн рублей в качестве взяток за ограничение работы других компаний на кладбищах с марта 2005 по сентябрь 2017 года. Уголовное дело в отношении него было начато в 2019 году.

В конце 2020 года УФАС по Приморскому краю назначило владивостокскому «Некрополю» штраф в размере 500 тыс. рублей за ограничение конкуренции. Организацию обвиняли в том, что она препятствует работе других похоронных агентств на городских кладбищах . В конце февраля этого года в офисе главного городского ритуального агентства проводились обыски .

Распределение ритуальных функций является прерогативой муниципальных властей, и в крупных городах этот бизнес давно выстроен под чиновников , отметил в разговоре с «Известиями» председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.

— В больших городах обороты похоронного бизнеса огромные. Контроль за этими потоками находится в зоне особого коррупционного риска, потому что все разрешения на деятельность подписывают муниципальные власти, причем у муниципалитета есть возможность контроля за бизнесом и создание условий для недобросовестной конкуренции, — отметил он.

При этом он не исключил, что в случае с экс-мэром Владивостока этот эпизод может стать «только одной из историй». «Думаю, что в рамках уголовного расследования появятся другие противоправные факты в его деятельности», — добавил собеседник издания.

Особо крупные подозрения Задержание экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка Фото: СК РФ

Теперь бывшему главе города может грозить до 10 лет лишения свободы, но с последующим условно-досрочным освобождением, считает он.

Вопрос об избрании меры пресечения для экс-чиновника сейчас решается, уточнили в краевом следственном управлении СК РФ.