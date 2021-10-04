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Особо крупные подозрения: бывшего мэра Владивостока подозревают во взятках на 20 млн рублей

Для города это уже второй экс-градоначальник, ставший фигурантом громкого дела
Фото: РИА Новости/Татьяна Меель
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Особо крупные подозрения: бывшего мэра Владивостока подозревают во взятках на 20 млн рублей
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2021-10-04 12:47:41
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Уголовное дело возбудили против бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Его подозревают в получении почти 20 млн рублей в качестве взяток от руководства городской ритуальной службы. Чиновник ушел в отставку со своего поста в мае этого года и может стать вторым в истории краевой столицы экс-градоначальником, попавшим за решетку по обвинению в коррупционных схемах. Подробнее о деле и претензиях к местному «Некрополю» — в материале «Известий».

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В особо крупном

Бывшего мэра Владивостока задержали после обыска, который прошел у него дома и, по данным региональных СМИ, в автосервисе, который принадлежит экс-чиновнику. Об этом стало известно утром в понедельник, 4 октября.

Олега Гуменюка подозревают в получении денег от руководства МУПВ «Некрополь» — городской организации, предоставляющей ритуальные услуги. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

Следствие считает, что в период с 2019 по 2021 год он «регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ «Некрополь», а также через посредников «за общее покровительство» при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему якобы передано более 19,5 млн рублей, полагают следователи.

Особо крупные подозрения
кресты
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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— В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения, — уточнили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

В отношении бывшего мэра возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Наказание по ней может составлять до 15 лет лишения свободы и штрафа в размере 70-кратной суммы взятки.

Известно, что оперативное сопровождение расследования обеспечивают сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

Отставка

Олег Гуменюк руководил мэрией Владивостока с 2018 года — сначала в качестве исполняющего обязанности, а с 2019-го — в качестве избранного депутатами мэра. До этого 54-летний чиновник возглавлял хозяйственное управление администрации Приморского края.

Особо крупные подозрения
Олег Гуменюк и Олег Кожемяко

Олег Гуменюк и Олег Кожемяко

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

До прихода в администрацию он с начала 2000-х сменил несколько должностей, связанных с развитием спорта и физической культуры в федеральном округе. В том числе был министром спорта Амурской области, которую на тот момент возглавлял действующий глава Приморского края Олег Кожемяко.

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О досрочной отставке Олега Гуменюка с поста мэра города Владивостока стало известно в конце мая 2021 года. Как сообщалось официально, решение было принято после осмотра нескольких городских объектов совместно с полпредом президента в ДВФО Юрием Трутневым и главой региона Олегом Кожемяко, в ходе которого Трутнев и Кожемяко публично раскритиковали его работу.

Глава Приморского края Олег Кожемяко тогда пояснил, что претензии к работе мэра связаны с затягиванием работы в рамках единой субсидии на развитие центров экономического роста. В числе проблемных объектов он упомянул строительство парковок в центре краевой столицы, реконструкцию стадиона «Авангард», строительство детских садов и ремонт набережной Спортивной гавани.

В тот же день Олег Гуменюк в своем аккаунте в Instagram заявил, что вместе с Юрием Трутневым и Олегом Кожемяко он принял «консолидированное решение» покинуть свой пост. Городская дума приняла досрочную отставку единогласно. На посту главы города его сменил Константин Шестаков, ранее курировавший вопросы экономического развития, промышленности и торговли в качестве заместителя председателя краевого правительства. Он официально вступил в должность в июле этого года.

Особо крупные подозрения
Избранный мэр Владивостока Константин Шестаков

Избранный мэр Владивостока Константин Шестаков

Фото: РИА Новости/Антон Балашов

Напомним, что один из предшественников Гуменюка на посту мэра Владивостока, Игорь Пушкарев, ранее оставил должность после того, как стал фигурантом громкого уголовного дела. Он был взят под стражу летом 2016 года, а в 2017-м официально отстранен от должности. Его обвиняли в превышении полномочий и махинациях при оформлении госзаказов, ущерб от которых следствие первоначально оценило почти в 160 млн. рублей. В 2019 году Тверской суд Москвы приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.

«Бизнес, выстроенный под чиновников»

О первых обысках в доме у бывшего мэра стало известно спустя несколько дней после его выхода в отставку — 31 мая этого года. Тогда источники нескольких агентств сообщали, что речь шла о расследовании уголовного дела в отношении муниципального бюджетного учреждения «Некрополь».

Речь может идти о получении бывшим мэром около 4 млн рублей от граждан за незаконную выдачу разрешений на незаконную установку опалубок на одном из кладбищ города и захоронение урн. Олег Гуменюк на тот момент проходил по делу как свидетель.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ тогда подтвердили проведение обыска, но подробностей дела, в рамках которого проходил обыск, не уточняли.

Претензии к работе похоронной службы в краевой столице возникают на протяжении последних нескольких лет.

Особо крупные подозрения
кладбище
Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

В начале года стало известно, что бывший руководитель МУПВ «Некрополь» Игорь Бобынин предстанет перед судом по обвинению в получении почти 326 млн рублей в качестве взяток за ограничение работы других компаний на кладбищах с марта 2005 по сентябрь 2017 года. Уголовное дело в отношении него было начато в 2019 году.

В конце 2020 года УФАС по Приморскому краю назначило владивостокскому «Некрополю» штраф в размере 500 тыс. рублей за ограничение конкуренции. Организацию обвиняли в том, что она препятствует работе других похоронных агентств на городских кладбищах. В конце февраля этого года в офисе главного городского ритуального агентства проводились обыски.

Распределение ритуальных функций является прерогативой муниципальных властей, и в крупных городах этот бизнес давно выстроен под чиновников, отметил в разговоре с «Известиями» председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.

— В больших городах обороты похоронного бизнеса огромные. Контроль за этими потоками находится в зоне особого коррупционного риска, потому что все разрешения на деятельность подписывают муниципальные власти, причем у муниципалитета есть возможность контроля за бизнесом и создание условий для недобросовестной конкуренции, — отметил он.

При этом он не исключил, что в случае с экс-мэром Владивостока этот эпизод может стать «только одной из историй». «Думаю, что в рамках уголовного расследования появятся другие противоправные факты в его деятельности», — добавил собеседник издания.

Особо крупные подозрения
Задержание экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка

Задержание экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка

Фото: СК РФ

Теперь бывшему главе города может грозить до 10 лет лишения свободы, но с последующим условно-досрочным освобождением, считает он.

Вопрос об избрании меры пресечения для экс-чиновника сейчас решается, уточнили в краевом следственном управлении СК РФ.

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