 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Ритейлеры заявили о стабилизации ситуации с доставкой еды в Москве
Мир
Джонсон пожелал здоровья госпитализированному супругу Елизаветы II
Экономика
Мантуров заявил о проработке допфинансирования программы льготного автокредитования
Политика
Путин провел телефонный разговор с президентом Парагвая
Мир
В Польше указали на незаменимость «Северного потока – 2» для Европы
Экономика
В Минсельхозе спрогнозировали коррекцию цен на картофель в июне
Мир
Швейцария смягчит карантинные ограничения с 1 марта
Политика
Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху
Экономика
Иванов рассказал о возможности второго транша субсидий авиакомпаниям
/

Условная пятилетка: почему экс-губернатора Ишаева не отправили в колонию

Эксперты считают, что суд учел заслуги и награды бывшего главы Хабаровского края
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Главный слайд
Начало статьи
Условная пятилетка: почему экс-губернатора Ишаева не отправили в колонию
2021-02-17 16:13:47">
2021-02-17 16:13:47
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-главу Хабаровского края Виктора Ишаева спасли от колонии смягчающие обстоятельства. Таковыми суд счел состояние здоровья подсудимого и наличие у него госнаград, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Несмотря на требование гособвинения лишить бывшего губернатора свободы на семь лет, суд приговорил его к пяти годам условно и штрафу в размере 800 тыс. рублей. На относительно мягкий вердикт, по словам юристов, повлияло также то, что нанесенный компании «Роснефть» ущерб (7,5 млн рублей) был возмещен дочерью экс-губернатора еще весной 2019 года. Все стороны процесса могут обжаловать приговор, но вряд ли апелляция будет в пользу Ишаева, считают собеседники «Известий».

Не посадили

Уголовное дело в отношении экс-губернатора, бывшего вице-президента НК «Роснефть» Виктора Ишаева возбудили летом 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Его обвинили в растрате 7,5 млн рублей нефтяной компании.

Вместе с ним на скамье подсудимых оказался глава представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. В среду, 17 февраля, заседание Замоскворецкого суда началось с заявления судьи о признании доказанности обвинений в отношении обоих фигурантов.

Условная пятилетка

Экс-губернатор Хабаровского края и бывший полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев, перед оглашением приговора в зале Замоскворецкого суда Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Превышение в лесу: на Алтае завели дело на чиновника Минприроды края
Его подозревают в незаконной вырубке под меры противопожарной профилактики

— Суд установил, что Виктор Ишаев, используя свое служебное положение, допустил растрату в особо крупном размере, — объявила судья Лариса Семёнова.

Гособвинение просило для политика семь лет лишения свободы и штраф в 900 тыс. рублей. Для представителя «Роснефти» — четыре года лишения свободы и 500 тыс. рублей штрафа.

Прокурор отметил, что Ишаев возместил ущерб, но не добровольно: деньги на счет «Роснефти» перевела его дочь. Нефтяная компания поддержала доводы обвинения и попросила взыскать с обоих подсудимых гражданский иск в 23 млн рублей.

Суд, однако, вынес более мягкий вердикт. Он назначил бывшему губернатору наказание в виде пяти лет условно и штраф в размере 800 тыс. рублей. Геннадий Кондратов получил три года условно и штраф в 400 тыс. рублей. Кроме того, был частично удовлетворен иск «Роснефти»: с Ишаева взыскали 7,5 млн рублей из 23 млн, что требовали представители компании.

Смягчающими обстоятельствами суд счел государственные награды Ишаева и наличие у него хронических заболеваний. При вынесении наказания Кондатову было учтено его содействие раскрытию преступления и наличие внуков, которых он обеспечивает. Стоит отметить, что Виктор Ишаев свою вину так и не признал, в отличие от Геннадия Кондратова.

Условная пятилетка

Экс-губернатор Хабаровского края и бывший полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев после оглашения приговора возле здания суда

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
С пеной у рта: мэра Томска задержали из-за его пивзавода
Иван Кляйн подозревается в превышении полномочий

— Приговором мы не довольны, но спасибо, что он не смертный. Для моего подзащитного посадка означала бы смертную казнь. Поэтому я до последнего надеялась, что к смертной казне его не приговорят. У нас есть 10 дней, чтобы решить, будем ли мы подавать апелляцию, — сообщила «Известиям» адвокат политика Лариса Мове после оглашения приговора.

Смягчающие обстоятельства

Виктор Ишаев многократно награжден благодарностями, почетными грамотами, медалями и орденами, в том числе орденами Почёта, Трудовой Славы, «За заслуги перед Отечеством» и другими. Ущерб «Роснефти» был возмещен. Все это вместе и повлияло на назначение более мягкого наказания, пояснил «Известиям» член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.

Осторожно, двери закрываются: сына иркутского экс-губернатора подвели лифты
Депутату заксобрания Иркутской области предъявлено обвинение в крупном мошенничестве

Кроме того, Виктор Ишаев много сделал для Хабаровского края и в целом для Дальнего Востока, когда работал в полпредстве и министерстве, отметил в разговоре с «Известиями» депутат Госдумы от Хабаровского края Кирилл Черкасов. Это также мог учесть суд, считает политик.

По ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата) предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, напомнила генеральный директор компании «ЮристЪ» Асия Мухамедшина. Так что вынесенное наказание действительно довольно мягкое.

— При назначении условного осуждения суд установил Ишаеву испытательный срок, в течение которого он должен будет своим поведением доказать исправление. За поведением Ишаева будет вестись контроль, — добавила юрист. — В течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности.

Условная пятилетка

Экс-губернатор Хабаровского края и бывший полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев после оглашения приговора возле здания суда

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Обжалование вряд ли повлияет на приговор, считает доктор политических наук, адвокат Алексей Бинецкий.

Очень редко в делах, связанных с деятельностью влиятельных политиков, выносят оправдательные приговоры. Приговор состоялся, у господина Ишаева есть право его обжаловать. Однако, на мой взгляд, это бесперспективно, — сказал он «Известиям».

В случае подачи апелляционной жалобы, суд высшей инстанции может вынести определение, где наказание будет либо увеличено, либо смягчено. Это зависит от того, какая сторона заявит обжалование и от обстоятельств дела. Сейчас говорить об этом рано, добавила Асия Мухамедшина.

Справка «Известий»

По версии следствия, с 2014 по 2019 год Виктор Ишаев, занимавший тогда должность советника президента по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента «Роснефти», сдал по завышенной цене представительству этой компании в Хабаровском крае офисные помещения площадью свыше 280 кв.м. Арендодателем выступила его собственная фирма ООО «Бейс». Она была учреждена в марте 2002 года в Хабаровске для строительства жилых и нежилых зданий.

Руководитель представительства «Роснефти» по Хабаровскому краю Геннадий Кондратов, зная о завышенной арендной ставке, профинансировал соглашение. Он ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал договор, а затем перечислил деньги на расчетные счета ООО «Бейс», отметил Дмитрий Уваров.

«Роснефть» сообщила, что служба безопасности компании выявила злоупотребления в деятельности представительства компании в Дальневосточном федеральном округе, материалы были переданы в правоохранительные органы. Впоследствии дело было переквалифицировано по ст. 160 УК РФ.

Виктор Ишаев занимал должность советника президента компании «Роснефть» Игоря Сечина по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента с 2013 по 2018 год. С 1991 по 2009 год был губернатором Хабаровского края. С 2009 по 2012-й — полномочным представителем президента РФ в ДФО, а с 21 мая 2012-го по 2013-й —министром России по развитию Дальнего Востока.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021