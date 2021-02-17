Условная пятилетка: почему экс-губернатора Ишаева не отправили в колонию

Экс-главу Хабаровского края Виктора Ишаева спасли от колонии смягчающие обстоятельства. Таковыми суд счел состояние здоровья подсудимого и наличие у него госнаград, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Несмотря на требование гособвинения лишить бывшего губернатора свободы на семь лет, суд приговорил его к пяти годам условно и штрафу в размере 800 тыс. рублей. На относительно мягкий вердикт, по словам юристов, повлияло также то, что нанесенный компании «Роснефть» ущерб (7,5 млн рублей) был возмещен дочерью экс-губернатора еще весной 2019 года. Все стороны процесса могут обжаловать приговор, но вряд ли апелляция будет в пользу Ишаева, считают собеседники «Известий».

Не посадили

Уголовное дело в отношении экс-губернатора, бывшего вице-президента НК «Роснефть» Виктора Ишаева возбудили летом 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Его обвинили в растрате 7,5 млн рублей нефтяной компании.

Вместе с ним на скамье подсудимых оказался глава представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. В среду, 17 февраля, заседание Замоскворецкого суда началось с заявления судьи о признании доказанности обвинений в отношении обоих фигурантов.

Условная пятилетка Экс-губернатор Хабаровского края и бывший полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев, перед оглашением приговора в зале Замоскворецкого суда Москвы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Суд установил, что Виктор Ишаев, используя свое служебное положение, допустил растрату в особо крупном размере, — объявила судья Лариса Семёнова.



Гособвинение просило для политика семь лет лишения свободы и штраф в 900 тыс. рублей. Для представителя «Роснефти» — четыре года лишения свободы и 500 тыс. рублей штрафа.

Прокурор отметил, что Ишаев возместил ущерб, но не добровольно: деньги на счет «Роснефти» перевела его дочь. Нефтяная компания поддержала доводы обвинения и попросила взыскать с обоих подсудимых гражданский иск в 23 млн рублей.



Суд, однако, вынес более мягкий вердикт. Он назначил бывшему губернатору наказание в виде пяти лет условно и штраф в размере 800 тыс. рублей. Геннадий Кондратов получил три года условно и штраф в 400 тыс. рублей. Кроме того, был частично удовлетворен иск «Роснефти»: с Ишаева взыскали 7,5 млн рублей из 23 млн, что требовали представители компании.

Смягчающими обстоятельствами суд счел государственные награды Ишаева и наличие у него хронических заболеваний. При вынесении наказания Кондатову было учтено его содействие раскрытию преступления и наличие внуков, которых он обеспечивает. Стоит отметить, что Виктор Ишаев свою вину так и не признал, в отличие от Геннадия Кондратова.

Условная пятилетка Экс-губернатор Хабаровского края и бывший полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев после оглашения приговора возле здания суда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Приговором мы не довольны, но спасибо, что он не смертный. Для моего подзащитного посадка означала бы смертную казнь. Поэтому я до последнего надеялась, что к смертной казне его не приговорят. У нас есть 10 дней, чтобы решить, будем ли мы подавать апелляцию , — сообщила «Известиям» адвокат политика Лариса Мове после оглашения приговора.

Смягчающие обстоятельства

Виктор Ишаев многократно награжден благодарностями, почетными грамотами, медалями и орденами, в том числе орденами Почёта, Трудовой Славы, «За заслуги перед Отечеством» и другими. Ущерб «Роснефти» был возмещен. Все это вместе и повлияло на назначение более мягкого наказания , пояснил «Известиям» член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.

Кроме того, Виктор Ишаев много сделал для Хабаровского края и в целом для Дальнего Востока, когда работал в полпредстве и министерстве, отметил в разговоре с «Известиями» депутат Госдумы от Хабаровского края Кирилл Черкасов. Это также мог учесть суд, считает политик.

По ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата) предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, напомнила генеральный директор компании «ЮристЪ» Асия Мухамедшина. Так что вынесенное наказание действительно довольно мягкое.

— При назначении условного осуждения суд установил Ишаеву испытательный срок, в течение которого он должен будет своим поведением доказать исправление. За поведением Ишаева будет вестись контроль, — добавила юрист. — В течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности.

Условная пятилетка Экс-губернатор Хабаровского края и бывший полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев после оглашения приговора возле здания суда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Обжалование вряд ли повлияет на приговор, считает доктор политических наук, адвокат Алексей Бинецкий.

— Очень редко в делах, связанных с деятельностью влиятельных политиков, выносят оправдательные приговоры. Приговор состоялся, у господина Ишаева есть право его обжаловать. Однако, на мой взгляд, это бесперспективно , — сказал он «Известиям».

В случае подачи апелляционной жалобы, суд высшей инстанции может вынести определение, где наказание будет либо увеличено, либо смягчено. Это зависит от того, какая сторона заявит обжалование и от обстоятельств дела. Сейчас говорить об этом рано, добавила Асия Мухамедшина.