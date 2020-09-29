Осторожно, двери закрываются: сына иркутского экс-губернатора подвели лифты

Депутату законодательного собрания Иркутской области и сыну бывшего главы региона Андрею Левченко предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере . Андрея Левченко задержали утром в понедельник, 28 сентября. По версии следствия, «благодаря» в том числе сыну экс-губернатора в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области образовалась «дыра», в которую утекло более 185 млн рублей. Как работала мошенническая схема и чем до этого уже привлекал внимание правоохранителей сын бывшего губернатора Иркутской области ― в материале «Известий».

Устанавливаем лифты. Дорого

С раннего утра понедельника в доме и на рабочем месте Андрея Левченко, а также у его отца ― бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко — проходили обыски. Еще в феврале 2019 года следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») о хищении средств из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Тогда обвинение было предъявлено директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку (он пока находится под домашним арестом). Но теперь установлено, что бывший сын губернатора Иркутской области также причастен к мошеннической схеме.

Выглядело всё до банальности просто. В октябре 2017 года компания решила попытать счастья в отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт. По заведомо подложным документам. Обман тогда не раскрылся.

« Затем Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в город Иркутск лифтового оборудования на общую сумму более 167 млн рублей , который предоставил в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса согласно заключенным договорам. После этого указанными лицами была создана в качестве прокладки еще одна компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319, 6 млн рублей », ― раскрыла детали предполагаемой мошеннической схемы официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Осторожно, двери закрываются1 Задержание депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, 28 сентября 2020 года Фото: РИА Новости/Пресс-служба Следственного комитета РФ

После этого региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов регулярно получал отчетные документы с завышенной стоимостью и лифтового оборудования, и ремонтных работ.

Итог: ущерб от действий Хамуляка и Левченко составил более 185 млн рублей. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и других соучастников преступления

Андрею Левченко, тем временем, уже советуют освоить профессию разнорабочего.

«Не нужно быть провидцем, чтобы сказать, что состояние жилого фонда в Иркутской области не ахти. Деньги были ― ремонта нет, ― заметила в своем Telegram телеведущая Тина Канделаки. ― Если обвинение подтвердится, а деньги возвращены не будут, господину Левченко логично освоить профессию разнорабочего и на все деньги собственными руками ремонтировать дома и извиняться перед проходящими мимо жителями, которых он обокрал».

Задержки зарплаты, уклонение от налогов

Андрей Левченко в законодательном собрании региона с 2016 года. Сначала прошел по партийным спискам от КПРФ, а в 2018 году был переизбран, став членом комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ― к нему перешел мандат Михаила Щапова, которого избрали в Госдуму. Впрочем, с финансами и налогами у депутата непростые отношения.

Помимо законотворческой деятельности, Андрей Левченко является президентом Федерации дзюдо Иркутска и генеральным директором ЗАО «Стальконструкция» ― согласно информации на сайте, предприятие занимается проектированием, изготовлением и монтажом металлических конструкций, а также строительством объектов в регионе. Этот пост Андрей Левченко занял в 2011 году, а в 2015–2016 годах молодой топ-менеджер стал фигурантом нескольких уголовных дел: сыну губернатора вменялось уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, а также полная невыплата зарплаты некоторым сотрудникам компании. Следователи выяснили, что предприятие не перечислило в бюджет 12 млн рублей налогов, а больше 20 сотрудников компании сидят месяцами без зарплаты ― к тому моменту им должны были в общей сложности около миллиона рублей.

Фото: faceзook.com/Андрей Левченко Депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко

До наказания дело так и не дошло ― в 2018 году сын экс-губернатора выплатил долг. Тогда в налоговую службу поступило 32,9 млн рублей. Сумма включала недоимки, пени, штрафы и долг по зарплате. Уголовное дело было прекращено , писали местные СМИ со ссылкой на пресс-службы СУ СК РФ по Иркутской области.

К слову, сейчас у ЗАО «Стальконструкция», утверждают бывшие бизнес-партнеры Андрея Левченко, миллионные долги. Так, в 2016 году компания «Капиталинвестстрой» являлась заказчиком на строительство торгового центра у «Стальконструкции», но по ходу выполнения обязательств выяснилось, что у компании нет средств для оплаты работ. Судебные разбирательства идут до сих пор.

Непутеводная «Звезда»

Когда начались разбирательства со «Звездой», сам Андрей Левченко всячески отрицал, что имеет общие дела с компанией, хотя признавался, что с некоторыми сотрудниками компании знаком: « Я знаю людей, которые работают в этой компании. И я знаю еще примерно сотню компаний в Ангарске, где я знаю людей, которые там работают ».

Между тем, как выяснили местные журналисты, учредитель «Звезды» ― друг детства и начальник юридического отдела «Стальконструкции» Андрей Ядришников. Бывшая жена Олега Хамуляка в интервью местной телекомпании «Актис» так описывала зарождение бизнеса:

« Олег пришел домой и говорит: «Я теперь буду работать в фирме по установке лифтов, мы с Лехой ездили к Андрею Левченко, будем открывать ООО «Звезда». Андрей сказал, что Олег подгонит тендера, и всё, будет у нас предприятие работать». Вот так было», ― говорила Надежда Титова.

Надежда также отмечала, что муж часто выполнял распоряжения Андрея Левченко. Например, « брал на работу человека, которого брать не хотел, потому что тот не платил людям». Также, по ее словам, она слышала разговоры о том, как доставались тендеры ― «тому, у кого папа губернатор» .

Осторожно, двери закрываются2 Фото: РИА Новости/Пресс-служба Следственного комитета РФ

Тем временем коллегия законодательного собрания Иркутской области собирается на ближайшей сессии поднять вопрос о лишении Андрея Левченко депутатского мандата. Ситуация с задержанием ― уже второй повод лишить Левченко кресла в законодательном собрании. Ранее сына экс-губернатора заподозрили в нарушении антикоррупционного законодательства: в сведениях о доходах за 2018 и 2019 годы он не указал срочные обязательства финансового характера, установленные решением суда, на общую сумму 57,5 млн рублей (долг «Капиталинвестстрою») и не упомянул о нескольких банковских счетах. Сам Андрей Левченко тогда пояснил, что все-таки 57,5 млн рублей ― это не доход, а поручительство под договор подряда, а про счета он забыл, поскольку они «нулевые».

«Точнее, на одном из них 2 рубля 28 копеек. Три года назад я воспользовался услугами банка и уже даже забыть успел, что именно я делал. Так что да, получается, сведения действительно были неполные. В ближайшие дни я ликвидирую этот недостаток информации и укажу, что у меня есть еще два счета с 2017 года, на одном из которых 0 рублей, на другом 2,28 рубля. Сведения о поручительстве на 57,5 млн рублей я добавлю туда же и подам уточненную декларацию», ― обещал депутат заксобрания.