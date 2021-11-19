Путь расследования: какое наказание грозит министру культуры Крыма

Басманный суд Москвы отправил министра культуры Крыма Арину Новосельскую под арест на два месяца. Против чиновницы возбуждено уголовное дело по статье о взятке в особо крупном размере. По версии следователей, Новосельская получила 25 млн рублей за покровительство подрядчику, так и не достроившему центр детского театрального искусства, который должны были сдать еще в 2019 году. «Известия» выяснили, как инцидент связан с громким «делом реставраторов» и вместе с экспертами оценили, какое наказание может грозить министру.

Большая стройка

По данным следствия, в 2018 году министр культуры Крыма Арина Новосельская, используя служебные полномочия, обещала покровительство при выполнении ООО «Меандр» работ по строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства за взятку в 25 млн рублей. На работе и дома у экс-чиновницы прошли обыски при содействии ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России. Дело возбудили по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). 19 ноября Басманный суд Москвы отправил Новосельскую в СИЗО на два месяца.

Проектируемое здание Крымского государственного центра детского театрального искусства, фигурирующее в деле, должно было появиться на месте существующего здания Крымского академического театра кукол в Симферополе на улице Горького, 9. В 2018-м его признали аварийным, и строение 1930-х годов было снесено. Труппу приютил Крымский русский драмтеатр имени Горького. Актерам предоставили Малую сцену для спектаклей. Тогда министр культуры Крыма Арина Новосельская обещала коллективу, что они отпразднуют новоселье уже в конце 2019 года. Артисты вместе с куклами должны были переехать в пятиэтажное здание общей площадью 8,7 тыс. кв. метров, где могли бы разместиться и театр, и помещения для детского творчества. В центре должны были появиться Большой и Малый зрительные залы в сумме на 400 зрительских мест. А оставить автомобиль можно было бы на подземном паркинге. Пока что центр похож на недостроенное бомбоубежище. Возведение объекта оценивали в 1 млрд рублей из бюджета.

Путь расследования Фото: РИА Новости/пресс-служба Басманного суда

Строить должна была компания «Меандр» . В течение нескольких лет она была одним из крупнейших игроков на рынке реставрации . Большинство госконтрактов она получала в северо-западном регионе, но после вхождения Крыма в состав РФ занялась и рядом объектов на полуострове. В частности, реконструировала мемориальный комплекс «Исторический бульвар» в центре Севастополя. По итогам этих работ МВД возбудило уголовное дело о хищении госсредств в особо крупном размере.

Но особенно часто «Меандр» стал фигурировать в СМИ в связи с двумя скандальными реставрациями в Санкт-Петербурге — консерватории и принадлежащего Эрмитажу здания Биржи на Васильевском острове . Первый проект стартовал в 2017 году, после того, как руководители предыдущего оператора объекта, компании «Балтстрой», были осуждены по громкому «делу реставраторов» (вместе с ними на скамье подсудимых оказались и представители министерства культуры — экс-замглавы ведомства Григорий Пирумов и бывший директор департамента Борис Мазо). Но в 2019 году контракт с «Меандром» был расторгнут, а год спустя компания потеряла и Биржу, которой занималась с 2018-го. Об этой истории крайне резко высказывался директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, обвиняя «Меандр» в нарушении обязательств. Срыв консерваторской стройки и вовсе привлек внимание президента страны. В сентябре 2020 года Владимир Путин обратился к властям Санкт-Петербурга и потребовал довести работы до конца.

Незадолго до этого в суд поступил иск о признании «Меандра» банкротом, и год спустя, летом 2021-го, по нему было принято положительное решение . В сентябре Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении гендиректора «Меандра» Елены Завадской и бенефициара этой организации Евгения Ярмоша. Оба подозреваемых были арестованы. Кроме работы на важных федеральных объектах в Санкт-Петербурге, компания получала контракты на работы и в Крыму. Среди объектов подрядчика Воронцовский дворец в Алупке, Ливадийский дворец в Ялте, Ханский дворец в Бахчисарае.

Министр из мема

Путь в политику Арина Новосельская начала в 2007 году , став помощницей депутата Верховной Рады от «Партии регионов» Елены Нетецкой. В 2009-м ее назначили заместителем министра культуры Автономной Республики Крым. В июне 2013-го Новосельская окончила магистратуру Крымского университета культуры, искусств и туризма. За год до февраля 2014-го, когда ее назначили министром, она являлась худруком-директором Крымского академического театра кукол . Того самого, здание которого пошло под снос , чтобы на его месте появился дворец.

Арина Новосельская известна рядом инициатив и амбициозными высказываниями в интервью. Например: «Мечтаю о том, чтобы через 10-20 лет, когда я уйду на пенсию, период, когда работала Новосельская, не прошел бесследно».

Путь расследования Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Неприятности начались весной этого года, когда Арина Новосельская оказалась фигуранткой нелепого скандала, сделавшей ее героиней мемов из старой юморески «Прачечная?» — «...-ая! Министерство культуры!» . Поводом для зубоскальства интернет-остряков послужил конфуз, произошедший 11 марта на совещании у главы Крыма Сергея Аксенова, которое транслировалось в прямом эфире телеканалов и в соцсетях. Министр культуры обматерила подчиненных из-за технических проблем с оборудованием. Новосельская думала, что ее никто не слышит, и громко произнесла фразу с нецензурной бранью. Аксенов поручил провести служебное расследование инцидента. Тогда Новосельская отделалась извинениями.

Был неловкий эпизод, когда чиновница отметилась на Дне знаний. В лицей им. А.С. Макаренко она пришла полупрозрачном брючном костюме. Родители школьников, увидев нижнее белье Арины Вадимовны, посчитали это вопиющим нарушением дресс-кода.

В Басманный суд столицы Арину Новосельскую доставили совсем не в том образе, к которому все привыкли. Вместо дорогих украшений и эпатажных платьев — скромная одежда, в которой удобно в изоляторе.

— Просто люди засиделись на своих местах. Год, два, три работали нормально, страх отошел, и они решили, что им пора уже где-то честно или нечестно зарабатывать большие деньги, — сказал «Известиям» зампред Федерального комитета по борьбе с коррупцией и терроризмом по Московской области Арам Киракосян. — Конечно же, наши органы — и МВД, и ФСБ — работают более эффективно. Все это пресекается.

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов уверен, что за этим расследованием могут последовать другие.

— Это не обязательно приведет к смещению руководства, то есть губернатора, но, вероятно, будут проведены проверки деяний и других чиновников. То, что вменяют Арине Новосельской, скорее всего, является частью отката за допуск людей к участию в госзаказе. Это обычная коррупционная практика, — сказал «Известиям» Кирилл Кабанов.

Путь расследования Министр культуры Крыма Арина Новосельская Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Эксперт напомнил: Новосельская работала в госструктурах Крыма еще до воссоединения с полуострова Россией.

— Она была ранее замечена в нескольких эпизодах с излишне дорогими украшениями и нарядами . Постепенно картина сложилась, и этот эпизод со взяткой говорит нам о том, что за ней правоохранители наблюдали давно и сейчас ситуация находится под контролем, — полагает Кирилл Кабанов.

По ч. 6 ст. 290 УК РФ, по которой возбуждено дело, минимальное наказание — штраф от 3 млн до 5 млн рублей, или в размере заработной платы осужденного за тот же период, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет, пояснил доктор юридических наук, председатель Московской коллегии адвокатов «Арутюнов и партнеры» Александр Арутюнов.

— То есть, если ее признают виновной, фактически, занятие каких-либо государственных должностей для нее исключено , — подчеркнул эксперт.

Самое строгое наказание, предусмотренное по данной статье, — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки, то есть, вероятно, 1,75 млрд рублей . Если же чиновнице вменят вымогательство взятки, практика показывает, что ей может грозить 9-10 лет лишения свободы с учетом смягчающих обстоятельств, считает адвокат.

Над материалом работали: Зоя Игумнова, Сергей Уваров, Сергей Сычев, Дарья Ефремова, Вероника Кулакова