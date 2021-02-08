Продолжение мема: зачем чиновников собрались учить молодежным трендам

В России может появиться первый «TikTok-факультет» — соответствующее предложение уже поступило в Томский политехнический университет. Министерство просвещения разрабатывает соцсеть для учеников и учителей, похожую на популярный китайский сервис, а Институт прогрессивного образования выступил с инициативой познакомить чиновников с популярными мемами. Однако, общаясь с молодежью и пытаясь стать к ней ближе, госслужащие зачастую сами становятся объектами для насмешек, напоминают эксперты. Могут ли помочь тематические курсы и зачем они нужны, разбирались «Известия».

От TikTok до Instagram

Изучение TikTok предлагают ввести в университетскую программу. Такой вопрос уже обсуждается с Томским политехническим университетом (ТПУ) — ввести в курс обучения новый предмет «TikTok-факультет» собрался основатель бизнес-школы для подростков BROOX Виталий Хилько. Эта молодежная соцсеть очень быстро развивается и уже стала перспективным инструментом ведения бизнеса, поэтому логично начать готовить для него специалистов, уверен он.

— Все мы увидели, какое количество профессий нам дало развитие Instagram, — отметил в беседе с «Известиями» Виталий Хилько. — С TikTok похожая ситуация, только на стадии старта. Картинки всем приелись, а через короткое видео можно передать эмоции и динамично презентовать продукт или услугу.

«Известия» направили запрос в ТПУ с просьбой оценить перспективы внедрения такого предмета. Ответа пока не последовало — вероятно, ясности с этим вопросом в вузе еще нет. Решение университета будет зависеть от успеха образовательной программы по использованию TikTok для бизнеса, которую школа запускает с февраля, объяснил Виталий Хилько. Если предмет будет пользоваться спросом, возможно и его появление в рамках дополнительного профобразования при ТПУ — так автору инициативы, по его словам, ответили в вузе.

Продолжение мема Студенты Томского национального исследовательского политехнического университета Фото: ТАСС/Евгений Курсков

То, что успех новых онлайн-платформ для общения представителей юного поколения игнорировать уже невозможно, понимают и в профильных ведомствах. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал разработку собственной соцсети Минпросвета для учеников и учителей, которая будет использовать элементы популярного приложения.

Соцсети и онлайн-платформы прочно вошли во все сферы и взрослой жизни: министерства и федеральные агентства ведут Twitter, у некоторых есть аккаунт в Instagram. Чиновники продвигают то, что сегодня называют «личным брендом», однако не всегда это получается успешно. Так, в конце января сахалинский депутат Сергей Булатов выложил в TikTok скандальное видео, на котором он управляет авто и подпевает песне, содержащей нецензурную брань, а также просит супругу снять «подтанцовку» — детей на заднем сиденье.

Осознавать грани дозволенного в интернете, а также быть в курсе трендов важнее всего тем, кто работает с молодежью, отмечают эксперты, опрошенные «Известиями». В январе Институт прогрессивного образования выступил с инициативой организовать для чиновников ежегодные курсы «Тренды цифровой молодежной среды». По задумке, они должны знакомить госслужащих с геймификацией, молодежным сленгом, TikTok и популярными мемами.

— Данное предложение возникло из диалога с чиновниками в сфере образования. Мы поняли, насколько они бывают далеки от общения с молодежью, а ведь именно для нее они и предполагают свои реформы, — рассказала «Известиям» директор института Анна Маркс. — В рамках курсов мы планируем обсуждать популярных блогеров в TikTok и Instagram, основы ведения соцсетей и сленг, которым пользуется молодежь.

Продолжение мема Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

Кроме того, добавила она, будут затронуты вопросы буллинга и шейминга.

«Никто не заставляет»

Аудитория госслужащих в интернет-пространстве сильно отличается от молодежной, отметила Анна Маркс, чиновники ведут свои блоги и аккаунты слишком консервативно или не ведут их вовсе. При этом многие преподаватели уже в тренде, поэтому для них подобные курсы не обязательны и могут проводиться по желанию, как и для представителей власти из других сфер.

Если госслужба связана с публичным пространством, чиновник должен знать языки субкультур, с которыми сталкивается, согласен академик РАО, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов. Однако, например, архивариусу такие знания ни к чему, отметил он.

— Такие курсы, безусловно, полезны, но заставлять идти туда каждого чиновника и, не дай бог, сдавать экзамен — глупость, — считает эксперт. — Те, кто идет в публичное пространство и заводит личные аккаунты, сами несут ответственность за свое поведение, никто его не заставляет. И если человек записывает видео, где выглядит неуклюже, это его личные проблемы.

Продолжение мема Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

А вот член комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко резко раскритиковал предложение Института прогрессивного образования. По его мнению, профессионализм и компетенции профильных чиновников никаких вопросов не вызывают.

— Министерство просвещения, например, достаточно молодое ведомство — начиная от руководства и заканчивая рядовым составом. Все они продвинутые, образованные и адекватно реагирующие на все изменения, в том числе и в воспитательной сфере, люди. Я уверен, что мимо их внимания эти специальные сети не проходят, тем более сейчас, когда о них много говорят, — заявил он «Известиям».

Инициативу организации курсов депутат расценил как беспардонность — госслужащие образовательной сферы, считает Геннадий Онищенко, и так следят за современными тенденциями. С ним не согласны представители IT-бизнеса.

— Обычно под владением технологиями в России понимают достаточно базовые вещи: умение пользоваться смартфоном, соцсетями, отправлять электронные письма, пользоваться поисковиками и так далее. Такое сегодня действительно умеют почти все, — заметил президент аналитической интернет-компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

Продолжение мема Фото: Getty Images/Shannon Fagan

Однако в том, что касается общения власти с населением, зачастую используются «неадекватные способы»: небезопасные платформы или плохо работающие сайты.

— Кроме того, чиновники зачастую не понимают, как вести себя в социальных сетях, — сказал Игорь Ашманов. — Есть примеры, когда выискивались неудачные высказывания чиновников, которые потом раскручивались с перевиранием и организацией травли. Но дело в том, что пассы для этого подавали сами чиновники, которые не следили, где и что говорят. Они не понимают, что всё сказанное даже в узком кругу моментально может стать всеобщим достоянием, а среди «друзей» в соцсетях часто скрываются недоброжелатели.

Пиджак как фишка

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова стала одной из первых госслужащих, кто завел аккаунт в TikTok. На данный момент у нее более 5,6 тыс. подписчиков.

— Я открытый человек, ориентированный на прямое общение с людьми. Сегодня TikTok — актуальная соцсеть, которую смотрят. Нужно продвигать важные вещи через популярные сети, чтобы было быстро и доступно, чтобы слушали, смотрели и просвещались, — сказала она «Известиям».

Фото: соцсети Евгения Майорова

Ведет соцсети и смоленский депутат Максим Баранов. В ноябре прошлого года он опубликовал фото из рабочей проверки по проекту «Формирование комфортной городской среды» и стал героем мемов. На снимке он запечатлен в малиновом костюме и без маски. Интернет-пользователи сразу начали предлагать свои варианты — депутат превращался и в суперзлодея Джокера, и в персонажа из «Деревни дураков», и в бойца ММА Конора Макгрегора. История широко тиражировалась в соцсетях и в результате попала в СМИ, однако парламентарий ничуть не расстроился и превратил костюм в свою изюминку — теперь он снимает в нем новый контент для блога. Сегодня у него 13,9 тыс. подписчиков в Instagram.

— Большинство избирателей не знают своих депутатов, — сказал Максим Баранов «Известиям». — Чтобы депутата знали, нужно развивать свои социальные сети, показывать свою работу.

Фото: соцсети Максим Баранов на встрече с местными жителями, ноябрь 2020 года

Однако есть и менее радостные примеры того, как госслужащие становились мемами. 4 ноября 2018 года на YouTube было опубликовано видео, снятое на встрече директора департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийской чемпионки – 2004 по художественной гимнастике Ольги Глацких со старшеклассниками и студентами Кировграда. В ходе беседы чиновница сказала, что государство «не просило вас рожать» и молодым людям «вообще ничего не должно».

Интернет моментально наводнили тематические шутки, через два дня Глацких отстранили от должности, а концу года она уволилась по собственному желанию.