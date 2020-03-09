Александр Блог: кто ведет в соцсетях аккаунты великих поэтов

Учительница русского языка и литературы создала аккаунт в Instagram от имени своего любимого поэта Сергея Есенина. Там белокурый красавец пьет кофе из пластикового стаканчика и публикует селфи со стихами в тему: «Никого со мной нет. Я один… И разбитое зеркало». Тем временем студенты нижегородского филиала «Вышки» завели страничку самому Александру Сергеевичу Пушкину. Поможет ли такой ход привлечь интерес к творчеству поэтов и писателей и стоит ли вести аккаунты от имени известных исторических личностей, разбирались «Известия».

«Я усталым таким еще не был…»

«Фотограф, шельма, подловил!» — Сергей Александрович замер за ноутбуком с чашечкой кофе в руке и смарт-часами на запястье. Учительница русского языка и литературы из Исетского района Тюменской области Алия Исалимова признается: поначалу создала аккаунт yes_enin от скуки, хотя поэта очень любит. Выкладывала смешные фото с подписями у себя в сториз, а ученики находили и говорили: «Вау, круто! Сделайте аккаунт» .

Справедливости ради заметим: встречаются и другие аккаунты поэта — с фотографиями и отрывками стихов, но у Алии всё креативно. Голова и стихи — Сергея Есенина, всё остальное — от футболистов любимого клуба «Бавария Мюнхен». На монтаж уходит минут 20.

Вот Сергей Александрович, как живой, за рулем дорогого автомобиля. А это уже на кухне с хаски. Под каждой фотографией цитаты или целые стихотворения по случаю. Сейчас на страничку Сергея Есенина в Instagram подписаны более 40 тыс. человек.

« Я часто получаю сообщения: «Пишите побольше стихотворений. В жизни не успеваю открыть книгу, а тут в Instagram перед глазами стихотворение , — цитирует РЕН ТВ Алию Исалимову. — Ученикам, кстати, интересно стало творчество Есенина, полюбили. Девочки очень любят стихотворение «Заметался пожар голубой… ».

Большинство пользователей идею хвалят, в комментариях встречается: «Великолепно… надо и Гагарина оживить», «красавчик», «ну всё, влюбилась я в Есенина». Кто-то уточняет у автора название стихотворений, кто-то добавляет что-то из своего любимого или сочиняет, вдохновившись кадром: «Мы кофейка попьем, Сережка, и тихо станет на душе». Впрочем, встречаются и нелестные замечания, и мысли об этической стороне задумки: «идея бредовая», «А понравилось бы это Сергею Александровичу? Вопрос». Причем ругают больше не под постами на страничке, а на сторонних пабликах, но на негатив учительница не реагирует — бессмысленно.

Фото: instagram.com/yes__enin

— Отвратительный и глупый снобизм считать, что книжка должна быть обязательно только на бумаге, в суперобложке, читать ее можно только в библиотеке. Конечно, Instagram, конечно, интернет, конечно, Facebook , — писателю и публицисту Денису Драгунскому идея очень понравилась. В интервью РЕН ТВ он отметил, что так у нас могут появиться современные Пушкины и Мендельштамы. — Представьте себе: будут спорить Толстой с Горьким !

Заводить аккаунт другому известному поэту или писателю Алия пока не планирует — времени нет. Зарабатывать на страничке тоже не собирается, хотя коммерческие предложения поступают. Главная задача профиля — чтобы ученики захотели читать, и с ней учительница справилась. Пример, кстати, оказался заразительным:

— Я знаю, что появились Маяковский, Бродский, Гоголь, Пушкин , — говорит Алия.

«Тот самый с бакенбардами»

Если бы Александр Сергеевич был сейчас жив, он бы стал блогером. Так считают студенты нижегородского кампуса НИУ ВШЭ.

— Он действительно блогер. По его дневникам, произведениям и письмам мы узнаем об эпохе и его отношении ко всему, что происходило вокруг. Раньше не было гаджетов и кнопок «Отправить» или «Поделиться», зато были перья и чернила , — говорит студентка Анастасия Пенкина.

а2 Авторы медиапроекта «Пушкин — блогер» Анастасия Пенкина, Стефан Пеношет и Анастасия Денисова Фото: личный архив авторов проекта

Чтобы исправить историческую несправедливость, Анастасия вместе с однокурсниками Анастасией Денисовой и Стефаном Пеношетом разработали медиапроект «Пушкин — блогер» для музея-заповедника «Болдино»: обновили сайт, придумали стикеры для Telegram и завели Александру Сергеевичу аккаунт в Instagram.

Теперь классик делится с подписчиками отрывками стихотворений, списками лучших книг из своей библиотеки, предается воспоминаниями о вечерах у великой княгини Елены Павловны и о венчании с Натальей Николаевной (наставления молодым прилагаются). В планах у студентов привлечь к написанию текстов команду филологов и историков.

— Я думаю, это замечательный просветительский проект — оживлять писателей и вести от их имени блоги. Понятно, что это проект игровой, а литература, как и любое искусство, это ведь тоже игра: иногда в бисер, иногда в шахматы, иногда в прятки — по-разному бывает , — говорит в беседе с «Известиями» писатель и филолог Майя Кучерская. — Если у есенинского блога десятки тысяч подписчиков, значит, это вызывает отклик. По-моему, это можно рассматривать как хороший инструмент привлечения внимания молодых людей к русским авторам, особенно если эти посты будут составлены грамотно, с опорой на проверенные источники .

Фото: instagram.com/pushkin.blogger

И, может быть, скоро задания в дневниках будут выглядеть примерно так: «Выучить отрывок из поэмы «Мертвые души» («Эх, тройка! Птица-тройка…»). Подписаться на страничку Гоголя в Instagram». Впрочем, по словам Майи Кучерской, список блогеров можно расширить, включив в него авторов «не только знаменитых, но и полузабытых, однако достойных внимания».

— Я люблю Николая Семеновича Лескова и вела бы блог от его имени. Это был бы очень страстный, нервный, громокипящий блог — Лесков был очень раздражительным человеком и хорошим публицистом , — говорит Майя Кучерская. — Конечно, мне кажется, что такие блоги все-таки должны вестись людьми грамотными. Сеять всякую ерунду про автора с помощью блогов не очень хорошо, но если то, что там пишется, сверяется по биографическим, документальным источникам, тогда это отличный ход .

Поставить лайк императору

В 2016 году на просторах интернета зажил своей жизнью проект «1917. Свободная история» — импровизированная соцсеть свидетелей революции. Посты — фрагменты из статей, дневников и писем, которые по дате совпадали с днем публикации. Каждый день можно было узнать, о чем и как писали газеты и журналы в тот год, что делали, о чем думали и что чувствовали император Николай II, Зинаида Гиппиус, Корней Чуковский и их известные современники. Реагировать не возбранялось — хочешь лайк поставь, хочешь комментируй. Всё, как мы любим .

— Реальность не черно-белая, она очень многомерна, и этот проект показывает, что история — это не повесть о руководителях, как обычно написано в наших учебниках: сначала страной управлял Николай II, потом Временное правительство во главе с Керенским, а потом к власти пришел Ленин. «Проект 1917» — не про государство и даже, я бы сказал, не про общество — это такой пазл, каждый фрагмент которого дает возможность читателям пережить ситуацию тех лет в режиме реального времени , — пояснял автор идеи и главный редактор проекта Михаил Зыгарь.

а7 Страница «Проекта 1917» Фото: project1917.ru

Когда проект завершился (уже не обновляется, но записи доступны), появилась игра «Карта истории» — вы следите за судьбой известного человека из XX века и на разных этапах делаете за него выбор, то есть на время становитесь Юрием Гагариным, Андреем Сахаровым, Алексеем Косыгиным, Виктором Цоем.

В идее вести аккаунты от имени известных людей есть некая двусмысленность , считает историк Константин Залесский.

— Я помню одно интервью в газете с исторической личностью. Корреспондент задавал вопросы, а ответами героя были цитаты. Это с моей точки зрения нормально. Почему? Потому что, как и в блогах, идет цитирование, а цель — привлечь внимание людей к позиции данного исторического лица. Если целью является именно это, то хорошо. Если же цель — фальсификация и пропаганда кого бы то ни было и каких-то идей, то я категорически против , — говорит в беседе с «Известиями» историк. — Условно: если в микроскоп смотрят, чтобы увидеть бактерии, — это хорошо; если используют микроскоп, чтобы забивать гвозди, — это плохо. Если цель — популяризация, то ничего плохого. Хоть интервью с Гитлером о том, каким он видит будущее России. Но! Интервью с Гитлером для популяризации нацизма — я против .

Государство, кстати, тоже. Так статья 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» в случае использования сети Интернет предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.