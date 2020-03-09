Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Александр Блог: кто ведет в соцсетях аккаунты великих поэтов

В интернете оживают Маяковский, Бродский, Есенин и другие
Фото: instagram.com/pushkin.blogger
Главный слайд
Начало статьи
Александр Блог: кто ведет в соцсетях аккаунты великих поэтов
2020-03-05 15:15:41">
2020-03-05 15:15:41
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Учительница русского языка и литературы создала аккаунт в Instagram от имени своего любимого поэта Сергея Есенина. Там белокурый красавец пьет кофе из пластикового стаканчика и публикует селфи со стихами в тему: «Никого со мной нет. Я один… И разбитое зеркало». Тем временем студенты нижегородского филиала «Вышки» завели страничку самому Александру Сергеевичу Пушкину. Поможет ли такой ход привлечь интерес к творчеству поэтов и писателей и стоит ли вести аккаунты от имени известных исторических личностей, разбирались «Известия».

«Я усталым таким еще не был…»

«Фотограф, шельма, подловил!» — Сергей Александрович замер за ноутбуком с чашечкой кофе в руке и смарт-часами на запястье. Учительница русского языка и литературы из Исетского района Тюменской области Алия Исалимова признается: поначалу создала аккаунт yes_enin от скуки, хотя поэта очень любит. Выкладывала смешные фото с подписями у себя в сториз, а ученики находили и говорили: «Вау, круто! Сделайте аккаунт».

Справедливости ради заметим: встречаются и другие аккаунты поэта — с фотографиями и отрывками стихов, но у Алии всё креативно. Голова и стихи — Сергея Есенина, всё остальное — от футболистов любимого клуба «Бавария Мюнхен». На монтаж уходит минут 20.

а1
Есенин
Фото: instagram.com/yes__enin
Бумажный солдат: трагическая и высокая судьба Михаила Зощенко
Главный сатирик 1920-х был боевым офицером Первой мировой

Вот Сергей Александрович, как живой, за рулем дорогого автомобиля. А это уже на кухне с хаски. Под каждой фотографией цитаты или целые стихотворения по случаю. Сейчас на страничку Сергея Есенина в Instagram подписаны более 40 тыс. человек.

«Я часто получаю сообщения: «Пишите побольше стихотворений. В жизни не успеваю открыть книгу, а тут в Instagram перед глазами стихотворение, — цитирует РЕН ТВ Алию Исалимову. — Ученикам, кстати, интересно стало творчество Есенина, полюбили. Девочки очень любят стихотворение «Заметался пожар голубой…».

Большинство пользователей идею хвалят, в комментариях встречается: «Великолепно… надо и Гагарина оживить», «красавчик», «ну всё, влюбилась я в Есенина». Кто-то уточняет у автора название стихотворений, кто-то добавляет что-то из своего любимого или сочиняет, вдохновившись кадром: «Мы кофейка попьем, Сережка, и тихо станет на душе». Впрочем, встречаются и нелестные замечания, и мысли об этической стороне задумки: «идея бредовая», «А понравилось бы это Сергею Александровичу? Вопрос». Причем ругают больше не под постами на страничке, а на сторонних пабликах, но на негатив учительница не реагирует — бессмысленно.

123

Фото: instagram.com/yes__enin
Растворившийся гений: почему Юрий Олеша стал футбольным репортером
Как обернулась судьба автора «Трех толстяков» после грандиозной славы

— Отвратительный и глупый снобизм считать, что книжка должна быть обязательно только на бумаге, в суперобложке, читать ее можно только в библиотеке. Конечно, Instagram, конечно, интернет, конечно, Facebook, — писателю и публицисту Денису Драгунскому идея очень понравилась. В интервью РЕН ТВ он отметил, что так у нас могут появиться современные Пушкины и Мендельштамы. — Представьте себе: будут спорить Толстой с Горьким!

Заводить аккаунт другому известному поэту или писателю Алия пока не планирует — времени нет. Зарабатывать на страничке тоже не собирается, хотя коммерческие предложения поступают. Главная задача профиля — чтобы ученики захотели читать, и с ней учительница справилась. Пример, кстати, оказался заразительным:

— Я знаю, что появились Маяковский, Бродский, Гоголь, Пушкин, — говорит Алия.

«Тот самый с бакенбардами»

Если бы Александр Сергеевич был сейчас жив, он бы стал блогером. Так считают студенты нижегородского кампуса НИУ ВШЭ.

— Он действительно блогер. По его дневникам, произведениям и письмам мы узнаем об эпохе и его отношении ко всему, что происходило вокруг. Раньше не было гаджетов и кнопок «Отправить» или «Поделиться», зато были перья и чернила, — говорит студентка Анастасия Пенкина.

а2
авторы

Авторы медиапроекта «Пушкин — блогер» Анастасия Пенкина, Стефан Пеношет и Анастасия Денисова

Фото: личный архив авторов проекта
Офицер и джентльмен: почему Лермонтов спешил к смерти
Великий поэт был первым большим военным писателем России

Чтобы исправить историческую несправедливость, Анастасия вместе с однокурсниками Анастасией Денисовой и Стефаном Пеношетом разработали медиапроект «Пушкин — блогер» для музея-заповедника «Болдино»: обновили сайт, придумали стикеры для Telegram и завели Александру Сергеевичу аккаунт в Instagram.

Теперь классик делится с подписчиками отрывками стихотворений, списками лучших книг из своей библиотеки, предается воспоминаниями о вечерах у великой княгини Елены Павловны и о венчании с Натальей Николаевной (наставления молодым прилагаются). В планах у студентов привлечь к написанию текстов команду филологов и историков.

— Я думаю, это замечательный просветительский проект — оживлять писателей и вести от их имени блоги. Понятно, что это проект игровой, а литература, как и любое искусство, это ведь тоже игра: иногда в бисер, иногда в шахматы, иногда в прятки — по-разному бывает, — говорит в беседе с «Известиями» писатель и филолог Майя Кучерская. — Если у есенинского блога десятки тысяч подписчиков, значит, это вызывает отклик. По-моему, это можно рассматривать как хороший инструмент привлечения внимания молодых людей к русским авторам, особенно если эти посты будут составлены грамотно, с опорой на проверенные источники.

123

Фото: instagram.com/pushkin.blogger
В единстве сила: как Николай Гоголь создал Украину
Кому принадлежит великий русский писатель

И, может быть, скоро задания в дневниках будут выглядеть примерно так: «Выучить отрывок из поэмы «Мертвые души» («Эх, тройка! Птица-тройка…»). Подписаться на страничку Гоголя в Instagram». Впрочем, по словам Майи Кучерской, список блогеров можно расширить, включив в него авторов «не только знаменитых, но и полузабытых, однако достойных внимания».

— Я люблю Николая Семеновича Лескова и вела бы блог от его имени. Это был бы очень страстный, нервный, громокипящий блог — Лесков был очень раздражительным человеком и хорошим публицистом, — говорит Майя Кучерская. — Конечно, мне кажется, что такие блоги все-таки должны вестись людьми грамотными. Сеять всякую ерунду про автора с помощью блогов не очень хорошо, но если то, что там пишется, сверяется по биографическим, документальным источникам, тогда это отличный ход.

Поставить лайк императору

Миротворец: как Николай Носов придумал вселенную для Незнайки
И удалось ли ему сочинить учебник политэкономии для самых маленьких

В 2016 году на просторах интернета зажил своей жизнью проект «1917. Свободная история» — импровизированная соцсеть свидетелей революции. Посты — фрагменты из статей, дневников и писем, которые по дате совпадали с днем публикации. Каждый день можно было узнать, о чем и как писали газеты и журналы в тот год, что делали, о чем думали и что чувствовали император Николай II, Зинаида Гиппиус, Корней Чуковский и их известные современники. Реагировать не возбранялось — хочешь лайк поставь, хочешь комментируй. Всё, как мы любим.

— Реальность не черно-белая, она очень многомерна, и этот проект показывает, что история — это не повесть о руководителях, как обычно написано в наших учебниках: сначала страной управлял Николай II, потом Временное правительство во главе с Керенским, а потом к власти пришел Ленин. «Проект 1917» — не про государство и даже, я бы сказал, не про общество — это такой пазл, каждый фрагмент которого дает возможность читателям пережить ситуацию тех лет в режиме реального времени, — пояснял автор идеи и главный редактор проекта Михаил Зыгарь.

а7
проект

Страница «Проекта 1917»

Фото: project1917.ru

Когда проект завершился (уже не обновляется, но записи доступны), появилась игра «Карта истории» — вы следите за судьбой известного человека из XX века и на разных этапах делаете за него выбор, то есть на время становитесь Юрием Гагариным, Андреем Сахаровым, Алексеем Косыгиным, Виктором Цоем.

«Максим Горький — тот, вокруг кого бурлило время»
Писатель Павел Басинский — о том, чем жил и во что верил классик русской литературы

В идее вести аккаунты от имени известных людей есть некая двусмысленность, считает историк Константин Залесский.

— Я помню одно интервью в газете с исторической личностью. Корреспондент задавал вопросы, а ответами героя были цитаты. Это с моей точки зрения нормально. Почему? Потому что, как и в блогах, идет цитирование, а цель — привлечь внимание людей к позиции данного исторического лица. Если целью является именно это, то хорошо. Если же цель — фальсификация и пропаганда кого бы то ни было и каких-то идей, то я категорически против, — говорит в беседе с «Известиями» историк. — Условно: если в микроскоп смотрят, чтобы увидеть бактерии, — это хорошо; если используют микроскоп, чтобы забивать гвозди, — это плохо. Если цель — популяризация, то ничего плохого. Хоть интервью с Гитлером о том, каким он видит будущее России. Но! Интервью с Гитлером для популяризации нацизма — я против.

Государство, кстати, тоже. Так статья 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» в случае использования сети Интернет предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

— Форма может любой — «пусть расцветают сто цветов», пусть расцветают сто идей, — отмечает Константин Залесский. — Я против, чтобы история использовалась как орудие пропаганды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жил такой парень: за что мы любим Василия Шукшина
25 июля олицетворению русского характера исполнилось бы 90 лет
Сила Сибири: Виктор Астафьев как проповедник от литературы
Книги писателя до сих пор провоцируют споры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020