Добавленная строгость: срок Дмитрию Захарченко увеличен до 16 лет

Бывший сотрудник МВД, «золотой полковник» Дмитрий Захарченко проведет в колонии строго режима 16 лет и выплатит штраф в 500 млн рублей. Такой приговор 17 мая огласили в Пресненском райсуде Москвы. К сроку в 12,5 года, назначенному Захарченко по первому приговору в 2019 году, добавилось 3,5 года по двум новым обвинениям. На этот раз в суде доказали факты получения им взяток на общую сумму более 1,4 млрд рублей, по большей части — за крышевание схем нелегального обналичивания денег. Защита считала обвинения недоказанными и настаивала на оправдании своего клиента. Дмитрий Захарченко стал известен в 2016 году, когда после ареста и обысков у него нашли около 9 млрд рублей наличными.

Взятка каждый месяц

Финальное заседание по второму делу сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко началось 17 мая на час позже, чем планировалось. Обвиняемый был одет неброско — в черную толстовку и брюки. Этим он отличался от себя образца 2019 года, когда на первом судебном процессе щеголял в костюме от Brioni. Тогда Захарченко получил 12,5 года колонии и 117 млн рублей штрафа. Новые обвинения — два эпизода получения взяток на общую сумму более 1,4 млрд рублей — ему предъявили в 2021 году. Следствие и суд длились год. В результате прокурор потребовал увеличить срок заключения экс-полковника​​ до 17 лет и выписать дополнительный штраф в размере 500 млн рублей.

На оглашении приговора Захарченко был спокоен и молчалив, хотя ранее во время процесса не раз позволял себе вольности и даже получал за это замечания от судьи.

Добавленная строгость Бизнесмен Валерий Маркелов и экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время оглашения приговора, 17 мая 2022 года Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Помимо главного фигуранта на скамье подсудимых присутствовали его бывшие адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин, а также бизнесмен Валерий Маркелов, который, по версии следствия, и поставил экс-полковника на «довольствие».

— Суд установил: Маркелов совершил дачу взятки должностному лицу лично организованной группой в особо крупном размере, — объявил судья Сергей Артемов.

По версии следствия, обвиняемые контролировали ряд юридических лиц, которые обналичивали средства, совершая незаконные банковские операции. Для обслуживания теневых денежных потоков была создана специальная электронная база данных, сообщила в ходе прений прокурор Милана Дигаева. Захарченко покровительствовал этой преступной деятельности, препятствовал проверкам со стороны правоохранительных органов, за что получал гонорар — по €150 тыс. в месяц на протяжении почти 10 лет. Общий размер взяток в пересчете на рубли составил 1,4 млрд.

Взятки Захарченко получал через те же каналы, по которым шло обналичивание денег. В электронной базе этой системы обналички он фигурировал под псевдонимом «Захар Хитрый». Обвиняемый эти факты не признал, заявив по ходу процесса, что за весь период службы в МВД заработал немногим более 12 млн рублей.

Ознакомиться с материалами дела «по всем правилам» стороне защиты так и не удалось, рассказала «Известиям» адвокат обвиняемого Валерия Туникова.

Добавленная строгость Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Изначально Дмитрий Захарченко находился в колонии, и его долго не транспортировали в Москву. Потом в изоляторах был объявлен карантин из-за коронавирусной инфекции, что также усложнило процесс ознакомления с материалами дела. В результате ему не дали посмотреть их, предлагая изучить уже имеющиеся тома, — отметила адвокат.

Строгий режим

Второй эпизод дела, по которому сегодня выносился приговор, связан с отдыхом Дмитрия Захарченко в Сочи. В 2015 году экс-полковник провел новогодние каникулы в двух фешенебельных сочинских отелях. Его отдых оплатил бизнесмен Авшолум Юнаев, по версии СК — в обмен на покровительство деятельности его компаний. Отдых обошелся в 844 тыс. рублей.

Защита настаивала на том, что и по этому пункту обвинения их подзащитный должен быть оправдан.

— По отдыху в Сочи не доказан факт преступления, поскольку ничем не опровергнут тот факт, что Захарченко вернул все денежные средства за путевку, — отметила адвокат Валерия Туникова.

Добавленная строгость Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Суд оказался другого мнения.

— Окончательно назначить Захарченко наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — огласил приговор судья Сергей Артемов.

Кроме того, суд назначил обвиняемому штраф в размере 500 млн рублей, ему запрещено занимать должности на госслужбе в течение девяти лет после освобождения.

Бизнесмена Валерия Маркелова суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима со штрафом 500 млн рублей. А предполагаемые соучастники Захарченко Виктор Белевцов и Василий Критинин получили по семь лет колонии строгого режима каждый.

Обжалование следует

Адвокат Дмитрия Захарченко заявила «Известиям», что ее подопечный не согласен с приговором и будет добиваться справедливости во всех судебных инстанциях.

Это вряд ли удастся, уверен глава благотворительной организации «Право и порядок», подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

— Дмитрий Захарченко — предатель интересов службы, преступник, вина которого доказана по многим эпизодам уголовного дела. Понятно, что адвокат делает всё возможное, чтобы защитить интересы своего клиента, в том числе смягчить приговор. С точки зрения закона, даже такой коррупционер, как Захарченко, имеет право на апелляцию. Но, на мой взгляд, шансов отыграть это дело просто нет, — рассказал он «Известиям».

Добавленная строгость Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сторона обвинения пока не определилась, будет ли она настаивать на более суровом приговоре. В части срока наказания решение об обжаловании будет приниматься после изучения судебного решения, сказала «Известиям» прокурор Милана Дигаева.

По мнению экспертов, дело экс-полковника еще не закончено и со временем в нем могут появиться новые эпизоды.

— Есть еще очень много людей, которые с ним «работали». Уверен, что Дмитрию Захарченко есть что вспомнить о своих подельниках, — сказал «Известиям» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.