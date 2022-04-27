Оборотень в погоне: срок Дмитрия Захарченко может вырасти до 17 лет

Длившийся больше года суд над «золотым полковником» Дмитрием Захарченко подошел к завершению. Это второй по счету уголовный процесс над одним из самых известных в России «оборотнем в погонах», у которого в 2016 году в ходе обысков нашли около 9 млрд рублей. В 2019 году его осудили на 12,5 года. Но со дня на день срок заключения экс-руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД может увеличиться до 17 лет — по новому обвинению в получении взяток. Именно такое наказание запросил для него прокурор.

17 лет и 500 миллионов

Обвинение запросило 17 лет строгого режима и 500 млн рублей штрафа по итогам длительного судебного процесса над экс-полковником МВД Дмитрием Захарченко. Он стартовал в апреле 2021 года и только спустя год достиг своего финала — 27 апреля в Пресненском суде Москвы начались прения сторон.

Прокурор запросил новый срок по совокупности ранее вынесенного приговора. В 2019 году Захарченко осудили на 12,5 года за многомиллионные взятки. Тогда многим наблюдателям казалось, что на этом медийная история экстравагантного полковника закончена. Но на третьем году отсидки ему предъявили новое обвинение. И снова в получении взяток — на этот раз в размере 1,4 млрд рублей.

Во взятках подозревается даже один из адвокатов Захарченко — Александр Горбатенко. Его задержали в апреле прошлого года, через несколько дней после начала суда за передачу взятки в 500 тыс. рублей, правда, по другому уголовному делу. Это никак не доказывало виновность его подзащитного, но задало эмоциональный тон процессу.

Оборотень в погоне Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, в Пресненском суде Москвы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В новом деле экс-полковника два эпизода. Первый связан с новогодним отдыхом Захарченко в фешенебельном сочинском отеле в 2015 году. Его, по версии следствия, оплатил бизнесмен Авшолум Юнаев. Взятка «отдыхом» обошлась предпринимателю в 844 тыс. рублей.

Второй эпизод — покрупнее — связан с крышеванием незаконной банковской деятельности. По версии следствия, «коллеги» Захарченко по нынешнему уголовному делу адвокаты Виктор Белевцов, Василий Критинин и бизнесмен Валерий Маркелов контролировали ряд юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а получали средства, совершая незаконные банковские операции.

Прикрывались эти операции с помощью специальной электронной базы данных, созданной для обслуживания теневых денежных потоков, сообщила в ходе прений прокурор Милана Дигаева. Эта база стала камнем преткновения для всех участников процесса, а более всего — для стороны обвинения: доказать причастность фигурантов к хорошо продуманной виртуальной схеме отмывания и обналичивания денег было непросто.

Поскольку деятельность была незаконной, она потребовала покровительства со стороны коррумпированных представителей правоохранительных органов, пояснила в своей речи прокурор. Таким представителем, по мнению обвинения, был Захарченко. По версии следствия, он препятствовал проверкам со стороны правоохранительных органов, за что получал гонорар — в особо крупном размере.

«Вишенка» на торте

Как пояснил «Известиям» завкафедрой защиты информации МФТИ Валерий Конявский, главная цель такой виртуальной площадки — разорвать связь между источником денег и их получателем, сделав его анонимным. Вместо фамилий в базе данных фигурировали клиентские псевдонимы. Одним из них был Захар Хитрый. По версии обвинения, за этим именем скрывался как раз экс-полковник Захарченко.

Сам Захарченко свою причастность к площадке и к псевдониму категорически опроверг и даже выразил негодование.

«Я не знал о существовании никаких виртуальных счетов «Захар», «Захар Хитрый» и «Партнер-Вишенка». Меня это возмущает. Вот какие-то клички мне пытаются навесить и сказать, что я их сам себе придумал. Это сумасшествие! Меня это оскорбляет», — заявил он ранее в ходе допроса суду.

По сути, весь год обвинение занималось именно тем, что пыталось доказать связь между анонимным получателем денег со счетов площадки и Дмитрием Захарченко. По мнению его адвокатов, получалось не очень. На протяжении всего процесса они вели Telegram-канал, в котором рассказывали о «притянутых за уши» показаниях свидетелей обвинения, о некомпетентности свидетелей и намекали на ангажированность процесса.

Оборотень в погоне Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, в Пресненском суде Москвы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Тем не менее в ходе прений прокурор Милана Дигаева заявила, что вина всех троих подсудимых доказана.

«Есть все основания утверждать, что собранные в процессе судебного разбирательства доказательства являются достоверными и допустимыми», — сказала она.

Подсудимые свою вину не признали и категорически отрицали причастность к преступлению. Захарченко отверг обвинение в получении почти 1,5 млрд рублей взяток. Он заявил, что за весь период службы в МВД заработал немногим более 12 млн рублей.

«Это обусловлено желанием избежать уголовной ответственности», — прокомментировала его заявление прокурор.

Непризнание вины со стороны Захарченко может быть обусловлено его нежеланием сдавать высоких покровителей, которые наверняка были в его деле, но остались за кадром, заявил «Известиям» председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

— Он мог пойти на сделку со следствием и получить ниже низшего предела по этому делу, но тогда мог бы до колонии не доехать. Думаю, решил не рисковать и свое отсидеть. С учетом времени, проведенного в СИЗО, где год идет за полтора, лет шесть он уже отсидел. Лет через пять выйдет по УДО. Поскольку он никого не сдал, думаю, его вытащат, — предположил Пашкин.

Критинину и Белевцову обвинение запросило девять лет и штраф 100 млн рублей каждому, Маркелову — 12 лет и штраф 500 млн рублей.

Джинсы вместо Brioni

Само заседание началось с опозданием на три часа, так как председательствующий судья Сергей Артемов зачитывал приговор по другому делу. Когда подсудимых подняли с их мест в судебном «аквариуме», Захарченко тепло поприветствовал журналистов, присутствующих на процессе. В небольшой клетке места было мало — фигурантам приходилось то стоять, то сидеть, меняясь друг с другом.

В зале места тоже хватило не всем — кроме журналистов и многочисленных адвокатов в зал попало всего несколько родственников. Экс-полковник был одет неброско, уже не щеголял костюмом от Brioni, который носил на первом процессе. Сейчас на нем были обычная серая футболка и джинсы.

В начале заседания исследовали два ноутбука, изъятых в ходе обысков у фигурантов, и компакт-диск. Захарченко просил суд обеспечить допрос его бывшего адвоката Александра Горбатенко и еще одного свидетеля. Суд отказал в ходатайствах.

Прокурору Милене Дигаевой потребовалось чуть больше полутора часов для оглашения обвинительного заключения. Захарченко активно жестикулировал во время речи прокурора и даже позволял себе небольшие комментарии, в которых высказывался об абсурдности предъявленных обвинений. Судья Артемов сделал ему замечание, призывая к порядку. На озвученное требование осудить его на 17 лет обвиняемый отреагировал сдержанно.

Оборотень в погоне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В ИК-5 в Мордовии Захарченко характеризуется отрицательно, заявила прокурор. В прошлом году его даже ставили на учет как склонного к побегу и нападению на конвой. Однако позже решением Лефортовского суда этот статус с него сняли.

«Я вас по-человечески спрашиваю, сколько вам нужно времени на прения», — поинтересовался судья Артемов у экс-полицейского в конце заседания.

«Одни сутки. Точнее, один световой день», — ответил Захарченко.

В первом процессе экс-полковнику понадобилось несколько дней для своего выступления в прениях сторон.