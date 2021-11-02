В долг службе: как в деле сообщника полковника Захарченко появился иностранец

В этой истории есть все, чтобы стать сценарием для нового фильма Эмира Кустурицы - один предприимчивый уроженец Черногории, сто неучтенных удостоверений Международной ассоциации полицейских и сразу 185 миллионов рублей наличными. А еще - расследование самого громкого коррупционного дела последних лет, большая политика и, конечно, балканский колорит. 21 октября СК возбудил уголовное дело по статье о даче заведомо ложных показаний в отношении гражданина Черногории Боро Дукича — бывшего Почетного консула РФ в этой республике. По сведениям «Известий», Дукичу инкриминируются сразу два эпизода — по мнению следствия, Дукич пытался помочь экс-следователю Ивану Кожевникову спасти от обращения в доход государства недвижимость на сумму в 185 млн рублей. Однако в суде выяснилось, что к бывшему консулу эти деньги не отношения имеют. А вот к сообщнику "легендарного" полковника МВД Дмитрия Захарченко — полковнику ФСБ Дмитрию Сенину — по всей видимости, самое прямое. Сенин сегодня в бегах, его родственник Захарченко отбывает 12 лет за взятки и злоупотребление должностными полномочиями — в пользу государства у него изъято имущество на общую сумму 9 млрд рублей. Как в компанию проворовавшихся силовиков попал балканский политический активист и защитник православных ценностей, выясняли «Известия».

С чего все началось

Полковник ФСБ Дмитрий Сенин исчез, как сообщала Генпрокуратура, в мае 2017 года — спустя полгода после ареста его родственника Дмитрия Захарченко. Как считает следствие, значительную часть своего имущества Сенин, подозреваемый во взятках и злоупотреблении должностными полномочиями, оформил на родственников и знакомых (не менее 15 человек), включая Ивана Кожевникова — некогда следователя в транспортном управлении СКР, к тому времени переквалифицировавшегося в риэлтора.

Все эти обстоятельства были установлены 11 марта 2019 года Гагаринским районным судом Москвы, который удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил изъять в казну имущество упомянутых родственников и знакомых на сумму более 380 млн рублей. Уголовное расследование в отношении Дмитрия Сенина еще не было завершено (оно, к слову, продолжается и сейчас), но его жена, теща, близкие люди и домашний персонал, а также тот самый Иван Кожевников уже расстались с так называемым "спорным имуществом".

Всего в деле фигурировало более десятка квартир, земельные участки с домами, а также гаражи и машиноместа. Откуда у водителей и домработниц деньги на столь дорогие покупки, они объяснить не смогли, зато связь каждого из них с Сениным была очевидна.

Справка «Известий» По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко получал взятки на общую сумму более чем в 1,4 млрд рублей от организованной группы, которая контролировала ряд юридических лиц. Последние, в свою очередь, не вели реальную предпринимательскую деятельность, а получали средства путем совершения незаконных банковских операций. Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки. При проведении следственных действий у его родственников и у него самого были обнаружены деньгив различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость в элитных районах Москвы. 10 июня 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годамтюремного заключения по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. В этот же день Захарченко оправдали по одному из эпизодов обвинения. Речь шла о взятке от ресторатора Мехди Дусса в размере $800 тыс. В октябре приговор смягчили на полгода.

Кто кому должен

На этом суде были представлены и документы от гражданина Черногории Боро Дукича. В них утверждалось, что еще в октябре 2013 года он якобы одолжил своему знакомому Ивану Кожевникову (тому самому экс-следователю) 185 млн рублей наличными, в в августе 2017-го получил займ обратно, да еще с процентами в 5,5 млн. Суду предъявили договор, расписку и доверенность на посредника, которому было поручено передать деньги Дукичу. Однако решение суда оказалось для черногорца неожиданным: «Представленные документы не отвечают требованиям достоверности».

Суд установил, что в течение нескольких месяцев Дукич ввез в Россию 469 млн рублей наличкой — деньги он обращал в безнал, размещая на банковских счетах. Но именно накануне выдачи кредита Кожевникову крупных сумм бывший консул в РФ не привозил, последний транзит был за год и три месяца до этого. Поэтому суд отказался увидеть связь между таможенными декларациями Дукича и долговой распиской Кожевникова.

— В Россию, как и в любую страну, ввозят деньги на поддержку определенных сил, на поддержку влияния, — отметил в беседе с «Известиями» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. — В любом случае, что в Европе, что в США, что в России, ввоз крупных сумм наличными является основанием для проверки легальности происхождения этих средств.

Так или иначе, суду показались подозрительными бумаги, связанные с займом. «Договор займа, расписки о выдаче и возврате денежных средств, доверенность на их получение составлены аналогичным способом, о чем свидетельствует стиль исполненного в документах текста (цвет, размер и стиль шрифта, межзнаковые и междустрочные интервалы, формы цифр, положение и тип начертания текста) и способ их изготовления, — говорится в постановлении Гагаринского суда, — Несмотря на то, что документы, согласно позиции ответчиков, изготавливались разными лицами и при различных обстоятельствах.»

Обстоятельства знакомства Боро Дукича с Иваном Кожевниковым также остались загадкой. Свидетель возврата денег рассказал одну историю, а Дукич в письменном заявлении — другую. Зачем Дукич привлек к погашению займа третье лицо, тоже загадка — со ссылкой на УСБ ФСБ России суд констатирует, что в этот день черногорец прибыл в Москву еще утром, а значит деньги (если они были) мог забрать сам, не доверяясь малознакомому человеку. Корреспонденту "Известий" рассказывать эту историю он тоже не стал.

— Про это я бы не хотел говорить по телефону, — сказал Боро Дукич и предложил обсудить тему при личной встрече.

Сам бывший почетный консул с 20 октября 2021-го находится в Москве, где живут его сыновья-студенты. По его словам, 1 ноября его посетил врач, который поставил ему диагноз COVID-19.

А вот 11 марта 2019 года суд постановил: "Оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности, у суда не имеется оснований для вывода о том, что источником средств Кожевникова И.Н. для приобретения спорного недвижимого имущества являлись денежные средства, полученные от Дукича».

Под честное слово

На основании фактов, выявленных в ходе рассмотрения дела Гагаринским судом, СКР возбудил в отношении Ивана Кожевникова дело о фальсификации доказательств при попытке сокрытия имущества. В рамках расследования, по данным источника «Известий» в СК, Боро Дукича, как знакомого Кожевникова, допрашивали во 2-м управлении по расследованию особо важных дел, затем в июле-октябре — в Замоскворецком суде. С точки зрения следствия, гражданин Черногории, содействуя Кожевникову в фальсификации доказательств, «дал заведомо ложные не соответствующие действительности показания свидетеля», пояснил источник.

Речь шла о том самом займе на 185 млн рублей. 20 октября 2020 года Ивана Кожевникова приговорили к полутора годам исправительных работ, а 21 октября 2021 года СКР возбудил дело и в отношении Боро Дукича.

— Санкция части 1 статьи 307 УК РФ предусматривает наказание штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, — разъяснил «Известиям» адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Олег Логинов. — Исходя из судебной практики, суды чаще всего предпочитают «бить по кошельку» нарушителей, назначая им штрафы или же, в случае плохого материального положения — ограничиваются обязательными или исправительными работами.

По словам адвоката, в 2020 году по части 1 данной статьи было осуждено 394 человека, оправдано шесть. 223 осужденных получили наказание в виде штрафа, 57 — в виде исправительных и 94 — обязательных работ.

О репрессиях и последствиях

В разговоре с «Известиями» Боро Дукич назвал информацию об интересе следствия к его персоне выдумками. Его друг, председатель движения «Сорок сороков» и чемпион России по боксу Владимир Носов, тоже говорит о Дукиче как об абсолютно честном человеке.

— Он приезжал как друг, и как официальный представитель Черногории, — рассказал он «Известиям» Носов. — Можете на него рассчитывать абсолютно. Православный человек, который, конечно, врать не будет.

Боро Дукич — заметная фигура в сообществах, поддерживающих Сербскую православную церковь Черногории, которая находится в оппозиции политическим властям. В марте 2020 года Telegram-канале "Православное Сопротивление Великой, Малой и Белой Руси" появилась публикация, разошедшаяся по ресурсам, поддерживающим "сербское сопротивление" в Черногории. В публикации президента Мило Джукановича обвиняют в строительстве «авторитарно-террористического режима» и превращении страны в «форпост США на Балканах». Ему, полагают авторы, противостоит Боро Дукич — «харизматичный лидер с незапятнанной политической биографией», на которого следует сделать ставку на президентских выборах 2022 года.

В долг службе-4 Боро Дукич и митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий Фото: pravkamchatka.ru

— Сейчас я должен немного подумать, — заявил Боро Дукич, комментируя эти заявления в беседе с «Известиями». — Черногория свой евроатлантический путь прокладывает на русофобии и сербофобии. Народ, конечно, хочет новых лидеров. Но чтобы баллотироваться, нужна поддержка дружеских государств — Сербии и России. Если будет поддержка с их стороны, я бы не исключил такую идею.

«Репрессии Джукановича против Дукича, — продолжает Православное Сопротивление, —... Делает из Дукича мученика, героя... и лидера... , способного победить на выборах «слугу Антихриста» Джукановича и этим привести сербов и черногорцев к воссоединению».

К репрессиям, видимо, относится и инцидент, датируемый февралем 2020 года. Тогда черногорская газета Pobjeda сообщила о том, что на сербско-черногорском погранпункте при досмотре автобуса найдена упаковка с сотней удостоверений Международной ассоциации полицейских (IPA). На удостоверениях не было ни имен, ни номеров, и черногорская прокуратура заподозрила неладное. Пакет предназначался... Боро Дукичу.

— Являясь Почетным консулом, я соединил IPA Черногории и России, — рассказал свою версию "Известиям" Дукич. — В благодарность они выдали мне свои корочки. Когда братья русские увидели, что черногорские документы намного качественнее, а по цене дешевле, попросили меня помочь. Черногорские полицейские делали их в Сербии.

Боро утверждает, что с его помощью пакеты с безличными документами полицейской ассоциации курсировали между Балканами и Россией четыре или пять лет и проблем никогда не возникало.

— А тут начались пресс-конференции, генеральный прокурор Черногории объявил, что меня разыскивают, подозревают, что я хотел этими документами злоупотребить. А я как раз тогда ловил рыбу на Камчатке, — вспоминает он.

В долг службе-5 Глава МИД РФ Сергей Лавров и экс-Почетный консул РФ в Черногории Боро Дукич Фото: mikrus-sistem.com

«Известия» направили запрос в российское отделение IPA с просьбой прокомментировать эту практику.

— Эта Ассоциация существует давно, но я до сих пор не понимаю, насколько она серьезна, — заметил Кирилл Кабанов. — В России лет десять назад были прецеденты, когда задерживали людей, заявлявших, что они члены этой Ассоциации, а они оказывались жуликами. Я видел их красивые удостоверения, бляхи, а потом выяснялось, что их покупали за немаленькие деньги, порядка трех тыс. евро.

1 ноября Боро Дукич заявил «Известиям», что никакого развития то дело не имело — на допросы его не вызывали, документов не требовали. Но в марте 2020-го ситуация казалась ему опасной — тогда еще Почетный консул сказал РИА «Новостям», что намерен просить убежища в России. Именно тогда он потерял и свой дипломатический статус.

— МИД Черногории в одностороннем порядке отозвал у меня консульскую экзекватуру, — рассказал он. — С российской стороны письмо не остановлено и я продолжаю заниматься вопросами российско-черногорских отношений, но уже без офиса.

Осведомленный дипломатический источник сообщил «Известиям», что МИД России не имеет никакой связи с Боро Дукичем с 2020 года.

«Известия» обратились в Следственный комитет за подтверждением деталей и комментариями.