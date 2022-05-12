Опытный образцовый: почему освобожден экс-министр Улюкаев

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев утром 12 мая вышел на свободу по процедуре условно-досрочного освобождения. Он провел 4,5 года в колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В апреле 2022 года Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство адвокатов заключенного об УДО. На решение, по мнению экспертов, повлиял тот факт, что Улюкаев полностью уплатил назначенный ему штраф в размере 130,4 млн рублей и образцово вел себя в колонии — руководство ФСИН даже характеризовало бывшего министра как «очень не проблемного» заключенного.

В десятом часу утра 12 мая к воротам Исправительной колонии №1 (ИК-1) по Тверской области подъехал Range Rover, по данным «Известий» принадлежащий Алексею Улюкаеву. Он заехал на территорию. За ним через некоторое время последовал каршеринговый «Мерседес» адвоката. Примерно через час в сопровождении служебного автомобиля ИК-1 они выехали из колонии. Тройка черных автомобилей без остановки проскочила мимо журналистов, ожидавших, что бывший министр выйдет и прокомментирует свое освобождение. Александр Улюкаев уезжал из колонии, оставляя позади ребристый забор, ощерившийся колючей проволокой, кирпичную постройку с выцветшей надписью «Автомойка. Шиномонтаж. Основной ремонт» и 4,5 года заключения.

Коррупционный скандал

Алексей Улюкаев занял пост главы Минэкономразвития в июне 2013 года, а в конце 2016-го стал фигурантом крупного коррупционного скандала: в ноябре его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам бывший министр свою вину не признал.

В декабре 2017 года Замоскворецкий районный суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130,4 миллионов рублей, которые на тот момент были эквивалентом $2 млн, т.е. сумме полученной взятки.

В марте 2019 года заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко охарактеризовал заключенного Алексея Улюкаева как «очень не проблемного» . А в мае того же года Виктория Бурковская, адвокат экс-министра, сообщала журналистам, что ее подопечный не жалуется на условия содержания и работает в библиотеке.

27 апреля 2022 Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство защиты Алексея Улюкаева о его условно-досрочном освобождении.

— Все стороны, принимавшие участие в процессе, не возражали против удовлетворения ходатайства защиты об условно-досрочном освобождении Улюкаева, считая цели назначенного судом наказания выполненными, — сказала представитель суда журналистам.

При рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении суд учитывает поведение осужденного, его отношение к труду — в том числе имеющиеся поощрения и взыскания, рассказала член Ассоциации юристов России (АЮР), управляющий партнер «Легес Бюро» Мария Спиридонова.

— Учитывается также отношение осужденного к совершенному деянию и то, что он частично или полностью возместил ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, — добавила она.

Назначенный судом штраф в 130 млн рублей, отметила юрист, Алексей Улюкаев выплатил. Еще в октябре 2018 года с его банковского счета, зарегистрированного для возмещения ущерба государству, был снят обеспечительный арест.

Жизнь на свободе

По мнению председателя совета Комитета по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности Марины Галюченко, случай Алексея Улюкаева уникален.

— Это один из немногих случаев, когда настолько высокопоставленного чиновника показательно осуждают за крупную взятку. Сформированная система коррупционных связей своих, как правило, не выдает. Дело Улюкаева стало исключением. Я думаю, что его посадили в том числе в назидание остальным чиновникам, чтобы сдержать их от участия в коррупционных схемах, — считает она.

Освобождение бывшего министра — «тоже из ряда уникальных» , добавила Марина Галюченко. Обычно осужденных за такие крупные взятки досрочно не отпускают.

— Освобождение Улюкаева, скорее всего, связано с его возрастом и физическим состоянием, — сказала она.

23 марта бывшему министру исполнилось 66 лет.

По словам управляющего партнера юридической компании AVG Legal Алексея Гавришева теперь Алексей Улюкаев должен будет соблюдать условия и ограничения, наложенные судом.

— Как правило, это обязанность устроиться на работу, не покидать место жительства, не посещать увеселительных мест, не совершать новые преступления и административные правонарушения, своевременно отмечаться у сотрудников исполнительных органов, — пояснил он.

При нарушении этих условий по решению суда экс-чиновнику может быть изменен режим отбывания наказания, добавил юрист.

Решением суда от 2017 года Алексею Улюкаеву запрещено в течение 8 лет после освобождения занимать какие-либо государственные посты. Однако, эксперты считают, что в сложившейся в России экономической ситуации Алексей Улюкаев может быть востребован как профессионал.

Бывший замминистра экономического развития Евгений Елин, который ранее работал в команде Улюкаева, считает возможным привлечение его в качестве эксперта для обсуждения и решения текущих проблем в экономике.

— Он специалист высочайшей квалификации, а сейчас перед экономикой стоит много сложных задач, требующих решения, — сказал Евгений Елин «Известиям». — Кроме того, он начинал экономистом в те времена, когда страна развивалась в условиях ограниченных ресурсов, а мы сейчас как раз входим в такой период, когда в доступ России к целому ряду ресурсов ограничен.

Высокий пост — не индульгенция

Алексей Улюкаев — не единственный госчиновник высокого ранга, против которого возбуждалось уголовное дело. Бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина задержали в марте 2015 года. В отношении него расследовалось сразу два дела. В феврале 2018 года его признали виновным в восьми эпизодах взяток на общую сумму 522 млн рублей, осудили на 13 лет лишения свободы и штраф в размере 500 млн рублей. Рассмотрение второго уголовного дела закончилось в апреле 2022-го: срок Хорошавина был увеличен до 15 лет колонии строгого режима. По версии следствия, экс-губернатор организовал группу, которая получила взятки в размере от 2 млн до 10 млн рублей (всего на сумму более 100 млн руб.) от кандидатов в депутаты городской думы Южно-Сахалинска.

Полковника Министерства внутренних дел России Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года. По версии следствия, с ноября 2007 года по август 2016 года экс-полковник получал взятки от группы предпринимателей на общую сумма почти 1,5 млрд рублей. При проведении следственных действий у его родственников и у него самого были обнаружены 8,5 млрд рублей и драгоценности. 10 июня 2019 года суд приговорил его к 13 годам тюремного заключения и штрафу в размере 117 млн рублей. Позднее приговор смягчили на полгода. В феврале 2020 года Захарченко предъявили обвинение еще по двум эпизодам получения взяток. Гособвинение в конце апреля 2022 года запросило для него увеличение срока заключения до 17 лет.

Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов был арестован весной 2019 года. Его обвиняют в хищении 4 млрд рублей у Сибирской энергетической компании и АО «Региональные электрические сети». Также Абызову инкриминируют «легализацию денежных средств, полученных преступным путем», и «коммерческий подкуп». Дело передано в суд.

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева арестовали по обвинению во взяточничестве в марте 2021 года. Ему и другим фигурантам уголовного дела предъявлено официальное обвинение в получении и даче взяток в 31 млн рублей.