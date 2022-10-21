Только спроси: бизнес предложил расширить полномочия прокуроров

Прокуроров предложили наделить новыми полномочиями — бизнес предлагает согласовывать с ними привлечение граждан в качестве обвиняемых по тяжким и особо тяжким преступлениям . Письмо с этой инициативой «Опора России» направила в Госдуму, Совет Федерации и Верховный суд . По данным бизнес-объединения, только 20% возбужденных дел доходят до суда. При этом в случае обвинения предпринимателю и бизнесу наносится вред: ограничивается его хозяйственная деятельность . Опрошенные «Известиями» юристы поддержали предложение, однако отметили: прокуроры редко оспаривают постановления о привлечении человека в качестве обвиняемого.

Не просто уведомление

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году Владимир Путин заявил о проблеме давления на предпринимателей. В частности, глава государства подчеркнул необходимость пересмотреть основания для заключения таких лиц под стражу , а также для продления сроков предварительного следствия. По словам президента, зачастую эти нормы применяются там, где нет объективной необходимости .

Для решения этой проблемы ассоциация малого и среднего бизнеса «Опора России» обратилась с письмом к главе комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу, главе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлу Крашенниникову и председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. В документе представители бизнеса предлагают наделить прокуроров полномочиями согласовывать привлечение граждан в качестве обвиняемых по тяжким и особо тяжким экономическим преступлениям . Это должно сократить давление на предпринимателей.

Сейчас, когда следователь выдвигает человеку обвинение, копия постановления об этом направляется прокурору. Он, в свою очередь, если заметит нарушение, может принять меры реагирования , в частности, опротестовать обвинение. Однако пока это произойдет, против человека уже могут начаться процессуальные действия, его передвижение будет ограничено и даже может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В целях повышения обоснованности принятия следователями решений на этапе предъявления обвинения предлагаем наделить органы прокуратуры полномочиями по даче согласия на привлечение гражданина в качестве обвиняемого по тяжким и особо тяжким преступлениям», — говорится в письме.

Проблема актуальна по всем составам преступления, указал глава «Опоры России» Александр Калинин . Он подчеркнул: для бизнеса это частая ситуация, поскольку пороги экономических преступлений очень невысокие.

По статистике, до суда доходит всего 20% возбуждаемых дел, остальные 80% распадаются в процессе следствия, при этом бизнесу наносится вред : ограничивается хозяйственная деятельность, уточнил заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков. Поэтому предлагается предусмотреть дополнительную гарантию в виде согласия прокурора — как меру защиты бизнеса.

В Корпорации развития МСП и «Деловой России» поддержали предложение «Опоры России» .

Подключение прокуратуры к рассмотрению кейсов, связанных с предпринимательской деятельностью, может стать дополнительным поводом для блокировки решений, когда они принимаются с нарушением закона, пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

— Сейчас малому и среднему бизнесу нужна не только финансовая поддержка государства, но и смягчение регуляторной политики и создание комфортных условий для работы , — подчеркнул он.

Важнее ускорить принятие решений по обжалованию и дальнейшим мерам прокурорского реагирования, нежели обязать прокуратуру отрабатывать каждый факт привлечения обвиняемого, отметила руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.

«Известия» направили запросы в Госдуму, Совет Федерации, Верховный суд и Генпрокуратуру.

Чем быстрее, тем лучше

Уголовное преследование может осуществляться органами предварительного расследования беспрепятственно , без согласия другого органа или должностного лица, указала член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова. При этом в таких случаях не исключается возможность привлечения человека к уголовной ответственности без установления его вины .

— Если предложение «Опоры России» будет принято, то решится проблема ложного обвинения и ложных действий , а помимо этого, прокурором будут проверяться законность и основания применения мер пресечения, — заявила она.

Юрист также подчеркнула, что множество уголовных дел не доходят до суда в связи с их прекращением прокурором.

Предпринимателей запрещено заключать под стражу по экономическим делам, однако до сих пор суды избирают такую меру пресечения, посетовал адвокат МКА «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов.

В настоящее время указанная проблема не является острой, поскольку прокурор обладает всем необходимым комплексом мер реагирования для восстановления прав граждан и устранения допущенных в ходе предварительного следствия нарушений, уточнил управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

Адвокат бюро «S&K Вертикаль» Максим Стрильченко рассказал, что предприниматели могут подвергаться ограничению своих прав даже без наделения их статусом обвиняемого . В частности, могут быть проведены обыск, выемка, допрос, осмотр с изъятием и другие следственные действия, а также применены меры процессуального принуждения вплоть до задержания с последующим заключением под стражу.