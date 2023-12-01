Четкая деградация: за что Лавров раскритиковал ОБСЕ

Будущее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится под вопросом . Глава МИД РФ Сергей Лавров , который в Северной Македонии принял участие в заседании министров иностранных дел, и вовсе отметил деградацию всего, что было создано в ОБСЕ . Находясь в Скопье, российский дипломат указал на игнорирование проблем, связанных с нарушением прав человека, на Украине и в Прибалтике. Схожие претензии высказал и его коллега из Азербайджана Джейхун Байрамов по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. По словам экспертов, организация сейчас находится почти «в коме» .

Что не так с организацией

1 декабря завершилась двухдневная встреча Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии. Главным итогом третьего пленарного заседания СМИД стало окончательное одобрение кандидатуры Мальты на пост председателя ОБСЕ в 2024 году. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров оценил настоящее и будущее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе .

— Мы наблюдаем полную деградацию всего того, что было создано в ОБСЕ и до этого в рамках совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе. Деградацию того, что было создано во всех трех измерениях безопасности: и военно-политическом, и в экономическом и экологическом, и в гуманитарном и правозащитном, — заявил он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Пресс-служба МИД РФ

По его словам, за последнее время серьезно ухудшилась ситуация с соблюдением прав человека на пространстве ОБСЕ, особенно на Украине и в странах Прибалтики . При этом создается впечатление, что в организации на эти проблемы не обращают внимание.

— Они сейчас бьются за то, чтобы продлить друг друга, этих всех комиссаров по средствам массовой информации и прочим делам, пытаются продлить на девять месяцев, на один год. И вот из-за этого идет сейчас мелкая возня, которая никакого отношения к глубочайшему кризису этой организации не имеет , но их волнует только вот это, — обратил внимание Сергей Лавров.

К слову, претензии к ОБСЕ есть не только у России. Так, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил организацию в неэффективности и указал на то, что международной структуре, которая объединяет 57 стран, так и не удалось способствовать урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

— Организация практиковала игнорирование наших законных призывов и мирилась со статусом оккупации азербайджанских территорий , — сказал он.

Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

При этом, по его мнению, у ОБСЕ была возможность участвовать в разрешении конфликта, но этот шанс был упущен.

Есть ли будущее у ОБСЕ

Еще 30 ноября, в первый день заседания глав МИД ОБСЕ, Сергей Лавров заметил, что организация переживает кризис и ее перспективы не ясны. ОБСЕ превращается в придаток НАТО и Евросоюза, сказал, в частности, российский министр. Многие представители западных стран, в свою очередь, не упускали возможность обвинить Россию в дестабилизации обстановки в Европе и «продолжающейся агрессии» РФ на Украине. Страны ЕС даже выпустили заявление с требованием «полностью и безоговорочно» вывести войска из этой страны.

— Мы убедились, что никаких уроков наши западные коллеги не извлекли из своей провальной линии на разрушение Организации по безопасности сотрудничества в Европе , — подчеркнул Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции, которая прошла 1 декабря. — С упорством, заслуживающего лучшего применения, продолжают ее добивать. Этому вчера 95% выступлений наших западных коллег было посвящено, и лишь несколько трезвых голосов все-таки напоминали, что ОБСЕ была создана для того, чтобы сотрудничать и обеспечивать взаимную безопасность.

При этом стоит отметить, что госсекретарь США Энтони Блинкен покинул Северную Македонию еще до приезда Сергея Лаврова в Скопье. Кроме того, в СМИД ОБСЕ отказались принимать участие представители Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины .

Госсекретарь США Энтони Блинкен (слева) во время заседания ОБСЕ в Скопье, Северная Македония, 29 ноября 2023 года

— Почему это происходит? Они, наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках , — отреагировал на подобные действий шеф российской дипломатии.

Российская сторона исходит из того, что для выхода из кризиса организации требуется равноправный диалог между государствами-членами. Как раз эту мысль продвигал Сергей Лавров во время трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Мальты Ианом Борчем и Северной Македонии Буяром Османи, которая прошла 30 ноября.

К слову, выбор Мальты в качестве председателя ОБСЕ — результат консенсуса России и коллективного Запада: страна — член Евросоюза, но не входит в НАТО . Однако эксперты сомневаются, что Валетте удастся реанимировать работу и диалог на уровне организации.

— ОБСЕ — это некоторый анахронизм, потому что она воплощает идею общего европейского пространства. Но когда у нас фактически происходит противоборство, «гибридная война» на грани прямого вооруженного конфликта, общеевропейская идея не может быть реализована. Поэтому организация находится в состоянии комы, — сказал в беседе с «Известиями» эксперт «Валдая», и.о. заведующего кафедрой прикладного анализа международных проблем МГИМО Игорь Истомин.

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

По его словам, будущее ОБСЕ остается туманным, однако при улучшении геополитической ситуации в мире она может сохраниться и эффективно работать.

— Сейчас мы в ситуации очень жесткой конфронтации. Но любой конфронтацией так или иначе нужно либо управлять, либо преодолевать ее, либо нужно снижать риски, либо выходить на какие-то дипломатические решения. И если такая перспектива реализуется, нужны будут площадки, где это можно делать. Тогда, возможно, произойдет возврат интереса к ОБСЕ, — пояснил Игорь Истомин.

Профессор НИУ ВШЭ Олег Барабанов считает, что от нового председателя вряд ли что-то кардинальное изменится , так как очевиден очень жесткий разрыв между странами Запада и России, который вряд ли каким-то образом будет купирован в ближайшем будущем.