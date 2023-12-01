«Мы никогда не будем поставлять оружие на Украину»

Венгрия готова стать посредником в деле урегулирования конфликта на Украине , заявил «Известиям» глава МИД страны Петер Сийярто. Он уточнил, что спустя несколько дней после начала СВО Будапешт предложил Москве и Киеву свои посреднические услуги. По его словам, Венгрия не изменит позицию касательно отказа от поставок Украине оружия . При этом министр не исключил возможную встречу премьера Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным. О том, поддержит ли Венгрия инициативу Чехии ограничить передвижение российских дипломатов внутри ЕС и запрет на импорт алмазов из России в рамках нового пакета санкций, а также одобрит ли Будапешт вступление Швеции в НАТО, — в эксклюзивном интервью Петера Сийярто «Известиям» .

«Мы очень довольны сотрудничеством в атомной энергетике»

— Как прошли ваши переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым? Вы достигли каких-то договоренностей?

— Вы знаете, я всегда использую возможность, чтобы поговорить с ним, у нас очень уважительное отношение друг к другу, у нас устоявшиеся отношения. Он дольше всех пребывает в должности министра иностранных дел в Европе, я — в ЕС. Мы поддерживаем связь уже больше девяти лет , поэтому очевидно, что мы общаемся друг с другом. И я могу вам сказать, что по какому бы вопросу мы ни договаривались, это всегда на 100% выполнялось. Я не жалуюсь. В этот раз мы сосредоточились на сотрудничестве в сфере энергетики, так как Россия — важный поставщик для нас газа, нефти, ядерного топлива. И Сергей заверил меня, что Россия придерживается своих обязательств, и мы можем положиться на российские энергопоставки и в будущем .

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече в рамках саммита министров иностранных дел ОБСЕ Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Продолжит ли Венгрия закупать российское топливо для АЭС «Пакш»?

— Конечно, без сомнения. Мы очень довольны сотрудничеством в атомной энергетике, нет причин что-то менять . Мы также довольны и прогрессом в строительстве новых атомных блоков. У нас хорошо налажено сотрудничество с «Росатомом». И в настоящий момент мы довольны поставками топлива.

— Венгрия выступает против санкций в отношении российской атомной энергетики и против запрета на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поддерживает ли Будапешт ограничения на импорт алмазов из России?

— Если быть честным, это не играет роль для нас. Это никак не влияет на Венгрию. Наши отношения не определяются импортом алмазов, по крайней мере пока что. Поэтому мы сосредотачиваемся на том, в чем для нас есть интерес. Мы никогда не согласимся с санкциями в отношении атомной энергетики, мы придерживаемся послаблений в отношении того, что переработанная российская сырая нефть также может быть экспортирована в Хорватию и Чехию , что ее можно купить и что не должно быть санкций в отношении поставок газа в том числе. Собственно, что бы ни происходило с бриллиантами, мне всё равно .

— Наложит ли Венгрия вето на новый пакет санкций, если он будет включать такие ограничения?

— Мы никогда не одобрим пакет санкций, который бы включал пункты, противоречащие нашим национальным интересам . Поэтому давайте пока посмотрим, как будут продвигаться обсуждения 12-го пакета.

Совет ЕС Фото: TASS/EPA/OLIVIER HOSLET

— Несколько дней назад Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Об этом заявлял министр иностранных дел Ян Липавский. Поддержит ли Венгрия это ограничение?

— Смотрите, мы считаем, что роль дипломатии заключается в том, чтобы говорить друг с другом. Конечно, всегда легко говорить с теми, с кем ты согласен на 100% .

Но дипломатия предназначена не только для коммуникации единомышленников, но и для того, чтобы можно было разговаривать даже по тем вопросам, по которым есть разногласия. Мы принципиально никогда не поддерживали реализацию мер, которые бы ограничивали дипломатическую активность .

— То есть мы можем рассчитывать на то, что Венгрия никогда не поддержит эту инициативу?

— Эта инициатива абсолютно точно идет вразрез с нашими принципами при всем моем уважении к моему чешскому коллеге. У меня с ним хорошие отношения. Но я не считаю, что это будет разумным.

«В нашем парламенте устали от Швеции»

— Планирует ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время?

— Они встречались в Пекине, и вы знаете, мы никогда не организовываем встречи на высшем уровне просто ради встречи на высшем уровне. Мы всегда делаем такие встречи, когда это имеет смысл. В Пекине она имела смысл , потому что премьер-министр говорил с президентом Путиным о важности мира и о нашей позиции за мир. Поэтому как только такие встречи будут целесообразными, мы всегда открыты к ним.

— Но, может, вам известно, есть ли у Орбана планы встретиться с Владимиром Путиным?

— Они беседовали буквально недавно, поэтому сейчас я не вижу причин для еще одной встречи. Но, вы знаете, в текущих обстоятельствах может произойти что угодно. И мы всегда открыты к диалогу. Вот я только что встретился с Сергеем Лавровым (30 ноября. — «Известия»). Мы никогда не упускаем возможность встретиться, если мы находимся в одном и том же месте. Для нас это всегда вопрос целесообразности и необходимости.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине, октябрь 2023 года Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Это может быть в следующем году?

— В принципе этому ничего не препятствует.

— Венгрия и с недавних пор Словакия — единственные страны ЕС, которые не поставляют Украине военную технику и вооружение. Возможно ли, что эта позиция Венгрии изменится в ближайшем будущем?

— Нет. Это принципиальная позиция. Мы хотим мира, мы хотим сохранить человеческие жизни, и мы все знаем, что поставки вооружения лишь затягивают войну, а значит, умирает больше людей . Мы не хотим, чтобы погибло еще больше. Мы хотим, чтобы война закончилась. Поэтому то, чего мы хотим для региона — это не оружие. Нам нужен мир. И мы никогда не будем поставлять оружие на Украину.

— В последнее время многие страны выступили с мирными инициативами по разрешению конфликта на Украине. Может ли Венгрия стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта?

— Смотрите, это зависит от того, чего хотят стороны. Когда прошло два-три дня с момента, как разразилась война, я позвонил своему коллеге Сергею Лаврову и главе администрации президента Украины господину Ермаку. Я сказал обоим, что если они хотят переговоров и связаться друг с другом, то Венгрия готова предоставить справедливую и безопасную среду для этого c равными условиями . Мое предложение всё еще в силе, но всё зависит от самих сторон: примут они это предложение или нет. Мы не можем сделать ничего другого, кроме как предложить нашу помощь, что мы и сделали. Мы придерживаемся того, что предложили.

— То есть предложение еще действует?

— Абсолютно. Когда бы это ни было нужно — стать посредником или обеспечить площадку для переговоров с едиными правилами для всех — мы готовы.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jonas Ekstromer

— Одобрит ли Венгрия вступление Швеции в НАТО до конца года?

— Я не могу дать вам должный ответ на этот вопрос, потому что это не зависит ни от меня, ни от правительства. Кабмин уже передал предложение на рассмотрение парламенту, и теперь это решать ему. Сейчас я вижу, что в нашем парламенте устали от Швеции , так как неоднократно демократическая природа венгерской политической системы подвергалась сомнению. Члены парламента — это представители демократии. Они устали от таких заявлений, и я не вижу со стороны Швеции каких-либо заверений в том, что они уважают венгерскую демократию . Но еще раз — это компетенция парламента, и я не могу дать вам конкретные сроки.

— Теоретически может ли это случиться, например, до конца года?

— Я не знаю.

— Но вы поддерживаете членство Швеции в НАТО?

— Правительство уже передало заявку на рассмотрение. Но не важно, что думает правительство, потому что не ему решать.