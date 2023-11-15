Макет санкций: как Россия отреагирует на новые ограничения ЕС

12-й пакет антироссийских санкций, который 15 ноября одобрила Еврокомиссия, не заставит Москву изменить свою внешнюю политику, заявил «Известиям» зампредседателя Совфеда Константин Косачев . По его словам, очередные возможные рестрикции лишь доказывают, что предыдущие 11 санкционных пакетов не оказали существенного воздействия на экономику России. Новые меры ЕС будут включать ограничения против алмазного экспорта, меры по ужесточению потолка цен на нефть, а также персональные санкции. Теперь пакет должен одобрить Совет ЕС .

Политика РФ не изменится

Еврокомиссия одобрила 12-й санкционный пакет. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что очередные рестрикции будут содержать ограничения в отношении импорта российских алмазов, потолка цен на нефть, борьбы с обходом санкций, а также персональные меры .



Теперь документ должен утвердить Совет ЕС . Ожидается, что представители стран союза обсудят этот вопрос 17 ноября. С момента принятия последних ограничений прошло практически шесть месяцев, и в Еврокомиссии ожидают, что новый пакет будет одобрен до конца этого года .

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В России, однако, отмечают, что предыдущие 11 раундов рестрикций не оказали существенного влияния на российскую экономику.

— Если требуется 12-й пакет, значит 11 предыдущих не сработали , — заявил «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. — Уверен, что авторы санкций Евросоюза даже в кошмарных снах не могли себе представить, что дело дойдет до такого двузначного порядкового номера . Видимо, расчет строился, что удастся опрокинуть Россию на обе лопатки первым пакетом и в крайнем случае подправить какие-то огрехи вторым, но никак не 12-ым .

Кроме того, новые санкции никак не смогут повлиять на внешнеполитический курс России, уверен Косачев: «С какой стати 12-й пакет должен повлиять, если не повлияли предыдущие 11?».

15 ноября внешнеполитическая служба ЕС сообщила, что Еврокомиссия предложила ввести ограничения против 120 физических и юридических лиц России . Ранее Reuters писал, что ЕС готовит санкции против 47 физических и 72 юридических лиц. Агентство отмечало, что физлицам будет запрещен въезд в ЕС, а их активы, если они будут найдены, заморозят.

В целом о содержании будущего санкционного пакета пока мало что известно — информацию о нем дозированно представляют западные СМИ . Так, 15 ноября агентство Bloomberg сообщило, что туда войдет запрет на экспорт станков и деталей к ним, которые Россия, по версии ЕС, может использовать для производства оружия. Кроме того, в Брюсселе предлагают ввести ограничения на некоторые химикаты, литиевые аккумуляторы, термостаты, двигатели для беспилотников, жидкий пропан, чугун, медные и алюминиевые проволоки, фольгу и трубы. Но главное — ЕС продвигает запрет на торговлю алмазами и новые меры по обеспечению соблюдения нефтяных ограничений. «Пакет включает долгожданный запрет на российские алмазы с 1 января, а также поэтапное введение запрета на импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах», — пишет Bloomberg.

Депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич полагает, что запрет на импорт алмазов из России ударит главным образом по Бельгии . Ранее эта страна выступала против санкций в отношении алмазов из РФ. Антверпен остается крупнейшим покупателем этих минералов. Известно, что через биржи города проходит до 80% мирового алмазного сырья.

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— Это нанесет дополнительный ущерб экономике ЕС, но незначительный. В общей картине мало что изменится, — заявил Синчич «Известиям». — Большая часть ущерба уже нанесена. Запрет на алмазы ударит больше по Бельгии, чем по другим странам .

Еще одной мерой в рамках санкций может стать правило, согласно которому российские фирмы в Европе должны будут запрашивать обязательное разрешение на перевод средств из ЕС , сообщает Bloomberg. Кроме того, Евросоюз якобы предлагает не давать гражданам РФ занимать должности в европейских компаниях, предоставляющих услуги по хранению криптоактивов, а также продвигает запрет на предоставление лицензий на программное обеспечение для управления предприятиями и промышленного производства. Среди других предложений требование к экспортерам включать в свои контракты положения, запрещающие реэкспорт в Россию определенных товаров. В целом, журналисты ранее отмечали, что ЕС в рамках 12-го пакета санкций введет торговые ограничения на общую сумму $5,3 млрд .

Влияние санкций на экономику

Еще в начале ноября Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия хочет ужесточить потолок цен на нефть в рамках нового пакета санкций . Примечательно, что 15 ноября Financial Times сообщило: Евросоюз якобы договаривается с Данией о проверке и возможной блокировке танкеров с российской нефтью. Издание уточняет, что проверка будет касаться судов, следующих транзитом через датские проливы без западной страховки . Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что это во многом связано с желанием принудить РФ продавать нефть по цене не выше $60 за баррель.

— Танкеры, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты, игнорируют потолок цен , — пояснил эксперт «Известиям». — Потолок цены подразумевает запрет на перевозку морским транспортом и страхование перевозки, если при погрузке на танкер цена превышает $60. Здесь речь идет о том, чтобы под предлогом отсутствия нужной страховки заставить российские компании использовать страховки западных фирм, которые будут требовать, чтобы был соблюден потолок цен .

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В России, впрочем, уже призвали Данию и Евросоюз соблюдать правила международного торгового судоходства.

Российские эксперты при этом полагают, что новые санкции ЕС не сильно отразятся на экономике РФ . Гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает, что экономика и рынок в целом уже давно воспринимают европейские рестрикции «в рутинном режиме».

— Я думаю, что будет расширение списка заблокированных лиц. Возможно, мы увидим расширение списка экспортного контроля в отношении России по определенным промышленным товарам. Но в целом это уже такие привычные вещи, и я не думаю, что они окажут какой-то фундаментальный макроэкономический эффект , — заявил Тимофеев. — Из-за ограничений отдельные секторы бизнеса РФ страдали, это не шутки. Но политический эффект от этого, конечно, нулевой. Россия от своего политического курса не отказывается и будет его продвигать независимо от санкций .