Высадить за борт: Россию решили отключить от международной авиационной доменной зоны

Отечественным авиатранспортным компаниям решили закрыть доступ к международной авиационной доменной зоне .aero . Ее администратор — швейцарская SITA — с 10 ноября прекратила оказывать клиентам из РФ услуги по регистрации и продлению доменов в этой зоне. Причем об этом она уведомила российскую сторону в этот же день. Однако мгновенного отключения и сбоев не произошло — домены удалось экстренно продлить на год. Этого времени вполне должно хватить на переход в национальные зоны , полагают эксперты.

Выйти из зоны

Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA решил закрыть российским авиатранспортным компаниям доступ к международной авиационной доменной зоне верхнего уровня .aero, которую он администрирует . Некоторые из них уже получили уведомление о прекращении регистрации и продления доменов в этой зоне. Об этом «Известиям» сообщили три источника: в аэропортовом холдинге, крупной авиакомпании и организации по техобслуживанию самолетов.

Всем им 10 ноября пришло письмо от крупнейшего в России регистратора доменов для бизнеса Ru-Center — одной из авторизованных в нашей стране организаций, осуществляющей регистрацию доменных имен .aero. В документе говорится, что с этого дня SITA прекращает оказывать услуги для клиентов из РФ . В своей рассылке Ru-Center сослался на уведомление, полученное от администратора доменной зоны. С письмом ознакомились «Известия».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В пресс-службе регистратора «Известиям» подтвердили получение уведомления SITA и последующую рассылку. В швейцарской компании отказались от комментариев.

Справка «Известий» Международная авиационная доменная зона .aero была создана в 2002 году специально для представителей отрасли. Этот домен могут использовать только авиакомпании, аэропорты, предприятия космической и авиапромышленности, авиаклубы, системы продажи билетов, экипажи самолетов, наземные службы и так далее. Зарегистрировать домен .aero можно только после получения уникального идентификатора принадлежности к авиационному сообществу. Стоимость регистрации такого домена, согласно сайту Ru-Center, начинается от 5,8 тыс. рублей. Домен также позволяет компаниям улучшить узнаваемость бренда и повысить доверие клиентов. В случае его отключения пассажир не смог бы зайти на сайт авиакомпании, зарегистрироваться, купить билет.

«Мелкая пакость»

В России, по данным сервиса LetSearch.ru, в доменной зоне .aero зарегистрировано свыше 200 сайтов. Этот домен используют около 30 аэропортов (Шереметьево, Жуковский, Казань, Красноярск, холдинги «Аэропорты регионов», «Аэродинамика» и пр.) и 15 авиакомпаний («Победа», «Азимут», «Ямал», «Икар», «Алроса» и др.), «Вертолеты России» и пр.

Для многих из них решение SITA не стало неожиданностью, а по сравнению с другими недружественными действиями против российской авиации — это «самая мелкая пакость» , уточнил собеседник «Известий» в одном из аэропортовых холдингов. Он напомнил, что швейцарская компания еще в прошлом году приступила к постепенному сворачиванию своей работы в России в связи с проведением СВО на Украине. Тогда она отключила большинство своих сервисов в России , говорили в Минтрансе.

Фото: ТАСС/Алина Ковригина

В пресс-службе аэропорта Красноярска сообщили «Известиям», что воздушная гавань рассматривала риск непродления регистрации своего домена в зоне .aero. Но пока там не получили подтверждения от своего регистратора. Несмотря на это, в аэропорту в настоящее время проводятся мероприятия по минимизации последствий в случае реализации риска .

В холдинге «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы) также пока не получили уведомление о приостановке регистрации доменов .aero. Но решение об этом не станет для компании неожиданностью , указали в пресс-службе

— Мы управляем рисками, и поэтому в 2022 году были выкуплены домены в зоне .ru для сайтов всех управляемых аэропортов . По мере завершения регистрации доменов .aero сайты будут своевременно переведены на выкупленные в зоне .ru, — добавили там.

Буферный год

Мгновенно отключить Россию от авиационной доменной зоны у SITA не получилось во многом благодаря действиям Ru-Center , подчеркнул источник в одном из авиационных холдингов. Регистратор, получив уведомление, экстренно продлил срок действия доменов всех своих клиентов на один год за свой счет, чтобы сохранить работоспособность их сайтов , говорится в рассылке компании.

— Для полного спокойствия клиентов мы подстраховались от возможных сбоев и продлили домены этой зоны, чье обслуживание происходит у нас, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Ru-Center.

Там уточнили, что на данный момент регистрация и продление доменов в зоне .aero до сих пор возможна, всё работает штатно, поскольку никакие ограничения пока не вступили в силу . При этом на сайте 2DOMAINS в зоне .aero регистрация временно приостановлена.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ru-Center рекомендовал своим клиентам в течение года перенести сайт на домен в другие зоны, не дожидаясь истечения срока регистрации в зоне .aero. Сложностей с этим не возникнет , говорят в пресс-службе «Аэродинамики». Там уточнили, что нужно будет решить лишь несколько дополнительных задач: перенести сайты на новые домены, изменить почтовые адреса сотрудников и провести информационную кампанию, чтобы пассажиры узнали и запомнили новый адрес сайта, а партнеры — новые электронные почты коллег .

Директор Института исследований интернета Карен Казарян не считает ситуацию проблемной. В РФ ежегодно не появляются сотни бизнес-структур, которым нужно работать и продвигать свои услуги без регистрации в этой доменной зоне, объяснил он. Переход в другие также не проблема — зарегистрировать такое имя на год стоит от 1,5 тыс. до нескольких десятков тысяч рублей , отметил эксперт.