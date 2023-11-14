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Высадить за борт: Россию решили отключить от международной авиационной доменной зоны
Отечественным авиатранспортным компаниям решили закрыть доступ к международной авиационной доменной зоне .aero. Ее администратор — швейцарская SITA — с 10 ноября прекратила оказывать клиентам из РФ услуги по регистрации и продлению доменов в этой зоне. Причем об этом она уведомила российскую сторону в этот же день. Однако мгновенного отключения и сбоев не произошло — домены удалось экстренно продлить на год. Этого времени вполне должно хватить на переход в национальные зоны, полагают эксперты.
Выйти из зоны
Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA решил закрыть российским авиатранспортным компаниям доступ к международной авиационной доменной зоне верхнего уровня .aero, которую он администрирует. Некоторые из них уже получили уведомление о прекращении регистрации и продления доменов в этой зоне. Об этом «Известиям» сообщили три источника: в аэропортовом холдинге, крупной авиакомпании и организации по техобслуживанию самолетов.
Всем им 10 ноября пришло письмо от крупнейшего в России регистратора доменов для бизнеса Ru-Center — одной из авторизованных в нашей стране организаций, осуществляющей регистрацию доменных имен .aero. В документе говорится, что с этого дня SITA прекращает оказывать услуги для клиентов из РФ. В своей рассылке Ru-Center сослался на уведомление, полученное от администратора доменной зоны. С письмом ознакомились «Известия».
В пресс-службе регистратора «Известиям» подтвердили получение уведомления SITA и последующую рассылку. В швейцарской компании отказались от комментариев.
«Мелкая пакость»
В России, по данным сервиса LetSearch.ru, в доменной зоне .aero зарегистрировано свыше 200 сайтов. Этот домен используют около 30 аэропортов (Шереметьево, Жуковский, Казань, Красноярск, холдинги «Аэропорты регионов», «Аэродинамика» и пр.) и 15 авиакомпаний («Победа», «Азимут», «Ямал», «Икар», «Алроса» и др.), «Вертолеты России» и пр.
Для многих из них решение SITA не стало неожиданностью, а по сравнению с другими недружественными действиями против российской авиации — это «самая мелкая пакость», уточнил собеседник «Известий» в одном из аэропортовых холдингов. Он напомнил, что швейцарская компания еще в прошлом году приступила к постепенному сворачиванию своей работы в России в связи с проведением СВО на Украине. Тогда она отключила большинство своих сервисов в России, говорили в Минтрансе.
В пресс-службе аэропорта Красноярска сообщили «Известиям», что воздушная гавань рассматривала риск непродления регистрации своего домена в зоне .aero. Но пока там не получили подтверждения от своего регистратора. Несмотря на это, в аэропорту в настоящее время проводятся мероприятия по минимизации последствий в случае реализации риска.
В холдинге «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы) также пока не получили уведомление о приостановке регистрации доменов .aero. Но решение об этом не станет для компании неожиданностью, указали в пресс-службе
— Мы управляем рисками, и поэтому в 2022 году были выкуплены домены в зоне .ru для сайтов всех управляемых аэропортов. По мере завершения регистрации доменов .aero сайты будут своевременно переведены на выкупленные в зоне .ru, — добавили там.
Буферный год
Мгновенно отключить Россию от авиационной доменной зоны у SITA не получилось во многом благодаря действиям Ru-Center, подчеркнул источник в одном из авиационных холдингов. Регистратор, получив уведомление, экстренно продлил срок действия доменов всех своих клиентов на один год за свой счет, чтобы сохранить работоспособность их сайтов, говорится в рассылке компании.
— Для полного спокойствия клиентов мы подстраховались от возможных сбоев и продлили домены этой зоны, чье обслуживание происходит у нас, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Ru-Center.
Там уточнили, что на данный момент регистрация и продление доменов в зоне .aero до сих пор возможна, всё работает штатно, поскольку никакие ограничения пока не вступили в силу. При этом на сайте 2DOMAINS в зоне .aero регистрация временно приостановлена.
Ru-Center рекомендовал своим клиентам в течение года перенести сайт на домен в другие зоны, не дожидаясь истечения срока регистрации в зоне .aero. Сложностей с этим не возникнет, говорят в пресс-службе «Аэродинамики». Там уточнили, что нужно будет решить лишь несколько дополнительных задач: перенести сайты на новые домены, изменить почтовые адреса сотрудников и провести информационную кампанию, чтобы пассажиры узнали и запомнили новый адрес сайта, а партнеры — новые электронные почты коллег.
Директор Института исследований интернета Карен Казарян не считает ситуацию проблемной. В РФ ежегодно не появляются сотни бизнес-структур, которым нужно работать и продвигать свои услуги без регистрации в этой доменной зоне, объяснил он. Переход в другие также не проблема — зарегистрировать такое имя на год стоит от 1,5 тыс. до нескольких десятков тысяч рублей, отметил эксперт.
При этом, по словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеева, некоторые трудности всё же возможны. Они будут сводиться к тому, чтобы зарегистрировать новые адреса (это быстро и дешево, если только приличные имена сайтов не выкупили киберсквоттеры) и перенаправить на них трафик, что сложнее, так как многие люди привыкли к доменам .aero. Но год — это приличный срок, чтобы поправить ситуацию, полагает эксперт.