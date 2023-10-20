Запчастное партнерство: «Аэрофлот» и «Росатом» начнут выпуск деталей для самолетов

Авиакомпания «Аэрофлот» и госкорпорация «Росатом» на ВЭФ в сентябре подписали меморандум о сотрудничестве. «Известия» выяснили подробности соглашения: планируется выпуск широкой номенклатуры комплектующих для иностранных самолетов — от фильтров до датчиков и светового оборудования. Полноценное производство должно запуститься в первом полугодии 2024-го. «Аэрофлоту» это нужно для самостоятельного поддержания летной годности парка Airbus и Boeing, «Росатому» — для масштабирования имеющихся научных разработок .

Поддержка рядом

«Аэрофлот» и госкорпорация «Росатом» займутся производством российских аналогов расходников и комплектующих для иностранных самолетов в эксплуатации авиагруппы. Об этом рассказал заместитель гендиректора и технический директор «Аэрофлота» Алексей Михалик в интервью в корпоративном онлайн-журнале компании (с октябрьским номером ознакомились «Известия»).

Меморандум о сотрудничестве между компаниями был заключен в сентябре на Восточном экономическом форуме .

— Будем заниматься разработкой, сертификацией и производством авиационных комплектующих для любых видов [иностранных] воздушных судов — для кабин, салонов, багажников самолетов, ремонтов конструкции и так далее . Планируются следующие направления: воздушные и водяные фильтроэлементы; пластиковые, металлические, композитные, сотовые, резинотехнические изделия; составные изделия; электронное оборудование пассажирской кабины — инверторы, блоки питания, датчики, компоненты нагрева и освещения, световое и индикационное оборудование, — рассказал Алексей Михалик.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

По его словам, научные исследования, испытания и производство изделий уже идут, но полноценное производство с талонами годности компонентов начнется в первой половине 2024 года . Для этого структурам «Росатома» предстоит сертифицироваться в Росавиации. Летом уже начался выпуск российских аналогов воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов , они были сертифицированы.

— В настоящее время совместно с Росавиацией уточняется порядок оформления требуемой документации для их использования на самолетах , — добавил Алексей Михалик.

Как сообщил «Известиям» замруководителя Росавиации Андрей Добряков, на данный момент специалисты «Росатома» проводят консультации с «Аэрофлотом» и Росавиацией в части разработки требуемых процедур сертификации по федеральным авиационным правилам ФАП-21G . На вопрос о сроках подачи заявки на сертификацию ни в «Росатоме», ни в Росавиации не ответили. Что касается изготовленных «Росатомом» воздушных фильтров, Андрей Добряков уточнил, что они предназначены для самолетов типа Airbus А320 .

Перспективы сотрудничества

Как пояснил Алексей Михалик, сегодня для перевозчиков, ремонтников и разработчиков авиатехники в России проблематично начать самостоятельно выпускать аналоги иностранных деталей к западным самолетам из-за отсутствия профильных научно-производственных баз. Между тем авиакомпании продолжают эксплуатировать западный парк и ремонтируют его своими силами — без техподдержки со стороны Boeing и Airbus .

— Мы работаем со многими российскими организациями и предприятиями, связанными с производством авиатехники и комплектующих. Но в текущих условиях их загрузка высока. Это связано с расширением производства обновляемого отечественного парка самолетов российского производства . Кроме того, на заводах всё настроено на массовое серийное производство новых изделий. Поэтому им зачастую не очень интересны наши разовые, во многом уникальные заказы и потребности. У «Росатома» же есть необходимые ресурсы, научные и исследовательские компетенции, опыт мелкосерийного производства, в том числе специальных технологий , — поделился технический директор «Аэрофлота».

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Для «Росатома» проект с «Аэрофлотом» интересен с точки зрения применения собственных научных разработок и выхода на новые рынки , рассказал «Известиям» заместитель гендиректора по развитию и международному бизнесу «дочки» госкорпорации, компании «Наука и инновации» Петр Зеленов. «Наука и инновации» — это управляющая компания научного дивизиона «Росатома».

Ранее сотрудничать с «Росатомом» по выпуску расходников и деталей для западных самолетов начала авиагруппа S7, писали «Известия» в начале года. Совместно они разрабатывают водяные и воздушные фильтры, тормозные диски. С другими промышленными партнерами S7 вела поиск аналогов лакокрасочных материалов.

Новый игрок на рынке

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что участие «Росатома» в подобных проектах объясняется наличием у госкорпорации технологической и производственной базы и квалифицированного персонала. Также у компании ранее были разработаны программные продукты , которые можно применить в авиации.

— Когда вы владеете технологией, есть станки, оборудование, квалифицированный персонал, это уже половина дела. У госкорпорации были осуществлены некоторые инвестиции в основное производство. Что касается авиационной специфики — в этой части экспертиза есть у «Аэрофлота» или других авиакомпаний, которые подскажут, какие нужны изделия, с какими параметрами , — пояснил эксперт.

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

С 2009 года «Росатом» для решения своих прикладных задач разрабатывал ПО «Логос» по расчету гидрогазодинамики, тепломассообмена, прочности и других процессов и параметров. Сейчас этот продукт рассматривается в качестве одного из основных претендентов на создание национальной системы для всех инженерных расчетов , рассказал Олег Пантелеев. Он найдет применение и в авиапромышленности. Самой госкорпорации коммерчески интересно и просто выйти на новые для себя рынки, в том числе авиационный — новый рынок обеспечит рост загрузки, объемов продаж , отметил глава «Авиапорта». Традиционные же российские авиапредприятия, производители комплектующих сейчас загружены работой по гособоронзаказу и импортозамещением российской техники , добавил эксперт.