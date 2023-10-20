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Запчастное партнерство: «Аэрофлот» и «Росатом» начнут выпуск деталей для самолетов

Что они будут производить и когда планируют запустить процесс изготовления
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Авиакомпания «Аэрофлот» и госкорпорация «Росатом» на ВЭФ в сентябре подписали меморандум о сотрудничестве. «Известия» выяснили подробности соглашения: планируется выпуск широкой номенклатуры комплектующих для иностранных самолетов — от фильтров до датчиков и светового оборудования. Полноценное производство должно запуститься в первом полугодии 2024-го. «Аэрофлоту» это нужно для самостоятельного поддержания летной годности парка Airbus и Boeing, «Росатому» — для масштабирования имеющихся научных разработок.

Поддержка рядом

«Аэрофлот» и госкорпорация «Росатом» займутся производством российских аналогов расходников и комплектующих для иностранных самолетов в эксплуатации авиагруппы. Об этом рассказал заместитель гендиректора и технический директор «Аэрофлота» Алексей Михалик в интервью в корпоративном онлайн-журнале компании (с октябрьским номером ознакомились «Известия»).

Меморандум о сотрудничестве между компаниями был заключен в сентябре на Восточном экономическом форуме.

Будем заниматься разработкой, сертификацией и производством авиационных комплектующих для любых видов [иностранных] воздушных судов — для кабин, салонов, багажников самолетов, ремонтов конструкции и так далее. Планируются следующие направления: воздушные и водяные фильтроэлементы; пластиковые, металлические, композитные, сотовые, резинотехнические изделия; составные изделия; электронное оборудование пассажирской кабины — инверторы, блоки питания, датчики, компоненты нагрева и освещения, световое и индикационное оборудование, — рассказал Алексей Михалик.

самолет
Фото: ТАСС/Егор Алеев

По его словам, научные исследования, испытания и производство изделий уже идут, но полноценное производство с талонами годности компонентов начнется в первой половине 2024 года. Для этого структурам «Росатома» предстоит сертифицироваться в Росавиации. Летом уже начался выпуск российских аналогов воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов, они были сертифицированы.

— В настоящее время совместно с Росавиацией уточняется порядок оформления требуемой документации для их использования на самолетах, — добавил Алексей Михалик.

Как сообщил «Известиям» замруководителя Росавиации Андрей Добряков, на данный момент специалисты «Росатома» проводят консультации с «Аэрофлотом» и Росавиацией в части разработки требуемых процедур сертификации по федеральным авиационным правилам ФАП-21G. На вопрос о сроках подачи заявки на сертификацию ни в «Росатоме», ни в Росавиации не ответили. Что касается изготовленных «Росатомом» воздушных фильтров, Андрей Добряков уточнил, что они предназначены для самолетов типа Airbus А320.

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Перспективы сотрудничества

Как пояснил Алексей Михалик, сегодня для перевозчиков, ремонтников и разработчиков авиатехники в России проблематично начать самостоятельно выпускать аналоги иностранных деталей к западным самолетам из-за отсутствия профильных научно-производственных баз. Между тем авиакомпании продолжают эксплуатировать западный парк и ремонтируют его своими силами — без техподдержки со стороны Boeing и Airbus.

— Мы работаем со многими российскими организациями и предприятиями, связанными с производством авиатехники и комплектующих. Но в текущих условиях их загрузка высока. Это связано с расширением производства обновляемого отечественного парка самолетов российского производства. Кроме того, на заводах всё настроено на массовое серийное производство новых изделий. Поэтому им зачастую не очень интересны наши разовые, во многом уникальные заказы и потребности. У «Росатома» же есть необходимые ресурсы, научные и исследовательские компетенции, опыт мелкосерийного производства, в том числе специальных технологий, — поделился технический директор «Аэрофлота».

завод
Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Для «Росатома» проект с «Аэрофлотом» интересен с точки зрения применения собственных научных разработок и выхода на новые рынки, рассказал «Известиям» заместитель гендиректора по развитию и международному бизнесу «дочки» госкорпорации, компании «Наука и инновации» Петр Зеленов. «Наука и инновации» — это управляющая компания научного дивизиона «Росатома».

Ранее сотрудничать с «Росатомом» по выпуску расходников и деталей для западных самолетов начала авиагруппа S7, писали «Известия» в начале года. Совместно они разрабатывают водяные и воздушные фильтры, тормозные диски. С другими промышленными партнерами S7 вела поиск аналогов лакокрасочных материалов.

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Новый игрок на рынке

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что участие «Росатома» в подобных проектах объясняется наличием у госкорпорации технологической и производственной базы и квалифицированного персонала. Также у компании ранее были разработаны программные продукты, которые можно применить в авиации.

— Когда вы владеете технологией, есть станки, оборудование, квалифицированный персонал, это уже половина дела. У госкорпорации были осуществлены некоторые инвестиции в основное производство. Что касается авиационной специфики — в этой части экспертиза есть у «Аэрофлота» или других авиакомпаний, которые подскажут, какие нужны изделия, с какими параметрами, — пояснил эксперт.

детали
Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

С 2009 года «Росатом» для решения своих прикладных задач разрабатывал ПО «Логос» по расчету гидрогазодинамики, тепломассообмена, прочности и других процессов и параметров. Сейчас этот продукт рассматривается в качестве одного из основных претендентов на создание национальной системы для всех инженерных расчетов, рассказал Олег Пантелеев. Он найдет применение и в авиапромышленности. Самой госкорпорации коммерчески интересно и просто выйти на новые для себя рынки, в том числе авиационный — новый рынок обеспечит рост загрузки, объемов продаж, отметил глава «Авиапорта». Традиционные же российские авиапредприятия, производители комплектующих сейчас загружены работой по гособоронзаказу и импортозамещением российской техники, добавил эксперт.

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«Росатом» — это высокотехнологичная корпорация с крупными производственными мощностями, отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. При этом он не стал оценивать размер потенциальных инвестиций, которые понадобятся для запуска новых производств.

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