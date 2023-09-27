Дружить атомами: в Обнинске создадут Международный центр ядерного образования

21-22 сентября в Обнинске под эгидой «Росатома» прошел Международный молодежный ядерный форум. Около 600 участников — студентов, аспирантов, молодых ученых — из более чем 70 стран мира — обсуждали возможности атомной отрасли, перспективы ее развития и будущее высшего образования в данной сфере. Последний вопрос оказался особенно значимым: ведь, как было объявлено на форуме, в ближайшее время в Обнинске будет создан Международный научно-образовательный центр ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех» для подготовки специалистов из России и дружественных стран. На мероприятии побывал корреспондент «Известий».

Наукоград вчера и завтра

Дату проведения молодежного ядерного форума можно назвать символичной: ведь всего через год Обнинск будет отмечать 70-ю годовщину запуска первой в мире атомной электростанции. Об этой дате вспомнил в обращении к участникам конгресса председатель правительства РФ Михаил Мишустин, отметивший, что современный Обнинск достоин достижений предшественников. «Сегодня здесь создано уникальное образовательное и исследовательское пространство, современная производственная инфраструктура. Достижениями и результатами атомной промышленности гордится вся страна», — отметил Мишустин. Действительно, сегодня в Обнинске создана самая современная научная и образовательная инфраструктура в атомной отрасли, которую «Росатом» планирует развивать и расширять, чтобы в будущем превратить наукоград в ведущий центр притяжения талантливых молодых специалистов со всего мира, основой которого станет новый образовательный центр.

Создание «Обнинск Теха» именно сегодня не стало случайностью. Об этом рассказал собравшимся генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Андрей Лихачев. По его словам, за последние несколько десятилетий мир кардинально поменял отношение к ядерным технологиям, начав с горячих дискуссий об их приемлемости и безопасности — и, наконец, добравшись до признания их необходимости и даже безальтернативности для благополучия человечества. Именно поэтому, по его словам, на международном форуме столь органично сплелись две темы: судьбы планеты и создание в наукограде Международного научно-образовательного центра «Обнинск Тех». «Участники форума действительно хотят изменить жизнь на планете к лучшему, — заявил глава „Росатома“. — Их волнует то, что у одного миллиарда населения планеты нет доступа к электричеству. Еще больше людей имеют проблемы с доступом к питьевой воде, голодают. А изменить это можно, активно используя ядерные и смежные технологии для прогресса человечества».

Фото: Пресс-центр Международного молодежного ядерного форума

Об инновационных ядерных технологиях собравшиеся говорили все два дня форума. Спикеры и делегаты были единодушны: сегодня атомная отрасль — это не только энергетика, но и множество современных технологий, которые дают людям тепло и свет, сохраняют экологию планеты, производят уникальные лекарства, индивидуально нацеленные на пациента, и помогают проводить сложнейшие операции. И все эти программы неразрывно связаны с Обнинском, напомнил собравшимся губернатор Калужской области Владислав Шапша. «Обнинск давно и тесно связан с „Росатомом“ — у нас много общих проектов в различных сферах, — рассказал губернатор. — Сейчас здесь строится крупнейший в Европе завод по производству фармпрепаратов. Обнинский МРНЦ им. А. Ф. Цыба оказывает самую современную онкологическую помощь. В Обнинске также активно готовят кадры для реализации проектов в атомной сфере».

Многие из гостей форума побывали в Обнинске не впервые. Так, выступивший на форуме глава Ассоциации атомной промышленности Турции Аликан Чифтчи признался: более 600 инженеров, работающих на строительстве АЭС «Аккую» на средиземноморском побережье Турции, прошли обучение или учатся в Обнинске.

О лидерстве российской атомной отрасли гости немало говорили и другие гости форума. «Сотрудничество Вьетнама с Россией в атомной отрасли началось достаточно давно, — рассказал президент Вьетнамского института атомной энергии Чэн Чи Тхань. — Сегодня мы плотно сотрудничаем с „Росатомом“, планируем развитие совместных проектов в данной сфере».

Атом в фокусе

Тема образования в сфере современных атомных технологий стала одной из центральных для участников Международного молодежного ядерного форума, причем не только в связи с созданием «Обнинск Теха». Эксперты были единодушны: ядерные технологии на ближайшие годы и десятилетия станут важнейшим двигателем не только для промышленности и мировой экономики в целом, но и для формирования современных программ высшего образования. Ядерная отрасль растет опережающими темпами, и потребность в знающих специалистах с практическим опытом будет расширяться год от года. Анатолий Чухарев, руководитель департамента международного бизнеса и развития концерна «Росэнергоатом», рассказал, что на сегодня в компании трудится более 20 тысяч молодых специалистов, что составляет около 30% общего числа сотрудников, а в ближайшее время организация планирует привлечь к работе еще около 8000 выпускников российских университетов.

И «Росэнергоатом» — не исключение. Ядерная отрасль все активнее дает дорогу молодежи. С этим согласны и зарубежные эксперты. «Молодым профессионалам стало проще приходить в такую высокотехнологичную отрасль, как ядерные технологии, — заявила директор турецкой NUTEK Energy Consulting, Technology and Industry Бахире Гюль Гектепе. — Здесь для них открывается множество дорог для успешной карьеры».

Фото: Пресс-центр Международного молодежного ядерного форума

Действительно, специалисты в образовательной сфере считают, что профессии, связанные с атомной отраслью, будут пользоваться все большей популярностью. Технологии развиваются, появляются новые рабочие места, а это значит, что образование в данной сфере надолго останется востребованным. А тот факт, что сегодня отрасль находится на историческом подъеме, гарантирует молодым специалистам не только стабильную работу и достойную оплату труда, но и творческую самореализацию, интересные задачи и ежедневное пребывание на острие технического прогресса. Неудивительно, что руководитель «Росатома» Андрей Лихачев подчеркнул: создание международного центра ядерного образования «Обнинск Тех» — актуальная задача дня сегодняшнего, и браться за нее следует, не откладывая.

С позицией «Росатома» согласны и в Министерстве образования России. Как отметил, выступая на форуме, министр образования Валерий Фальков, создание Международного научно-образовательного центра «Обнинск Тех» — это «историческое событие для страны и для мира в целом». При этом, по мнению министра, то, каким станет «Обнинск Тех», не в последнюю очередь зависит от самих будущих студентов, аспирантов и молодых профессионалов, которым предстоит там учиться. «Вам предстоит обсуждать, каким должно быть современное образование, — обратился к делегатам форума Валерий Фальков. — Лучшие идеи мы поддержим и поможем реализовать... Убежден, что через несколько лет Обнинск станет международной столицей ядерного технического образования».

Образование для планеты

Сегодня Обнинский филиал МИФИ и Академии Росатома — центральные площадки в сфере ядерной энергетики, где учатся студенты из нескольких десятков дружественных стран, проходят подготовку и курсы повышения квалификации специалисты, которым предстоит работать на АЭС в разных уголках планеты. «Мы сотрудничаем с „Росатомом“ в области образования, — рассказал директор департамента гражданского строительства египетской АЭС „Эль-Дабаа“ Ибрагим Камаль Хамди Мохаммед Хелми. — Проводим тренинги, нацеленные на управление командой, отправляем на курсы повышения квалификации инженеров и других специалистов». Однако, как считают специалисты «Росатома», сегодня ядерное образование надо переводить на новый уровень. «Ядерные технологии не исчерпываются энергетикой, — напомнил собравшимся Андрей Лихачев. — Именно поэтому возникла идея мирового Центра ядерного образования».

На сегодня уже проделана большая работа по созданию Международного научно-образовательного центра в Обнинске. С начала года Росатом и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ при участии правительства региона, главы области, администрации города и Курчатовского института провели ряд стратегических сессий по разработке концепции проекта «Обнинск Тех». Идея получила полное одобрение правительства: по мнению Михаила Мишустина, «центр станет ведущим кластером и точкой притяжения молодежи со всего мира, поможет осуществлять подготовку специалистов высокого класса, обеспечить технологический суверенитет России».

Фото: Пресс-центр Международного молодежного ядерного форума

Росатом, со своей стороны, уже объявил, что будет вкладываться в создание «Обнинск Теха» собственными разработками, технологиями, кадрами, создавая образовательный кластер, объединяющий накопление знаний, обучение и практическое развитие ядерных технологий. Ориентация на практику — важнейшая, по мнению экспертов, черта современного образования, — должна будет воплотиться в новом образовательном центре в полной мере — не только усилиями его создателей, но и силами самих студентов. «В этом будет фундаментальный смысл проекта, — говорит Алексей Лихачев. — Мы вкладываем свои знания, умения, энергию, а направление развития этих знаний определяют те, кому здесь предстоит учиться».