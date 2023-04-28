Светлая полоса: аэропорты перейдут на российское ПО для регистрации пассажиров

Российские аэропорты в этом году начнут переход на отечественную платформу общего доступа к системам регистрации пассажиров ARCute. Ее разработчик — холдинг «Аэропорты регионов» . Ранее авиаузлы пользовались продуктом ведущего мирового поставщика IT-услуг для этой отрасли швейцарской SITA. Однако на фоне санкций провайдер предупредил об отключении операторов РФ от своих продуктов до 30 июня. ARCute уже внедрили в 10 аэропортах самого разработчика, систему также приобрели Шереметьево, Краснодар, Сочи и Анапа. Переговоры ведутся еще более чем с 20 гаванями в стране.

Плавный переход

Многие российские аэропорты перейдут в этом году на отечественную платформу общего доступа к системам регистрации пассажиров ARCute. Об этом «Известиям» рассказал директор по цифровой трансформации компании-разработчика — холдинга «Аэропорты регионов» Константин Панев в кулуарах форума Digital Aviation & Travel.

Такую платформу уже внедрили в 10 авиаузлах самого холдинга: в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Ростове-на-Дону, Новом Уренгое, Петропавловск-Камчатском, Благовещенске, Оренбурге и Тобольске .

— Мы также продали продукт в Шереметьево, в «Аэродинамику» (Краснодар, Сочи, Анапа) . Сейчас участвуем в конкурсе еще по 20 аэропортам России. Очень надеемся, что и в них поставим нашу систему, — рассказал Константин Панев.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Представитель управляющей компании холдинга Евгений Красиков подтвердил «Известиям» эти планы. Он уточнил, что помимо названных авиаузлов переговоры также идут с Домодедово и международным аэропортом Иркутска . Но, в принципе, в разработке заинтересованы все воздушные гавани страны , добавил он. Стоимость ARCute и ее обслуживания в организации не назвали .

Директор дирекции IT-систем управления производством Шереметьево Сергей Пашинский подтвердил в ходе форума, что аэропорт внедрит ARCute в пилотном режиме в терминале C в мае, а до конца года полностью перейдет на нее .

В пресс-службе аэропорта Иркутска подтвердили, что тестируют ARCute. Платформа позволит вести контроль за состоянием оборудования и даст возможность проводить дополнительную аналитику , уточнили там.

Представитель «Аэродинамики» сообщил, что работы по переходу на ARCute должны быть завершены в аэропортах группы к 1 июля 2023 года.

«Известия» направили запросы и в другие упомянутые авиагавани.

Интегратор

ARCute — эта платформа общего доступа к системам регистрации пассажиров. Она использует один и тот же набор периферийного оборудования (принтер), пояснил Константин Панев. Без нее на одной стойке можно было бы регистрировать пассажиров только одной авиакомпании.

Представитель «Аэропортов регионов» подчеркнул, что ARCute — это не собственно система бронирования, а своеобразный интегратор, который оптимизирует, ускоряет процесс обслуживания пассажиров в терминалах .

Ранее большинство аэропортов РФ пользовались аналогичным продуктом — CUTE — от ведущего международного IT-провайдера в этой отрасли SITA . Компания еще в прошлом году начала отключать от своих программ российских перевозчиков на фоне санкций, но продолжала сотрудничать с гаванями . Два менеджера разных авиаузлов уточнили «Известиям», что трудности возникали только с платежами в адрес иностранного провайдера, но в целом партнер был склонен продолжать работу на рынке РФ как можно дольше .

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Но в последнем пакете санкций Евросоюза были приняты поправки, которые окончательно блокируют возможность работы SITA в России . Компания уже предупредила аэропорты, что отключит их от своих сервисов до 30 июня 2023 года, рассказали собеседники редакции.

В пресс-службе SITA отказались от комментариев. Но представитель аэропорта Иркутска подтвердил «Известиям», что к ним поступило такое письмо от организации .

Аэропорт Владивостока в прошлом году первым в стране перешел с платформы CUTE на российскую «Аист». Ее разработчик — компания «Неолабс» , сообщили «Известиям» в этой организации. Эта система внедрена также в Уфе с 2021-го и еще в одной авиагавани в СНГ , уточнили там. На «Аист» в 2023-м перейдет с продукта SITA и аэропорт Санкт-Петербурга Пулково , рассказали в пресс-службе.

ПО для авиации

Разработкой ARCute в «Аэропортах регионов» занялись в начале 2022 года на фоне вводимых санкций , рассказал Константин Панев. Прежде всего компания пыталась импортозаместить ПО для собственных авиаузлов , уточнил он. Позднее стало понятно, что отечественные IT-разработки в сфере авиации понадобятся и другим воздушным гаваням. Так появилась идея выделить направление в отдельный бизнес — сейчас «Аэропорты регионов» регистрируют свою новую IT-компанию, которая будет называться «Авиакод» , поделился подробностями Константин Панев.

Евгений Красиков уточнил, что «Авиакод» сможет выводить на рынок продукты под собственным брендом. Помимо ARCute компания займется и другими разработками .

По словам независимого эксперта, бывшего вице-президент SITA в РФ Дмитрия Краснова, в мире около трех-четырех провайдеров платформ интеграции разных систем регистрации пассажиров. В России тоже есть три подобных продукта: кроме ARCute и «Аиста» это разработка компании Zamar .

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Но последней никто никогда толком не пользовался . Компания корнями уходит в Таджикистан. Но Шереметьево, например, на основе их ПО запускал стойки самостоятельной регистрации багажа в 2016 году, — рассказал Дмитрий Краснов.

Стоимость использования систем наподобие ARCute эксперт оценивает в среднем в $100 в месяц за стойку . Плата берется за каждое рабочее место, уточнил он. Поэтому переход на российский аналог как таковой не потребует дополнительных инвестиций .

Большой вопрос — нужны ли сейчас нашим аэропортам такие платформы в принципе, учитывая, что систем регистрации пассажиров в РФ осталось только две (Leonardo и ОРС), а зарубежные авиакомпании к нам летают редко и мало , добавил Дмитрий Краснов. Но с наращиванием трафика иностранцами такой продукт, безусловно, будет необходим для нормальной работы авиаузлов .