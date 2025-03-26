Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Черкассы
В городе Черкассы в центральной части Украины прогремели взрывы. Об этом 26 марта сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Черкассах прогремели взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области была объявлена воздушная тревога.
Министерство обороны России информацию о взрывах не комментировало.
Украинский телеканал ТСН 25 марта сообщил о взрывах в Одесской области. В Минобороны РФ данные о взрывах также не комментировали.