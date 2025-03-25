Украинские СМИ сообщили в взрывах в Одесской области
В Одесской области на Украине прогремели взрывы. Об этом 25 марта сообщил украинский телеканал ТСН.
«Одесская область — взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.
В Министерстве обороны России данные о взрывах не комментировали.
Украинское издание «Общественное» 24 марта сообщило о взрывах в Николаеве и пригороде Днепропетровска (украинское название города с 2016 года — Днепр) на фоне воздушной тревоги.