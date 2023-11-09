Осторожность — мать мудрости: Центробанк заявил о готовности к дальнейшим санкционным рискам

2 ноября в 18 часов по московскому времени из-за попадания под антироссийские санкции были приостановлены торги Санкт-Петербургской биржи. Торги российскими акциями продолжились на следующий день с 14 часов дня, а вот торговля иностранными бумагами пока так и не возобновлена. В настоящее время Евросоюз готовит предложения по 12-му пакету антироссийских санкций, которые могут затронуть и Московскую биржу. Однако российский Центробанк, как заявила на полях проходящего в Москве форума Finopolis Эльвира Набиуллина, постоянно оценивает риски финансовой инфраструктуры, моделирует возможные ситуации и понимает меры, которые необходимо предпринять. Подробности — в материале «Известий».

Минимальный выхлоп

Меры в отношении Санкт-Петербургской биржи достаточно действенны, поскольку большая часть оборота на бирже приходится на иностранные бумаги из недружественных стран, указывают эксперты.

— [Санкционное давление] приведет к существенному падению объемов торгов и комиссионных. Не случайно произошла рокировка президента биржи, — прогнозирует доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров. Более того, эксперт назвал этот шаг предсказуемым.

Скорее всего, СПБ Биржа будет искать новые ниши, считают эксперты. Это могут быть торговля бумагами нерезидентов дружественных стран, торговля российскими акциями (в частности, юниоров — горнодобывающих компаний), выход на рынок цифровых активов. Но это в перспективе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Несомненно, недружественные страны рассматривают как потенциальный объект для санкционных атак и Московскую биржу. Однако возможности ограничения ее деятельности невелики, утверждает Столяров.

Торговля государственными, муниципальными, корпоративными облигациями, российскими акциями, торговля на денежном рынке полностью изолированы от влияния иностранных регуляторов, на них нет инвесторов из недружественных стран.

— Возможны ограничения в отношении валютного рынка (доллара и евро), но здесь варианты Центробанк предусмотрел, создав внебиржевой рынок, — сообщил изданию эксперт.

По мнению Андрея Столярова, не вполне ясно, что будет с акционерами Мосбиржи из недружественных стран. «Но это общая проблема всех российских корпораций», — резюмирует он.

В случае введения санкций против Мосбиржи возможны некоторые исключения, комментирует главный стратег PFL Advisors Федор Наумов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Например, Мосбиржа может участвовать в цепочке расчетов за российский газ. В интересах европейских контрагентов могут покупаться рубли на Мосбирже с дальнейшим направлением их «Газпрому», — рассуждает аналитик.

Катастрофы не случится

Попадание Московской биржи под жесткие западные санкции станет очень неприятным событием как для бизнеса, так и для российского финансового рынка — единодушны в оценке все опрошенные эксперты.

Но, по всей видимости, и не катастрофическим, полагает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов: «На торгах российскими акциями, облигациями и другими рублевыми инструментами ограничения заметно не отразятся».

Тем не менее потенциальные санкции, скорее всего, сделают невозможной биржевую торговлю долларом, и валютные торги фактически будут осуществляться на внебиржевом рынке.

По мнению Додонова, это будет означать рост волатильности валютных пар, повышенный спред между продажей и покупкой валюты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Об этой альтернативе в области валютных операций в долларах и евро в условиях санкций против Национального клирингового центра говорит и начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Однако эксперт настороженно относится к этому явлению: на данный момент абсолютно неясно, как будет функционировать внебиржевой рынок. «И сможет ли работать вообще», — добавил он.

Никаких радикальных последствий не ожидается и для российских компаний, и для инвесторов, высказал точку зрения эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин: «Торговать собственными активами на собственных биржах никто российским инвесторам не запретит, зато средства будут полностью работать на российскую экономику». Кроме того, говорит он, вдобавок к стандартным инструментам появятся цифровые финансовые активы и продукты на их основе.

Выстрел себе в ногу

Пока США и другие страны Запада вряд ли осмелятся ввести санкции против Московской биржи, полагают эксперты. Санкции, наложенные на Мосбиржу, могут серьезно осложнить проведение торговых расчетов за российские товары. И это ударит по тем странам, которые эти ограничения вводят.

— В частности, речь о сырье, без которого мир, в том числе и страны Запада, пока обойтись не может, — уверен Игорь Додонов.

Также под санкционный удар попадут и иностранные вложения в российские бумаги, отмечает Артем Шахурин. «Впрочем, излишнего рационализма от западных правительств ожидать в последнее время не приходится, так что возможны любые разрушительные шаги», — считает он.

К 12-му пакету санкций в отношении России ЕС готовится основательно, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Страны Запада исчерпали потенциал реальных угроз уже на пакете пятом-шестом, — говорит аналитик. — Санкции вводятся скорее для галочки, чтобы угодить мировой конъюнктуре и создать неприятности России — впрочем, преодолимые. Для самого ЕС этот шаг, возможно, станет иллюзией некоего контроля и даже стабильности в условиях «пожара» на Ближнем Востоке и вместо решения реальных проблем в экономике, которыми грозит обострившийся политический кризис.

По ее мнению, если бы этот шаг был предпринят еще полтора года назад, последствия могли бы быть критическими.