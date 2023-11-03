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СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами

СПБ Биржа заявила, что планирует возобновить торги 6 ноября
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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СПБ Биржа временно приостановила торги ценными бумагами. Об этом в четверг, 2 ноября, говорится в сообщении торговой площадки.

«СПБ Биржа информирует о том, что биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 года в режиме основных торгов проводиться не будут», — цитирует заявление «РИА Новости».

Ранее СПБ Биржа попала в санкционный список — SDN-лист, опубликованный на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Торговая площадка уже предупредила о том, что введенные санкции не затронут активы клиентов.

Отмечается, что торги планируют возобновить 6 ноября.

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Ранее, 2 ноября, стало известно, что Соединенные Штаты расширили санкционный список, связанный с РФ. Как отмечается, новые санкции направлены в том числе против нескольких крупных российских банков и компаний. Всего в черный список внесено 37 физических лиц и почти 200 юридических лиц.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 октября заявил, что РФ адаптировалась в условиях санкций. По его словам, остается только ждать, что еще придумают оппоненты на Западе.

До этого, 12 сентября, Всемирная торговая организация (ВТО) заявила, что антироссийские санкции негативно скажутся на экономике большинства стран мира. Там напомнили об опыте экономических отношений США и КНР, из-за торговой напряженности которых Пекин потерял 0,3% ВВП, а Вашингтон — 0,1% ВВП.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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