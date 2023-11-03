Из Финляндии с любовью: в стране применили новые санкции против РФ

Власти Финляндии «конфисковали» свыше 40 российских и белорусских товарных знаков. Арест был произведен в рамках применения экономических санкций Евросоюза к этим компаниям. Такие сообщения опубликовали финские СМИ. В Роспатенте опровергли эту информацию и пояснили, что ни о каких конфискациях речи не идет. Подробности — в материале «Известий».

Без официальных уведомлений

Управление по взысканию долгов конфисковало все товарные знаки и логотипы, зарегистрированные в Финляндии компанией АНО «ТВ-Новости», которая управляет российским телеканалом RT. Такие же меры прриняты в отношении Сбербанка и оружейного концерна «Калашников», передает газета Yle.

Как отмечает издание, «к владельцам товарных знаков применяются экономические санкции Евросоюза». При этом уточнялось, что, несмотря на решение финских властей, телеканалу RT не нужно скрывать свой логотип, а оружейный концерн «Калашников» может наносить его на оружие.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В публикации другой финской газеты, Etelä-Suomen Sanomat, уточнялось, что помимо RT, Сбербан ка и «Калашникова» под арест попала белорусская табачная компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Также арест наложили на патент «Яндекса» на систему защиты носителей информации, при этом сама компания не попала под ограничения.

Как пояснили агентству «РИА Новости» в RT, никаких официальных уведомлений от финских властей телеканал не получал. «По нашей информации, в базе данных товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности он значится как защищенный в этой стране в том числе. Безусловно, если информация подтвердится в дальнейшем, мы будем использовать все законные способы, чтобы оспорить это», — пояснили в пресс-службе телеканала.

Антироссийские шаги

Будучи членом Евросоюза, Финляндия присоединилась к антироссийским санкциям, которые Брюссель ввел в отношении РФ в 2022 году. В январе 2023-го МИД страны сообщил о заморозке российских активов, включающих акции, машины, яхты, самолеты, недвижимость и акции, почти на €200 млн.

В октябре министр юстиции Лина Мери заявила, что власти Финляндии хотят упростить процедуру изъятия недвижимости или доли, принадлежащей россиянам. По ее словам, участились случаи взыскания с российских владельцев, которые «всё чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами».

Фото: Getty Images/Francis Dean

Гражданам РФ стало гораздо сложнее оплачивать счета в Финляндии, из-за того что частично закрыты их счета в местных банках, помимо этого, отсутствуют банковские связи м ежду странами. Из-за этого остаются неоплаченными налоги, а жилищные ассоциации сталкиваются с неоплаченными счетами. Однако с российскими собственниками стало сложно связаться. По новому закону проводить процедуру изъятия можно будет и в электронном виде.

В российском МИДе такие меры посчитали незаконными. «Мы не оставим без должного ответа такие действия так называемого цивилизованного финского государства, лишь на словах придерживающегося ценностей свободы, демократии и незыблемости частной собственности», — отреагировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она назвала планы Хельсинки очередным подтверждением русофобской сущности. По словам дипломата, МИД воспринимает попытки Финляндии упростить конфискацию домов россиян как очередную попытку ущемить права российских граждан.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Летом страна ужесточила въезд для граждан России, в том числе и для владельцев недвижимости. В частности, они обязаны обосновать необходимость личного присутствия.

В сентяб ре финские власти запретили въезд на территорию ЕС через Финляндию машин, зарегистрированных в России, в том числе если они ехали из Норвегии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал запрет ЕС на въезд автомобилей с российскими номерами.

«Меня поразило, с какой скоростью с европейцев, со всех практически, слетела внешняя благообразность, которой они прикрывались последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. В общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом. По отношению к русским только», — пояснил глава МИДа.

Не было «конфискации»

«В ряде СМИ появились заметки, воспроизводящие публикации финских источников о якобы конфискации Финляндским управлением по взысканию долгов товарных знаков ряда российских компаний в рамках имплементации ограничительных мер, наложенных ЕС», — говорится в комментарии Роспатента относительно публикаций в СМИ о конфискации российских товарных знаков в Финляндии.

В публикации подчеркивается, что, как следует из опубликованных разъяснений Еврокомиссии с дополнениями от июля 2023 года, ограничительные меры ЕС распространяются на экономические активы, включая объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, промышленные образцы, изобретения и др.).

«В соответствии с Постановлением Совета ЕС № 269/2014 заморозка экономических активов распространяется только на физических и юридических лиц, определенных специальным перечнем Еврокомиссии. Подобная заморозка означает, что подсанкционные лица лишаются права на продажу, лицензирование или передачу любым другим способом прав на объекты интеллектуальной собственности», — отмечается в комментарии.

Фото: TASS/Zuma/Jaap Arriens

В Роспатенте добавили, что данные ограничения, однако, не предполагают приостановление действия интеллектуальных прав и не мешают использовать их, например, для обозначения товаров и услуг.

«Таким образом, исключительное право не аннулируется и остается за правообладателем. Кроме того, продление исключительного права не подпадает под ограничения», — сообщается в комментарии.

При этом отмечается, что Роспатент запросил у патентного ведомства Финляндии соответствующие разъяснения.

— В СМИ появились сведения, цитирующие финские источники, о конфискации товарных знаков нескольких известных российских компаний. Вероятнее всего, имеет место неверная интерпретация журналистами действий по применению односторонних нелигитимных мер, которые предполагают «заморозку активов подсанкционных лиц», а не лишения их имущественных прав. Они продолжают оставаться правообладателями товарных знаков, — пояснила в беседе с «Известиями» председатель комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Генеральный директор компании «Транстехнология», вице-президент «Опоры России» Наталья Золотых отметила, что, согласно правовым нормам ЕС и США, все операции с интеллектуальной собственностью выведены из-под санкций.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

— Ограничения действуют только в отношении лиц и компаний, которые включены в санкционные списки. При этом, как правильно отмечает Федеральная служба по интеллектуальной собственности, ограничения направлены на заморозку операций по отчуждению и передаче интеллектуальных прав, а не на их конфискацию, — отметила эксперт.

По ее словам, это не новая мера.

— О ней хорошо осведомлен бизнес, который работает на зарубежных рынках, адаптированный к работе в условиях санкционного давления. Каких-либо тревожных сигналов, связанных с объектами исключительных прав на зарубежных рынках, в том числе в Финляндии, к нам в последнее время не поступало, — резюмировала аналитик в разговоре с «Известиями».

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов считает, что объявленная в финских СМИ информация о заморозке Финляндским управлением по взысканию долгов товарных знаков ряда российских компаний противоречит нормам международного права.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Это уже не первый раз, когда в СМИ тиражируется ошибочная интерпретация о применении так называемых санкций. Никаких глобальных негативных последствий для российского бизнеса от действий Финляндии не вижу. Тем более что речь идет о незаконных ограничениях, с какими мы уже неоднократно сталкивались с 2014 года, — пояснил он.

По словам Кононова, Евросоюз придумывает очередные санкции. Российским компаниям никто не сможет запретить владеть исключительными правами, использовать свои бренды, а рядовым потребителями во всем мире выбирать их услуги или товары, прокомментировал эксперт.

С юридической точки зрения

Партнер IDCP Александр Шушин также отметил, что юридически акта конфискации в данном случае не было.

— Управление по взысканию задолженности по предложению МИД Финляндии наложило арест на объекты интеллектуальной собственности — товарные знаки и патенты, в частности, патент Yandex Europe A.G., на систему защиты информационных носителей. При этом правообладатель затрагиваемых товарных знаков не изменился, как происходит при конфискации, но в результате действия Управления по взысканию задолженности текущему правообладателю запрещается осуществлять регистрационные действия с объектами интеллектуальной собственности, в частности — продавать, переоформлять, предоставлять право пользования по лицензии и т.п., — отметил юрист в беседе с «Известиями».

Фото: TASS/EPA/ANTON MATROS

Он добавил, что, используя буквальное толкование норм санкционного права ЕС, «теоретически возможно подтянуть товарные знаки и патенты под запреты, которые налагает Регламент».

— Однако, учитывая, что арест не запрещает правообладателям каким-либо образом использовать объекты интеллектуальной собственности, а запрещает лишь отчуждать или предоставлять третьим лицам права пользования такими объектами, а также то, что запрет на отчуждение товарных знаков на территории Финляндии никоим образом не влияет на достижение заявленных целей Регламента, данное решение об ограничении регистрационных действий продиктовано скорее политическими и популистскими целями, — подытожил эксперт.