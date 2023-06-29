Программа обеспечения: Путин призвал активнее продвигать российские бренды

В России должна появиться целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов, заявил Владимир Путин 29 июня на пленарном заседании третьего ежегодного форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». Президент обратил внимание на активность российских предпринимателей: за пять месяцев 2023 года они подали более 43 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков . Это на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Он также выразил уверенность, что страна спокойно и ритмично справится со всеми экономическими трудностями .

Свои товары

Перед началом заседания президент осмотрел выставку конкурса лучших новых отечественных брендов . Его цель состоит в поддержке российских компаний, успешно справляющихся с замещением западной продукции. В частности, Владимиру Путину показали зарядные станции для электротранспорта «Яблочков» и промышленные 5D-принтеры Stereotech. Также ему продемонстрировали, как работает система распознавания лиц Ovision , применяемая на входах в здания и помещения. Она способна узнать человека за 0,2 секунды, даже если он пришел в очках или в шапке.

Во время экскурсии представитель российской компании NexTouch, производящей сенсорные и классические дисплеи, попросил президента написать что-то на экране . Примерно 10 лет назад глава государства нарисовал рисунок, известный как «Кошка. Вид сзади», на зарубежной мультимедийной доске в одной из школ. В этот раз Владимир Путин тоже не отказался от творческого интерактива — он схематично набросал на доске лицо человека, а затем расписался под ним .

После осмотра перспективных разработок в своей речи на пленарке Владимир Путин призвал сделать все, чтобы поддержать российские компании. По его мнению, основная часть рынка должна состоять из отечественных, а не импортных товаров и услуг . В целом экономике страны следует жить не за счет потребления чужого, а создавать свое, отметил он. При этом уже сейчас на рынке появляется все больше отечественных разработок.

Фото: официальный сайт президента РФ

— За пять месяцев текущего года российскими предпринимателями подано более 43 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков. Это на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года , — сказал Владимир Путин.

Как уточнила «Известиям» гендиректор АСИ Светлана Чупшева, если судить по конкурсу брендов, то наиболее активны сейчас производители продовольственных товаров .

— Из 5 тыс. заявок, которым мы получили, почти 1,5 тыс. поступило именно по этому направлению. Это практически все регионы России, самые разные продукты. Не все они сейчас известны, не все активно предлагаются на полках. Пока это скорее интернет-продажи или продажи только внутри своего региона. Регистрация товарных знаков здесь, конечно, особенно важна. В рамках конкурса брендов сейчас такой меры поддержки нет, но вопрос будет отрабатываться с Роспатентом, — пояснила Светлана Чупшева.

Владимир Путин подчеркнул, что из-за санкций и ухода западных компаний кратно расширились возможности для российских предпринимателей . Сейчас они активно занимают освободившиеся ниши на рынке и осваивают новые, в том числе экспортные направления.

Специальная поддержка

При этом президент призвал создать целенаправленную политику РФ по продвижению отечественных брендов. По его словам, она должна охватывать все субъекты.

— Считаю, что нам необходима целенаправленная политика всемерного продвижения отечественных брендов на всех уровнях — в средствах массовой информации, прежде всего государственных, социальных сетях и новых медиа, — добавил Владимир Путин. — Конечно, свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона. Хочу, чтобы меня сейчас услышали мои коллеги в регионах Российской Федерации. Это важное направление совместной работы.

Фото: официальный сайт президента РФ

Как заявил «Известиям» директор по специальным проектам АСИ, управляющий директор ВЭБ.РФ по международному развитию Михаил Хомич, такая политика должна включать определенный набор финансовых мер поддержки .

— Например, в Новгородской области уже заявили о том, что представители МСП смогут получить заем под 3% на пять лет до 200 млн рублей для развития региональных брендов. Второй момент — это приоритет для отечественных компаний, отечественных брендов при проведении госзакупок . И третье — это поддержка в выходе на полки крупных продуктовых сетей, нужны понятные и прозрачные механизмы в этой работе , — сказал Михаил Хомич.

Новые идеи

На встрече президент также оценил предложения участников форума. В частности, представитель одной из российских компаний Вячеслав Темкин отметил, что ниша так называемого низкого космоса до 200 км не занята и Россия может стать первой в мире страной, которая освоит это направление . По его данным, спутники на такой высоте помогут решить ряд важных задач — например, повысить уровень обороны, а также качество связи в малодоступных регионах.

— Я обязательно с ним [с главой Роскосмоса Юрием Борисовым] поговорю. Это очень интересное и перспективное направление, — отреагировал Владимир Путин. — Вы абсолютно правы, когда говорите, что ниша не занята, и нужно активно здесь работать, пока она не занята . Поэтому обязательно переговорю с Юрием Ивановичем. Обещаю.

Фото: Официальный сайт президента РФ

Также на пленарном заседании президенту предложили включить продукцию из вторсырья в госзакупки . В целом Владимир Путин поддержал эту идею, однако подчеркнул, что в таком случае важна экспертиза, которая бы гарантировала качество таких товаров, чтобы они не были вредны для здоровья человека.

Вместе с тем президент вспомнил, что существует детский мультик «Мусорная жаба» на тему борьбы с отходами. Он напомнил, что животное поедает мусор, а потом что-то выращивает. «Жаба молодец, она на нашей стороне, занимается решением экологических проблем», — пошутил глава государства.

На форуме не обошлось и без обсуждения недавней попытки мятежа. Гендиректор АСИ Светлана Чупшева, обратившись к президенту, заверила, что вся страна поддерживала его 24 июня . Владимир Путин, в свою очередь назвал основные компоненты независимости современной России.

— Общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы — это настоящий мотор развития, а сильное, ответственное гражданское общество — основа суверенитета нашей страны , — сказал Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что сейчас значим вклад каждого гражданина в укрепление и развитие потенциала РФ. Глава государства выразил уверенность, что Россия спокойно и ритмично преодолеет все возникающие на ее пути проблемы.