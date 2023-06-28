Легче взлетного: Путин призвал освободить туроператоров от НДС
В России пока не реализовано несколько решений в туристической сфере, в частности, это касается освобождения туроператоров от оплаты НДС, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма в Дербенте 28 июня. Он призвал рассмотреть и принять законопроект в весеннюю сессию. Также президент поручил как можно быстрее ввести в работу электронные визы, чтобы упростить путешествия в РФ для иностранцев. Вместе с тем он подчеркнул, что в стране есть туризм «на любой вкус».
Каспийская жемчужина
В Дербент президент прилетел уже вечером. Перед его приездом в городе были усилены меры безопасности. В частности, власти перекрыли ряд центральных улиц и развернули систему ПВО.
До совещания по туризму президент осмотрел главную достопримечательность города — крепость Нарын-кала, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время экскурсии ему сообщили, что власти планируют сделать Дербент жемчужиной Каспийского моря. В ответ Владимир Путин заметил, что приехал как раз, чтобы поговорить о туризме.
Президент России Владимир Путин во время посещения крепости Нарын-Кала в Дербенте
Утром президент обратился к мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам. В Дербенте он лично пришел поздравить верующих в мечеть Джума. Она считается одной из древнейших в мире и самой древней в России. До наших дней сохранились все основные постройки возведенного в VIII веке комплекса: главное здание, медресе и жилые строения.
Из мечети президента не отпустили с пустыми руками. Помощник муфтия Республики Дагестан Запир Салимов от лица всех прихожан подарил ему Коран. Владимир Путин поблагодарил его за это и отметил важную для страны связь между православием и исламом.
— Патриарх Московский и всея Руси учит и православных христиан поддерживать это состояние и все время нам говорит: «мусульмане — это наши братья». Так оно и есть, и это скрепляет единство нашего народа — многонационального, многоконфессионального, но единого, — сказал Владимир Путин в мечети.
Президент отметил, что в России неуважение к Корану является преступлением в отличие от некоторых других государств. «Мы знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей, и ещё говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации», — подчеркнул он.
Помощник муфтия Республики Дагестан Запир Салимов дарит президенту России Владимиру Путину Коран
Освобождение от налога
На совещании обсуждались прежде всего меры, упрощающие туризм на территории России. Некоторые из них пока не реализованы, заметил президент.
— Обращаю внимание и законодателей, и правительства: целый ряд решений, которые мы обсудили, согласовывали, пока, к сожалению, не реализуются. В частности, речь идет об освобождении туроператоров от уплаты НДС, — сказал глава государства.
Кабмин уже подготовил законопроект. Важно рассмотреть и принять его до конца нынешней весенней сессии парламента, заметил Владимир Путин. Это позволит туроператорам быстрее получить возмещение НДС, причем в том числе и задним числом по уже уплаченному ими налогу за период начиная с 1 января 2023 года.
Операторы смогут сосредоточиться на создании конкурентоспособных турпродуктов как для россиян, так и для иностранных туристов, сказала «Известиям» директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова.
— Средства размещения считаются самой затратной услугой в туристском продукте. После отмены НДС для гостиниц туроператоры не имеют возможности возместить НДС от поставщика услуг и вынуждены платить 20% из своего дохода. Принимая во внимание, что туроператорская деятельность в России низкомаржинальна, им приходится либо повышать на эту сумму стоимость турпродукта, либо экономить на качестве предоставляемых услуг. Поэтому принятие этого законопроекта, безусловно, важно, — сообщила эксперт.
Южные курорты
На совещании поднималась также тема развития конкретно южных регионов. Глава Минэка Максим Решетников сообщил, что в Дагестане построят более 100 объектов размещения на почти 5 тыс. номеров по проекту Каспийского прибрежного кластера. По его словам, корпорация Кавказ.РФ вложит 10 млрд в инженерную инфраструктуру.
Министр транспорта Виталий Савельев рассказал об улучшении транспортной инфраструктуры на юге страны. В частности, по его словам, до 2026 года будут реконструированы аэропорты Грозного и Махачкалы.
В целом в стране есть огромный потенциал для путешествий, считает Владимир Путин. Он призвал развивать в России круглогодичные морские курорты. При этом, по его словам, нужно ставить максимально высокую планку, чтобы условия по цене и качеству превосходили мировые стандарты.
Не остались без внимания и автолюбители. Глава государства поручил правительству ускорить разработку в России концепции автомобильного туризма, так как это самый удобный и комфортный вид путешествий.
— По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире. А значит и поездки, маршруты, виды познавательного и оздоровительного туризма у нас возможны буквально на любой вкус, — отметил президент.
В беседе с «Известиями» член комитета ТПП по предпринимательству в сфере туризма Марина Каткова заметила, что на фоне ограничения авиасообщения с другими странами цены на туры на юге страны выросли. Эксперт подчеркнула: влиять на стоимость услуг государство не может.
— Цены регулируются только рынком. Никто не может воздействовать на частников, чтобы снизить стоимость, — сказала она.
Привлечение иностранцев
Во время беседы также обсуждалось, как сделать Россию более привлекательной для иностранных туристов. Президент призвал как можно быстрее ввести в работу электронные визы. Их он назвал востребованным, современным и удобным механизмом.
— Наши курорты посещают и граждане других стран. Все формальности для них должны быть максимально удобными. Мы заинтересованы в этом. В том числе речь о возможности оформить электронную визу по основным туристическим направлениям, — заявил Владимир Путин.
В России готовятся и другие сервисы для иностранных туристов. В частности, глава Минэка рассчитывает, что до конца 2023 года для них будет запущена электронная платежная карта.
— В третьем чтении принят закон о запуске электронной карты туриста. Спасибо депутатам Государственной думы за совместную проработку вопроса. Иностранные туристы смогут оформлять виртуальную карту «Мир» для оплаты туров в Россию, а по приезде получить ее. Рассчитываем, что уже в четвертом квартале такая возможность появится, — заметил Максим Решетников.
Вместе с тем обсуждалось и международное сотрудничество в сфере туризма. Владимир Путин попросил главу Дагестана Сергея Меликова подготовить материалы об исторических достопримечательностях республики и конкретно Дербента, чтобы отправить их президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. «Отразим и историческую грань, и прямо живые съемки вечернего Дербента [добавим]», — отреагировал руководитель региона.