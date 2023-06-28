Легче взлетного: Путин призвал освободить туроператоров от НДС

В России пока не реализовано несколько решений в туристической сфере, в частности, это касается освобождения туроператоров от оплаты НДС, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма в Дербенте 28 июня. Он призвал рассмотреть и принять законопроект в весеннюю сессию. Также президент поручил как можно быстрее ввести в работу электронные визы, чтобы упростить путешествия в РФ для иностранцев . Вместе с тем он подчеркнул, что в стране есть туризм «на любой вкус».

Каспийская жемчужина

В Дербент президент прилетел уже вечером. Перед его приездом в городе были усилены меры безопасности. В частности, власти перекрыли ряд центральных улиц и развернули систему ПВО.

До совещания по туризму президент осмотрел главную достопримечательность города — крепость Нарын-кала , которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время экскурсии ему сообщили, что власти планируют сделать Дербент жемчужиной Каспийского моря. В ответ Владимир Путин заметил, что приехал как раз, чтобы поговорить о туризме .

Президент России Владимир Путин во время посещения крепости Нарын-Кала в Дербенте Фото: REUTERS/Gavriil Grigorov

Утром президент обратился к мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам. В Дербенте он лично пришел поздравить верующих в мечеть Джума . Она считается одной из древнейших в мире и самой древней в России. До наших дней сохранились все основные постройки возведенного в VIII веке комплекса: главное здание, медресе и жилые строения.

Из мечети президента не отпустили с пустыми руками. Помощник муфтия Республики Дагестан Запир Салимов от лица всех прихожан подарил ему Коран . Владимир Путин поблагодарил его за это и отметил важную для страны связь между православием и исламом.

— Патриарх Московский и всея Руси учит и православных христиан поддерживать это состояние и все время нам говорит: «мусульмане — это наши братья». Так оно и есть, и это скрепляет единство нашего народа — многонационального, многоконфессионального, но единого , — сказал Владимир Путин в мечети.

Президент отметил, что в России неуважение к Корану является преступлением в отличие от некоторых других государств. «Мы знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей, и ещё говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации», — подчеркнул он.

Помощник муфтия Республики Дагестан Запир Салимов дарит президенту России Владимиру Путину Коран Фото: REUTERS/Gavriil Grigorov

Освобождение от налога

На совещании обсуждались прежде всего меры, упрощающие туризм на территории России. Некоторые из них пока не реализованы, заметил президент.

— Обращаю внимание и законодателей, и правительства: целый ряд решений, которые мы обсудили, согласовывали, пока, к сожалению, не реализуются. В частности, речь идет об освобождении туроператоров от уплаты НДС , — сказал глава государства.

Кабмин уже подготовил законопроект. Важно рассмотреть и принять его до конца нынешней весенней сессии парламента, заметил Владимир Путин. Это позволит туроператорам быстрее получить возмещение НДС, причем в том числе и задним числом по уже уплаченному ими налогу за период начиная с 1 января 2023 года .

Операторы смогут сосредоточиться на создании конкурентоспособных турпродуктов как для россиян, так и для иностранных туристов, сказала «Известиям» директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова.

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— Средства размещения считаются самой затратной услугой в туристском продукте. После отмены НДС для гостиниц туроператоры не имеют возможности возместить НДС от поставщика услуг и вынуждены платить 20% из своего дохода. Принимая во внимание, что туроператорская деятельность в России низкомаржинальна, им приходится либо повышать на эту сумму стоимость турпродукта , либо экономить на качестве предоставляемых услуг. Поэтому принятие этого законопроекта, безусловно, важно, — сообщила эксперт.

Южные курорты

На совещании поднималась также тема развития конкретно южных регионов. Глава Минэка Максим Решетников сообщил, что в Дагестане построят более 100 объектов размещения на почти 5 тыс. номеров по проекту Каспийского прибрежного кластера . По его словам, корпорация Кавказ.РФ вложит 10 млрд в инженерную инфраструктуру.

Министр транспорта Виталий Савельев рассказал об улучшении транспортной инфраструктуры на юге страны. В частности, по его словам, до 2026 года будут реконструированы аэропорты Грозного и Махачкалы .

В целом в стране есть огромный потенциал для путешествий, считает Владимир Путин. Он призвал развивать в России круглогодичные морские курорты. При этом, по его словам, нужно ставить максимально высокую планку, чтобы условия по цене и качеству превосходили мировые стандарты.

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Не остались без внимания и автолюбители. Глава государства поручил правительству ускорить разработку в России концепции автомобильного туризма, так как это самый удобный и комфортный вид путешествий.

— По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире. А значит и поездки, маршруты, виды познавательного и оздоровительного туризма у нас возможны буквально на любой вкус , — отметил президент.

В беседе с «Известиями» член комитета ТПП по предпринимательству в сфере туризма Марина Каткова заметила, что на фоне ограничения авиасообщения с другими странами цены на туры на юге страны выросли. Эксперт подчеркнула: влиять на стоимость услуг государство не может.

— Цены регулируются только рынком. Никто не может воздействовать на частников, чтобы снизить стоимость, — сказала она.

Привлечение иностранцев

Во время беседы также обсуждалось, как сделать Россию более привлекательной для иностранных туристов. Президент призвал как можно быстрее ввести в работу электронные визы. Их он назвал востребованным, современным и удобным механизмом.

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— Наши курорты посещают и граждане других стран. Все формальности для них должны быть максимально удобными. Мы заинтересованы в этом. В том числе речь о возможности оформить электронную визу по основным туристическим направлениям, — заявил Владимир Путин.

В России готовятся и другие сервисы для иностранных туристов. В частности, глава Минэка рассчитывает, что до конца 2023 года для них будет запущена электронная платежная карта.

— В третьем чтении принят закон о запуске электронной карты туриста. Спасибо депутатам Государственной думы за совместную проработку вопроса. Иностранные туристы смогут оформлять виртуальную карту «Мир» для оплаты туров в Россию, а по приезде получить ее. Рассчитываем, что уже в четвертом квартале такая возможность появится, — заметил Максим Решетников.

Вместе с тем обсуждалось и международное сотрудничество в сфере туризма. Владимир Путин попросил главу Дагестана Сергея Меликова подготовить материалы об исторических достопримечательностях республики и конкретно Дербента, чтобы отправить их президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. «Отразим и историческую грань, и прямо живые съемки вечернего Дербента [добавим]», — отреагировал руководитель региона.