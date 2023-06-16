«Россия была и будет вовлечена в мировую экономику»

Мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства в России будет продлен на 2024 год. Атаки на Россию, в том числе на Кремль и Белгородскую область, — это попытки спровоцировать Москву на серьезные ответные действия. Использование ядерного оружия теоретически возможно, но в этом нет необходимости . Эти и другие ключевые заявления Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 16 июня — в материале «Известий».

Ключевым событием форума в Северной столице стала традиционная пленарная сессия, на которой выступили Владимир Путин и его алжирский коллега Абдельмаджид Теббун . Модератором дискуссии был гость из Вашингтона — почетный президент National Interest Дмитрий Саймс. В зале собрались сотни участников форума, в том числе и из других стран. Пленарная сессия заняла более двух часов. Во время выступлений и дискуссии были обозначены основные векторы внешнего и внутреннего развития России.

Главный гость пленарного заседания — визави российского лидера президент Алжира — в своем выступлении отметил роль России в снижении остроты кризисов «благодаря своей политике, в том числе благодаря поставкам пшеницы, которую она передает нуждающимся странам».

Инфляция и ВВП

Основной темой выступления президента на ПМЭФ стало развитие России . Для отечественной экономики II квартал прошлого года стал самым сложным.

Однако сейчас макроэкономические показатели улучшаются, в частности рост ВВП по итогам 2023 года может быть под 2%, а в апреле он увеличился на 3,3% . В целом Россия слезает с нефтяной иглы, и эта тенденция постепенно набирает обороты. По словам Владимира Путина, за январь – май ненефтегазовые доходы выросли на 9,1%, в мае темп составил +28% .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Нынешний дефицит федерального бюджета во многом связан с ускоренным исполнением расходов в первые месяцы, а также дополнительными ассигнованиями на оборону и закупку вооружения. Тем не менее эти статьи трат необходимы для обеспечения безопасности страны. Россия за последний год нарастила выпуск военной продукции почти в три раза, а по наиболее востребованным образцам — в десять раз.

« Сегодня наши государственные финансы в целом сбалансированы. Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, как у нас говорят, «влево» по графику. Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ», — сказал Владимир Путин.

При этом в России удалось не допустить раскачки цен . В результате отечественная инфляция ниже, чем во многих западных странах, и близка к историческому минимуму. Этот показатель составляет 2,9%.

Занятость населения

Безработица в России сейчас составляет 3,3%. Такой низкой она еще никогда не была . В каждом городе, поселке, регионе должна быть возможность найти работу, заметил президент. Владимир Путин предложил формировать показатели эффективности для колледжей и вузов, а также готовить пятилетний прогноз по потребностям экономики в кадрах.

Вместе с тем в прошлом году из-за черты бедности вышло 1,7 млн россиян. Реальные и располагаемые доходы граждан вернулись к росту . Это, в свою очередь, стимулирует спрос. При этом Россия будет развивать экономику высоких зарплат.

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2024 года будет проиндексирован сразу на 18,5% . Это гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в целом.

Семейные вопросы

Владимир Путин предложил выплачивать пособие на ребенка до полутора лет и единое детское пособие в течение всего периода их действия, независимо от роста доходов семьи . Кроме того, он призвал распространить возможность получения выплат по уходу за ребенком с инвалидностью и на тех, кто работает в формате частичной занятости.

«Сегодня они имеют право на пособие, только если не работают, не имеют никакого иного источника дохода. Даже при желании подработать нельзя этого сделать, тогда потеряешь пособие», — уточнил он.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент также предложил закрепить в законе понятие «частичная занятость» .

Строительство и логистика

Особое внимание было уделено недвижимости. Ипотека растет опережающими темпами, рост составляет 18% . В России будут и дальше строить и обновлять объекты инфраструктуры, в частности туристические.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

« Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно 11 млрд рублей на поддержку строительства модульных гостиниц . Это позволит реализовать еще 470 проектов подобного рода почти на 9 тыс. номеров, а значит, больше людей смогут ближе познакомиться с уникальной природой, историческим и культурным наследием нашей страны», — сказал Владимир Путин.

Упрощение условий для бизнеса

Мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства в случае «внешних недружественных действий» будет продлен до 2024 года. Для поддержки компаний Владимир Путин предложил объявить амнистию по вынужденным валютным нарушениям . Это связано также с тем, что невыполнение обязательств западными контрагентами стало привычной практикой. Кроме того, президент призвал минимум в два раза повысить пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба по ряду уголовных статей.

— Задача государства как регулятора заключается в том, чтобы выстроить максимально гибкую политику, создать бизнесу наиболее комфортные условия , чтобы он мог отвечать на новые вызовы. Амнистия по вынужденным нарушениям валютного законодательства — как раз пример такого успешного регулирования экономических отношений, — сказала «Известиям» генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Фото: ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов

Отдельно глава государства коснулся темы проверок бизнеса. Президент считает, что если их работа не несет рисков, то их не должны проверять вне профилактических мероприятий. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре также закрепить нормы о праве проводить проверки бизнеса только профильными ведомствами.

Еще одно поручение — правительству — в начале 2024 года представить предложения по поддержке компаний, которые вырастают из категории малых и средних , включая запуск льготного переходного режима налогообложения. Он также заявил о необходимости добиться увеличения притока инвестиций в производство приоритетной промышленной продукции . До 2030 года их объем должен увеличиться в пять раз — до 10 трлн рублей.

«Мы никогда не выгоняли никого»

Ушедшие из России иностранные компании не смогли устоять под мощным давлением своих элит , сказал президент. При этом он подчеркнул, что « мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка ». Наоборот — предлагали взвесить за и против, а также хорошо подумать о своих российских партнерах.

«Под многими иностранными брендами уже давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары, только с зарубежными логотипами. Так что их выпуск с уходом владельцев торговых марок не прекратится . Только логотип меняется. Прибыль от этого бизнеса остается у нас в стране», — сказал Владимир Путин.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Сейчас отечественный бизнес занимает освободившиеся производства, площади в торговых центрах. За прошлый год российские производители подали более 90 тыс. заявок на регистрацию торговых знаков . Однако если иностранцы-производители захотят вернуться, то « мы двери ни для кого не закрываем », заметил президент. И пояснил: конкуренция — двигатель прогресса.

Более того, для желающих снова работать в РФ предлагается создавать все необходимые условия, несмотря на просьбы российского бизнеса не пускать их обратно, добавил Владимир Путин. В стране существенно упростят открытие банковского счета для иностранных компаний, власти готовят новые механизмы трансграничных расчетов . Впрочем, «особенности их поведения» всё же будут учтены, сказал он.

«Не поддаются часто хамскому давлению»

У России есть не только партнеры и друзья, есть и недоброжелатели, они привыкли извлекать сверхприбыль из своего доминирования и монополии. Но таким участникам рынка не нужны конкуренты, поэтому они и вставляют палки в колеса, объяснил президент.

«Однако подобные попытки приводят лишь к тому, что западные страны отменяют свою собственную деловую репутацию, а это дорогого стоит. По-моему, иногда об этом некоторые деятели забывают. Россия, в свою очередь, была и будет вовлечена в мировую экономику» , — подчеркнул он.

По словам президента, развитие логистических возможностей России позволяет бизнесу укреплять внешнеторговые связи со странами ЕАЭС, Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. «Это рынки будущего, все это прекрасно понимают», — отметил он.

« С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются часто хамскому давлению, а руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы и сейчас продолжают расти дальше», — констатировал Владимир Путин.

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

За прошлый год товарный экспорт РФ обновил рекорд десятилетней давности: он составил $592 млрд , почти треть этой суммы — $188 млрд — пришлась на неэнергетический экспорт. При этом страна за январь – апрель во внешней торговле находится в плюсе на $22,6 млрд.

Россия также стабильно входит в пятерку ведущих экспортеров зерна в течение десяти лет, но в этом году и вовсе может обновить рекорд по поставкам пшеницы. Свои потребности в продукции сельского хозяйства страна также закрывает сама, но будет активно участвовать в обеспечении глобальной продовольственной безопасности .

Объем перевозок грузов по международному транспортному коридору Север – Юг к 2025 году планируется удвоить, а к 2030 году — утроить. В мае Россия и Иран заключили соглашение о строительстве недостающего железнодорожного участка в этом направлении. Кроме того, в ближайшие пять лет Россия существенно обновит торговый флот.

Самоизоляция и мировой порядок

Россия не стала идти по пути самоизоляции , а в мире устанавливается многополярный порядок, заявил Владимир Путин.

«Это говорит о том, что уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование , а многополярный мировой порядок, напротив, укрепляется. Это неизбежный процесс», — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом президент подчеркнул, что Россия не отошла от своих собственных принципов экономического развития «перед лицом беспрецедентных вызовов». Глава государства отметил, что совместными усилиями предпринимателей, различных компаний и органов власти удалось сохранить устойчивость экономики.

Заморозка российских активов

Действия правительств стран Запада, которые заморозили российские активы, президент назвал «разбоем» и «средневековьем».

« В нарушение всех норм собственного и международного законодательства. Разбой — просто закрыли, отобрали и даже не объясняют почему, даже разговаривать не хотят. Удивительно просто. Средневековье какое-то . Но у нашего народа есть меткая поговорка: «где родился, там и пригодился». Поэтому я уже много раз говорил, обращаясь к нашему бизнес-сообществу, надо ориентироваться, конечно, на то, чтобы вкладывать деньги здесь. Тогда они будут и надежнее [сохранены], и прибыль будет побольше», — сказал Владимир Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Российский лидер поручил ускорить перевод активов бизнеса РФ в российскую юрисдикцию, а также призвал защищать права россиян, которые владеют фирмами через «зарубежные прослойки».

Украина и контрнаступление

ВСУ продолжают предпринимать попытки контрнаступления, однако оно не имеет успехов ни на одном направлении , сказал президент РФ.

«Где-то украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то не удается. Вопрос в том, что они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из нескольких составляющих. Первая из них предназначена для прорыва обороны, вторая — чтобы использовать войска для закрепления территории, движения по территории. Ни на одном из участков они не достигли своих целей», — заявил президент.

При этом потери украинской армии он оценил как «очень большие — больше даже, чем 1 к 10 по сравнению с российской армией».

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Кроме того, Владимир Путин заявил, что утраты техники ВСУ растут — уничтожено 186 танков и 418 бронемашин различного класса .

На вопрос модератора дискуссии о том, что наибольшее непонимание на Западе вызывает одна из целей спецоперации, а именно денацификация, ведь глава Украины Владимир Зеленский — еврей, президент России ответил, что у него много друзей-евреев. «Они говорят: Зеленский не еврей, он позор еврейского народа », — добавил Путин.

Обратил внимание глава РФ и на интерес Польши в украинском конфликте — по его словам, у Варшавы «свои цели, они спят и видят вернуть Западную Украину и, судя по всему, к этому идут постепенно».

США и дедолларизация

Россия не преследует цели дедолларизации собственной и мировой экономики , заверил президент РФ. Причина же постепенного отказа ряда правительств от использования американской валюты во взаимных расчетах — следствие политики властей США.

Однако от нравоучений в адрес Байдена Путин отказался.

Фото: AP/Matt Slocum

«Президент Байден — взрослый человек и опытный политик, не мне его учить. Пусть он делает то, что считает нужным, а мы будем делать то, что, считаем, соответствует интересам Российской Федерации и народа России. И с этим придется всем считаться» , — сказал он.

Владимир Путин заявил, что у РФ сейчас практически нет никаких контактов с США, при этом Москва от диалога не отказывалась. Однако Вашингтон в нем не заинтересован. «Они просто перевели этот диалог в сферу поставок вооружения [на Украину]. Вот сейчас сожжем всё, что они поставили, и посмотрим, что будут делать дальше», — сказал он.

Вовлеченность НАТО в конфликт

НАТО продолжает вооружать ВСУ и всё больше втягиваться в конфликт на Украине, считает президент России. В частности, сейчас рассматривается вариант поставки самолетов.

Хотя передача Украине американских истребителей F-16 официально еще не началась, Москва готова с военной точки зрения к такому развитию событий. При этом если американские истребители будут расположены за границей Украины, то РФ надо будет посмотреть на то, как и где ей поражать те средства, которые используются против страны.

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

На вопрос, чего добиваются украинские военные, нанося атаки на объекты на российской территории, Путин ответил, что таким образом Киев пытается спровоцировать Москву на ответные действия, уточнив, что российским военным ничего не стоит уничтожить любое здание или сооружение в центре Киева. Однако РФ отказывается от подобных шагов по ряду соображений.

« Ждут, что мы начнем кнопки нажимать. Но нет такой необходимости — вот это первое соображение. Такой необходимости нет, потому что противник на линии фронта успеха не имеет» , — сказал Владимир Путин.

Ядерное оружие

Владимир Путин заявил, что в целом отрицательно относится к рассуждениям, которые сейчас идут в зарубежных странах о возможности использования ядерного оружия. При этом заявил, что у Москвы нет в планах сокращать его.

«У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и всё время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению — хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят» , — заявил глава РФ.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Москва может применить ядерное оружие только в том случае, если для территориальной целостности, независимости и существования российского государства создается угроза.