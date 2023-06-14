Медленный разбег: инфляция может ускориться до 5,5% по итогу года

Инфляция по итогам 2023 года составит 5,5%, а в пределах целевой отметки в 4% удержится только в 2025 году, а не в 2024-м, рассказал гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии ПМЭФ-2023. В числе факторов, влияющих на инфляцию, указаны государственные расходы, дефицит бюджета, издержки со стороны импорта из-за переориентирования логистики на Восток. Насколько закономерен прогноз — анализируют эксперты, опрошенные «Известиями».

Тренд на ускорение

Предположение гендиректора АКРА Михаила Сухова об ускорении инфляции до 5,5% к концу этого года практически совпадает с серединой прогнозного диапазона ЦБ РФ (4,5–6,5%) , напоминает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Пока наш прогноз инфляции на конец года составляет 6–6,5%, хотя текущая траектория инфляции складывается несколько ниже и выводит, скорее, на 5,5–6%, — комментирует она.

По словам эксперта, отличие прогноза г-на Сухова от прогноза Центробанка, а также от консенсус-прогноза аналитиков в рамках последнего макроэкономического опроса ЦБ РФ состоит в том, что глава АКРА не ожидает снижения инфляции к таргету регулятора 4% до 2025 года, в то время как Центробанк и большинство опрошенных аналитиков прогнозируют инфляцию 4% уже по итогам 2024 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Вернее сказать так: ЦБ РФ говорит, что намерен вернуть инфляцию к таргету 4% в 2024 году и будет адаптировать курс денежно-кредитной политики для достижения этой цели, — уточнила эксперт.

Согласно данным Росстата, по итогам мая инфляция составила 2,51% (г/г), а по отношению к предыдущему месяцу — 0,31% . В соответствии с приводившимися ранее оценками аналитиков ЦБ РФ («О чем говорят тренды») эксперт делает вывод, что с учетом сезонности месячный рост цен в мае был близок к целевым 4% в пересчете на год.

В то же время, продолжает собеседница «Известий», в целом есть тенденция к постепенному повышению текущих темпов инфляции, и ряд факторов, как ожидается, будет способствовать продолжению этого тренда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— К ним относятся ослабление курса рубля с начала года, повышение потребительской активности, поддержка внутреннего спроса со стороны роста госрасходов и кредитования, рост издержек бизнеса на труд (в условиях часто отмечаемого дефицита рабочей силы) и на логистику импортируемых товаров в условиях санкционных ограничений, — резюмирует Ольга Беленькая.

Напомним, на конец мая 2023 года годовая инфляция составила 2,51%.

Рубль бережет

Главным фактором, влияющим на инфляцию, до конца 2023 года будет положение национальной валюты РФ , комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. По ее мнению, резкое ослабление российского рубля может негативно сказаться на ценах. Что, в свою очередь, спровоцирует волну спроса и, как следствие, рост инфляции.

Кроме того, подчеркивает аналитик, ближе к концу года, вероятно, усилится политическая борьба.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это связано в первую очередь с предстоящими президентскими выборами 2024 года в России и США. Положение доллара в экономике мира всё еще сильно и, несмотря на относительную изолированность, влияет на российский рубль опосредованно. Возможен ряд политических решений, трудно прогнозируемых экономистами-аналитиками, — заключает Екатерина Косарева.

Давление растет

Фактически нарастание устойчивого инфляционного давления в экономике наблюдается уже сейчас , говорит эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

— По нашим предварительным оценкам, в мае темп прироста цен с учетом фактора сезонности составил 0,48% по сравнению с 0,30% по итогам апреля и 0,21% — по итогам марта. Схожую динамику демонстрирует и базовый индекс потребительских цен Росстата, очищенный от волатильных и сезонных факторов, динамика которого по итогам прошлого месяца ускорилась в два раза (0,58% — май, 0,27% — апрель, 0,19% — март), — привел данные собеседник.

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Учитывая это, согласно ожиданиям эксперта, наступит начало цикла повышения ключевой ставки уже на ближайшем заседании совета директоров Банка России, поскольку такой отложенный старт ускорения динамики цен во второй половине 2023 года может создать риски для недостижения целевого показателя инфляции в 4% к концу 2024 года из-за лагированного воздействия денежно-кредитной политики на экономику.

— В этих условиях, по нашему прогнозу, инфляция к концу 2023 года составит 4,3–4,6%, а в следующем году вернется на целевой уровень, — полагает спикер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Среди важнейших проинфляционных факторов, которые будут определять динамику цен в ближайшее время, Игорь Сафонов отмечает активное восстановление внутреннего частного спроса в экономике при сохранении повышенных инфляционных ожиданий, ускоренное исполнение бюджетных расходов, а также проинфляционные риски со стороны рынка труда, возникающие из-за дефицита рабочей силы в экономике.

Негативные причины

Прогноз, что инфляция к концу года может вырасти до 5,5% с текущих 2,51%, выглядит достаточно обоснованным, признает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Данный уровень инфляции можно назвать крайне низким, учитывая что в ЕС сейчас фиксируется инфляция в 6,1%, а в США — 4,4%, поэтому 5,5% можно считать хорошим результатом , — говорит эксперт.

Но при этом сама природа низкой инфляции в РФ скорее связана с негативными внешними факторами, чем со здоровьем экономики. В условиях санкций экспортируемая из РФ продукция потеряла потребителей, и это давит на цены данных изделий внутри РФ, отмечает аналитик. По его словам, внутренние цены на продукцию металлургии, лесной промышленности и многих других отраслей снижаются; страдает сфера услуг. Часть граждан сменила место пребывания в РФ, и повышать цены на услуги просто не получается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ключевая ставка в 7,5% также оказывает сильное сдерживающее давление на инфляцию, поскольку компании не имеют доступа к дешевому финансированию .

— Политика ЦБ РФ направлена как раз на сдерживание инфляции. Ключевая ставка высокая, потому что происходит индексация тарифов естественных монополий и это оказывает давление на себестоимость всей продукции и услуг в стране, — подытоживает Артем Тузов.

Структурный подход

Для успешной борьбы с инфляцией необходимо уделять внимание не только монетарным мерам, но также структурным реформам, направленным на повышение производительности, сокращение затрат и улучшение конкурентоспособности экономики в целом , утверждает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Важно обеспечить прозрачность и независимость ЦБ, чтобы его действия в области монетарной политики были предсказуемыми и эффективными, — считает собеседница.

Кроме того, чтобы удержать инфляцию под контролем, ЦБ может продолжить использование монетарных инструментов, таких как изменение ключевой ставки и операции на открытом рынке.

— При этом уровень инфляции в значительной степени будет зависеть от мировых цен на сырье, состояния мировой экономики и внутренних факторов, включая фискальную и структурную политику правительства, — отметила она.