Оформить ставку: рынок ожидает сохранения ключевой в шестой раз подряд

По итогам заседания совета директоров 9 июня Центробанк в шестой раз подряд оставит ключевую ставку на уровне 7,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий» . Представители крупнейших банков считают, что для ее повышения нет оснований, поскольку заметного ускорения инфляции не наблюдается . А разгон роста цен будет сдержан сезонным снижением стоимости продовольствия. При этом уменьшать ставку регулятор не станет из-за высоких рисков усиления инфляции во втором полугодии . Из-за этого эксперты допускают ее повышение уже к концу 2023-го.

Хрупкий баланс

В пользу сохранения ключевой на уровне 7,5% выступили специалисты из 13 крупнейших российских банков , которые опросили «Известия». ЦБ удерживает ставку без изменений уже больше восьми месяцев. Если регулятор не изменит ее 9 июня, то к следующему заседанию 27 июля период паузы станет самым длительным в российской истории . Он на неделю побьет предыдущий рекорд в 10 месяцев, когда ключевая оставалась на уровне 11% в период с августа 2015-го по июнь 2016-го.

Экономическая ситуация в стране существенно не изменилась по сравнению с апрельским заседанием , пояснил аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. По его словам, в последние недели рост цен оставался умеренным, а рубль стабилизировался около 80 руб./$ после активного ослабления в январе–апреле.

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— Сохранение ставки опирается на баланс, наблюдаемый в экономике уже более полугода. Склонность населения к сбережению, сдержанный рост инфляционных ожиданий, а также восстанавливающееся предложение товаров и большой запас импорта формируют основные дезинфляционные факторы , — пояснил экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Денежно-кредитная политика регулятора сейчас не препятствует восстановлению деловой активности в России , заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он уточнил, что в апреле наблюдался устойчивый рост кредитования и в корпоративном секторе, и среди частных клиентов. При этом индекс потребительских настроений в мае приблизился к максимальным значениям с первого полугодия 2018-го.

— Вряд ли ЦБ будет рассматривать вариант снижения ключевой ставки, так как риски усиления инфляции во втором полугодии остаются значимыми , — дополнил главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Начинается сезонное снижение цен на продукты питания, которое продлится всё лето и будет ограничивать ускорение инфляции на фоне восстановления конечного потребления, отметил эксперт. При этом к концу года инфляционное давление может нарастать умеренно, что позволит Банку России сохранить ключевую на текущем уровне до конца года , считает Денис Попов.

Однако некоторые эксперты ожидают ужесточения монетарной политики регулятора . В крымском РНКБ считают, что во второй половине 2023 года вероятность повышения ставки увеличится, а эксперты банка «Зенит» ожидают ее подъема до 7,75% в конце III квартала. При этом в Совкомбанке предполагают, что для сдерживания инфляции к концу года ключевую могут поднять до 8,5% .

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— Рисками для роста цен помимо произошедшего с начала года ослабления рубля остаются повышенный дефицит бюджета, нехватка кадров на рынке труда и высокие незаякоренные инфляционные ожидания, — отметил Михаил Васильев.

Для регулятора также важен фактор ценовых ожиданий предприятий, которые снизились по экономике в целом, но выросли в розничной торговле и сельском хозяйстве , добавил вице-президент банка «ДОМ.РФ» Игорь Кузавов. Помимо того, недостаток рабочей силы на рынке труда может привести к повышению зарплат и оказать давление на потребительские цены, отметил эксперт.

Фактор инфляции

Ситуация на рынке говорит в пользу ускорения инфляции к концу года, поэтому уже на следующем заседании 27 июля Центробанк может повысить ключевую , согласен зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов. По итогам года рост цен останется в рамках установленных регулятором значений, но ближе к верхней границе, то есть на уровне 5–6% . При этом в ближайшее время этот показатель сохранится на низких уровнях из-за сезонного фактора — снижения цен на продовольственную продукцию, уточнил эксперт.

— Лето — это пора преобладания дефляционных факторов в экономике, поэтому в ближайшее время ожидать существенного роста цен также не стоит. Я считаю, что противоположные факторы начнут играть большую роль во второй половине осени, — объяснил финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер.

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Тем не менее в ближайшие месяцы рост цен начнет ускоряться , добавил Михаил Васильев. В апреле он находился на рекордном минимуме в 2,31%, что ниже таргета ЦБ (4%). По прогнозу аналитика, в июле годовая инфляция превысит целевой показатель, и на следующем заседании регулятор начнет цикл повышения ключевой ставки для сдерживания роста цен.

— С учетом прошедшего ослабления рубля и расширения дефицита госбюджета речи о смягчении денежно-кредитной политики не идет , — заключил глава аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Центробанк придерживается нейтральной денежно-кредитной политики, поэтому длительное сохранение ставки без изменений вряд ли приведет к негативным последствиям , уверен Денис Попов. Текущий уровень инфляции позволяет сохранять динамичный рост кредитования. При этом повышение ключевой усложнило бы решение стратегической задачи по ускоренной трансформации экономики России, предупредил эксперт.