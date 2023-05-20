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Ниже цель: ЦБ назвал таргетирование инфляции способом лечения финансовых шоков

Что Эльвира Набиуллина обозначила главным слоганом монетарной политики в России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В Центробанке назвали переход к таргетированию инфляции спасением для экономики в периоды кризисов. Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила на международной конференции «От вызовов к новым возможностям» в Бишкеке, передает корреспондент «Известий». При этом она рассказала, что в период структурной перестройки Банк России готов допустить повышенный рост цен в пользу экономического роста. Однако это не должно стать нормой. В ЦБ РФ подтвердили прогноз, что инфляция вернется к цели в 4% уже в 2024 году.

Игра на опережение

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на международной конференции в Бишкеке, посвященной 30-летию киргизской национальной валюты, поделилась опытом реагирования на внешние шоки и спасения экономики. В мероприятии вместе с главой российского регулятора приняли участие председатели центральных банков Казахстана, Узбекистана и Швейцарии Галымжан Пирматов, Мамаризо Нурмуратов и Томас Йордан, а также представители Армении и Белоруссии.

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В период повышенной инфляции абсолютным приоритетом остается поддержание стабильности цен, подчеркнул в своей вступительной речи председатель Нацбанка Кыргызской Республики Кубанычбек Боконтаев. По его словам, отмечаемые уровни инфляции — вызов для денежно-кредитной политики. Тем более, как известно, ценность любой стратегии проверяется в трудные времена.

Центробанку России близка тема, которая вынесена на обсуждение, отметила Эльвира Набиуллина в своем выступлении на сессии «Роль денежно-кредитной политики в условиях трансформации экономики».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

За последние годы в Банке России пришлось не раз проходить через существенные шоки. За время моей работы это и 2014 год, и пандемийный 2020-й, и прошлый год. Эти кризисы не были похожи друг на друга, причины развития были совершенно разными, но, на наш взгляд, их объединял способ лечения финансовых шоков — они все поддаются методам таргетирования инфляции и того режима, которого Центробанк придерживается уже более восьми лет. Кстати, Кыргызская Республика перешла раньше России к плавающему курсу, — рассказала глава регулятора.

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По словам Эльвиры Набиуллиной, когда российская экономика находится на стадии глубокой перестройки и отношения России с внешними рынками кардинально изменились, таргетирование инфляции продолжает оставаться эффективным и надежным инструментом. Если весь этот опыт сжать буквально до одной фразы, слогана, то получится так: гибкость в инструментах и твердость в целях, — заявила глава ЦБ.

Когда восемь лет назад проводился переход к режиму таргетирования инфляции, было много критики, но прошедшие годы показали, что стратегия в сочетании с бюджетным правилом и политикой при условии дисциплинированного следования создает пространство для гибкого реагирования на разные шоки, позволяя экономике проходить кризисы с меньшими потерями и быстрее восстанавливаться. Так было и в пандемию, и в 2022-м, подчеркнула Эльвира Набиуллина.

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Фото: ТАСС/Роман Пименов

Вместе с тем глава ЦБ добавила: тема денежно-кредитной политики и трансформации экономики не такая простая, чтобы сказать, что достаточно просто придерживаться того режима, который был выбран. Здесь необходимо учитывать: резкая структурная трансформация вызывает такое же изменение цен. Поэтому, чтобы избежать безвозвратных экономических потерь и дать возможность предприятиям адаптироваться, было принято решение допустить чуть более продолжительный период отклонения инфляции от цели.

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— Другими словами: вместо того чтобы бороться с резким изменением относительных цен через скорейшее возвращение инфляции к цели, регулятор может дать возможность экономике подстроиться под новые условия за счет более плавного возвращения ее к таргету, — пояснила Эльвира Набиуллина.

В то же время Эльвира Набиуллина подчеркнула: монетарная политика в период после первичной адаптации экономики и острой фазы структурной перестройки должна быть сфокусирована на возвращении инфляции к цели и все последующие процессы подстройки экономики нужно проводить при инфляции, которая находится вблизи к ней.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Глава ЦБ РФ дала прогноз по инфляции в 2023-м в диапазоне 4,5–6,5%. Она также допустила повышение ключевой ставки исходя из того, что регулятор планирует вернуть инфляцию к цели в 4% к 2024 году.

Рубль в плавании

Таргетирование темпов роста цен — эффективный инструмент, который не позволил экономике России в период кризисов 2020-го и 2022-го сорваться в неуправляемую гиперинфляцию, как в Турции или Аргентине, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В 2014-м денежно-кредитная политика Центробанка РФ также позволила успешно сдержать рост цен.

Скорее всего, регулятор и дальше будет придерживаться политики таргетирования инфляции, поскольку ЦБ не отказался от нее даже в период шока конца февраля – начала марта 2022 года, полагает аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Установление цели по динамике роста цен предполагает, что Центробанк отказывается от фиксированного валютного курса. Вместе с тем в последние годы в России уживаются два этих инструмента. Стоимость рубля корректируется с помощью покупки и продажи валюты по «бюджетному правилу», отметили эксперты.

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Среди иных мер ЦБ РФ, направленных на сдерживание инфляции в 2022 году, высокую эффективность показали ограничения на валютные операции и обязательная продажа валютной выручки экспортерами, сказала Наталья Мильчакова. Она отметила, что продление подобных мер помогло бы избежать дальнейшего обесценивания рубля. Тем не менее эксперт обратила внимание на то, что подобная денежно-кредитная политика регулятора оказалась бы невыгодной для экспортеров и госбюджета, для которых оптимален коридор курса в 70–80 рублей за доллар.

Таргетирование курса рубля неприемлемо в рыночных условиях, так как способно сдержать его лишь временно, подтвердил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Но такая политика допустима в условиях плановой экономики, когда административные рычаги влияния на участников рынка оказываются действенны.

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