Ниже цель: ЦБ назвал таргетирование инфляции способом лечения финансовых шоков

В Центробанке назвали переход к таргетированию инфляции спасением для экономики в периоды кризисов . Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила на международной конференции «От вызовов к новым возможностям» в Бишкеке, передает корреспондент «Известий». При этом она рассказала, что в период структурной перестройки Банк России готов допустить повышенный рост цен в пользу экономического роста. Однако это не должно стать нормой . В ЦБ РФ подтвердили прогноз, что инфляция вернется к цели в 4% уже в 2024 году.

Игра на опережение

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на международной конференции в Бишкеке, посвященной 30-летию киргизской национальной валюты, поделилась опытом реагирования на внешние шоки и спасения экономики. В мероприятии вместе с главой российского регулятора приняли участие председатели центральных банков Казахстана, Узбекистана и Швейцарии Галымжан Пирматов, Мамаризо Нурмуратов и Томас Йордан, а также представители Армении и Белоруссии.

В период повышенной инфляции абсолютным приоритетом остается поддержание стабильности цен , подчеркнул в своей вступительной речи председатель Нацбанка Кыргызской Республики Кубанычбек Боконтаев. По его словам, отмечаемые уровни инфляции — вызов для денежно-кредитной политики. Тем более, как известно, ценность любой стратегии проверяется в трудные времена .

Центробанку России близка тема, которая вынесена на обсуждение, отметила Эльвира Набиуллина в своем выступлении на сессии «Роль денежно-кредитной политики в условиях трансформации экономики».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— За последние годы в Банке России пришлось не раз проходить через существенные шоки. За время моей работы это и 2014 год, и пандемийный 2020-й, и прошлый год. Эти кризисы не были похожи друг на друга , причины развития были совершенно разными, но, на наш взгляд, их объединял способ лечения финансовых шоков — они все поддаются методам таргетирования инфляции и того режима, которого Центробанк придерживается уже более восьми лет. Кстати, Кыргызская Республика перешла раньше России к плавающему курсу, — рассказала глава регулятора.

По словам Эльвиры Набиуллиной, когда российская экономика находится на стадии глубокой перестройки и отношения России с внешними рынками кардинально изменились, таргетирование инфляции продолжает оставаться эффективным и надежным инструментом . Если весь этот опыт сжать буквально до одной фразы, слогана, то получится так: гибкость в инструментах и твердость в целях , — заявила глава ЦБ.

Когда восемь лет назад проводился переход к режиму таргетирования инфляции, было много критики, но прошедшие годы показали, что стратегия в сочетании с бюджетным правилом и политикой при условии дисциплинированного следования создает пространство для гибкого реагирования на разные шоки , позволяя экономике проходить кризисы с меньшими потерями и быстрее восстанавливаться. Так было и в пандемию, и в 2022-м, подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Фото: ТАСС/Роман Пименов

Вместе с тем глава ЦБ добавила: тема денежно-кредитной политики и трансформации экономики не такая простая, чтобы сказать, что достаточно просто придерживаться того режима, который был выбран. Здесь необходимо учитывать: резкая структурная трансформация вызывает такое же изменение цен . Поэтому, чтобы избежать безвозвратных экономических потерь и дать возможность предприятиям адаптироваться, было принято решение допустить чуть более продолжительный период отклонения инфляции от цели .

— Другими словами: вместо того чтобы бороться с резким изменением относительных цен через скорейшее возвращение инфляции к цели, регулятор может дать возможность экономике подстроиться под новые условия за счет более плавного возвращения ее к таргету, — пояснила Эльвира Набиуллина.

В то же время Эльвира Набиуллина подчеркнула: монетарная политика в период после первичной адаптации экономики и острой фазы структурной перестройки должна быть сфокусирована на возвращении инфляции к цели и все последующие процессы подстройки экономики нужно проводить при инфляции, которая находится вблизи к ней.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Глава ЦБ РФ дала прогноз по инфляции в 2023-м в диапазоне 4,5–6,5% . Она также допустила повышение ключевой ставки исходя из того, что регулятор планирует вернуть инфляцию к цели в 4% к 2024 году .

Рубль в плавании

Таргетирование темпов роста цен — эффективный инструмент, который не позволил экономике России в период кризисов 2020-го и 2022-го сорваться в неуправляемую гиперинфляцию , как в Турции или Аргентине, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В 2014-м денежно-кредитная политика Центробанка РФ также позволила успешно сдержать рост цен.

Скорее всего, регулятор и дальше будет придерживаться политики таргетирования инфляции , поскольку ЦБ не отказался от нее даже в период шока конца февраля – начала марта 2022 года, полагает аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Установление цели по динамике роста цен предполагает, что Центробанк отказывается от фиксированного валютного курса. Вместе с тем в последние годы в России уживаются два этих инструмента. Стоимость рубля корректируется с помощью покупки и продажи валюты по «бюджетному правилу», отметили эксперты.

Среди иных мер ЦБ РФ, направленных на сдерживание инфляции в 2022 году, высокую эффективность показали ограничения на валютные операции и обязательная продажа валютной выручки экспортерами , сказала Наталья Мильчакова. Она отметила, что продление подобных мер помогло бы избежать дальнейшего обесценивания рубля. Тем не менее эксперт обратила внимание на то, что подобная денежно-кредитная политика регулятора оказалась бы невыгодной для экспортеров и госбюджета, для которых оптимален коридор курса в 70–80 рублей за доллар.