Оценки сладки: почему Минэк значительно улучшил прогноз по ВВП

Восстановление потребительского спроса, высокие темпы инвестиций и увеличение располагаемых доходов населения позволили Минэку значительно улучшить макропрогноз на 2023-й и последующую трехлетку. Глава ведомства Максим Решетников на коллегии в правительстве заявил, что в этом году ВВП вырастет на 1,2%, а к 2026-му ускорится до 3% . Инфляция ожидается на уровне 5,3%, реальные располагаемые доходы увеличатся на 3,4%, а курс доллара закладывается в 76,5 рубля. По словам экспертов, прогноз оптимистичен, но реализуем. Среди рисков они назвали дефицит на рынке труда и глобальную рецессию.

Реальность и доходы

Если в предыдущем макропрогнозе (в прошлом сентябре) Минэк ожидал спад экономики по итогам 2023 года на 2,7%, то теперь эту цифру улучшили до показателя +1,2%. При этом к 2026-му прогнозируется рост ВВП до 3% за счет восстановления потребительского спроса. Об этом на совместном расширенном заседании коллегий Минфина и Минэка заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает корреспондент «Известий». Номинальный ВВП в этом году составит 157,8 трлн рублей, а в 2026-м — уже 190 трлн .

«Прогноз роста ВВП реалистичный . Одновременно с подготовкой прогноза в правительстве создана система мониторинга рисков. В ее фокусе риски рецессии мировой экономики, ужесточения санкционного давления, дефицита на рынке труда, роста издержек при перестройке логистики» , — добавил министр.

Кроме того, Минэк незначительно снизил оценку по инфляции — до 5,3% по сравнению с предыдущими 5,5% . Максим Решетников пояснил, что такая динамика ожидается за счет преждевременной индексации тарифов ЖКХ (ее перенесли с 2023-го на декабрь 2022-го) и хорошего урожая в прошлом году . Министр добавил, что продолжают работать демпферы, которые защищают внутренний рынок от внешних колебаний цен .

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Также глава Минэка подчеркнул, что в этом году ожидается рост доходов населения . По его словам, реальная зарплата вырастет более чем на 5%. На это повлияют низкий уровень безработицы и высокая конкуренция за кадры , объяснил министр.

Чистый экспорт в этом году незначительно снизится , рассказал Максим Решетников. Вместе с тем он ожидает постепенного восстановления несырьевого неэнергетического экспорта по мере переориентации на дружественные рынки .

С учетом снижения торгового баланса курс рубля в среднем на 2023-й министр оценил на уровне 76,5 руб./$. В дальнейшем ожидается плавное ослабление нацвалюты до среднего показателя 78,8 руб./$ в 2024–2026 годах . В предыдущем макропрогнозе курс доллара ожидался на уровне 69,2 рубля в 2023-м и 72,9 рубля в 2024-м. По сведениям ведомства, стоимость нефти Brent в 2023-м установится на уровне $80,7 за баррель, а затем будет снижаться . Стоимость Urals Минэк не раскрывает.

Справка «Известий» Международные институты в последние месяцы также улучшили свои оценки по динамике ВВП РФ. По ожиданиям МВФ, в 2023 году этот показатель вырастет на 0,7%. Прогноз Всемирного банка улучшился с –3,3% до –0,2%. В Центробанке дают диапазон от –1% до +1%.

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Улучшению прогноза способствовали отчетные данные за 2022-й — в IV квартале спад экономики продолжил замедляться, пояснил «Известиям» представитель Минэка. Дополнительно в ведомстве видят позитивную динамику в начале этого года: ВВП с исключением сезонности продолжает расти .

— Также мы видим улучшение динамики по потребительскому спросу по оперативным данным. Вместе с тем население по-прежнему склонно к сберегательной модели поведения, и мы ожидаем выход этого показателя на нормальные значения к 2026 году , — пояснил представитель Минэка.

После взрывного увеличения инвестиций в 2022-м показатель этого года ожидается скромнее (0,5%), но в ближайшую трехлетку он будет находиться выше 3%, сообщил представитель министерства. Это связано с тем, что компании активно направляют деньги в перенастройку логистической и транспортной инфраструктуры. Также свой вклад в рост инвестиций сделает строительная отрасль .

Вполне реализуемо

Оптимистичные цифры по росту реальных располагаемых доходов (+3,4%) объясняются принятыми еще в прошлом году решениями президента по выплатам на детей в возрасте от восьми до 17 лет, введенным ежемесячным пособием по рождению и воспитанию ребенка (действует с 1 января), индексацией прожиточного минимума и выплат неработающим пенсионерам на 10% , а также попаданием в базу расчета высоких зарплат военнослужащих, пояснили в Минэке.

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Вместе с тем, как сообщил представитель ведомства, оплата труда будет расти быстрее его производительности. При этом в 2023-м безработица достигнет своего дна (3,5%) и сохранится на этом уровне в течение трехлетнего прогнозного периода .

Прогноз по увеличению ВВП на 1,2% выглядит оптимистично, хотя нельзя сказать, что он недостижим , отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. При этом она добавила, что аналитики компании не ожидают роста экономики в этом году: негативный вклад со стороны сокращения экспорта и добычи в нефтегазовом секторе может нивелировать положительный эффект от умеренного увеличения потребительского спроса .

— При этом инфляция около 4% в ближайшие годы — это близко и к рыночному консенсусу аналитиков, хотя есть факторы, которые могут способствовать более высоким значениям : дефицит рабочей силы, повышенные логистические издержки на импорт из-за санкций, более мягкая бюджетная политика, — сказала она.

Среди других негативных факторов — бюджетный дефицит, а также тот факт, что улучшение состояния мировой экономики маловероятно , добавила ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец.

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Прогноз по курсу доллара на уровне 76,5 рубля основан на том, что цены на нефть будут расти, это приведет к укреплению нацвалюты , пояснила заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Также повлияет постепенный отказ от расчетов в долларах в мировой экономике и переход на другие валюты , считает она.