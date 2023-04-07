Пике отменяется: Всемирный банк улучшил прогноз российского ВВП в 16 раз

Всемирный банк пересмотрел прогноз экономических итогов 2023 года. Согласно новому докладу организации, падение ВВП составит 0,2%. Прошлый прогноз предполагал, что этот показатель окажется на уровне на 3,3%. Специалисты Всемирного банка считают, что негативные последствия для российской экономики наступят в среднесрочной перспективе. Так, нефтедобыча, по мнению организации, сократится на 7% в текущем году. Это связано прежде всего с санкционными ограничениями. Почему ведущие финансовые организации мира резко изменили прогнозы, стоит ждать улучшения ситуации в дальнейшем и что можно сделать для позитивных итогов — в материале «Известий».

Многообразие сценариев

Улучшение прогноза объясняется отчасти низким уровнем государственного долга России, отчасти резервам. В то же время, по мнению специалистов ВБ, объем частных инвестиций снизится, вероятно, из-за утечки квалифицированных кадров. Всемирный банк дал прогноз и на последующие годы: в 2024 году падение ВВП составит 1,2% (ранее — 1,6%), в 2025 году ожидается рост на 0,8%.

Ранее МВФ предрек российской экономике рост на 0,3% по итогам 2023 года и на 2,1% в 2024 году. Прогноз Центробанка РФ по ВВП на 2023 год — от минус 1% до плюс 1%. Текущие прогнозы развития экономики России делятся на три группы, считает доктор экономических наук, заведующий лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Алексей Ведев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— К первой относятся пессимисты, которые оценивают падение ВВП в 3-5%. Ко второй — умеренные реалисты, которые предполагают падение небольшим минусом. И, наконец, третья группа — это оптимисты, которые прогнозируют темпы роста ВВП небольшим плюсом . В частности, моя лаборатория месяц назад подготовила прогноз развития экономики России. И, по нашим оценкам, падение составит 1%. Всемирный банк дает минус 0,2%. Но, на мой взгляд, это одна группа прогнозов, и они различаются статистической погрешностью, — поясняет он.

По мнению аналитика, к основным удерживающим факторам можно отнести то, что цены на нефть оказались выше ожидаемых.

— Кроме того, — продолжает он, — применяется стимулирующая правительственная политика. Также происходит активное взаимодействие с бизнесом, то есть замещение иностранных сетей российскими, что поддерживает как предложение товаров и услуг, так и спрос на них. Эти три главных фактора, которые будут определять показатели нашей экономики в текущем году.

Согласно оценке Алексея Ведева, в 2024 году прогнозируется умеренный рост:

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

— Но неопределенность настолько высокая, что любой прогноз будет не слишком корректным, потому что на рост ВВП оказывают влияние большое количество вариантов, условий. И, соответственно, появляется множество сценариев, — заключает он.

Почти непредсказуемо

Прогнозы Всемирного банка, впрочем как и иных международных институтов, в отношении России нельзя назвать точными , полагает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— В 2022 году России предрекали крах ВВП и экономики, а потом постоянно корректировали свои прогнозы вверх. Очередные данные уже на 2023 год показывают, что и сейчас прогнозы точностью не отличаются. Иначе трудно объяснить как -3,3% превратились в -0,2%, — подчеркивает он.

В целом, все прогнозы ВВП РФ не могут быть точными, поскольку экономисты могут прогнозировать только экономические факторы, а сейчас на экономику РФ оказывается политическое давление, считает эксперт.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Что точно можно сказать, это то, что импорт РФ из западных стран постепенно замещается внутренним производством и импортом из азиатских стран. Импорт в любом случае в ВВП не попадает, поэтому импортозамещение благотворно сказывается на ВВП РФ, поскольку продукция, производимая на территории РФ, в ВВП как раз попадает. Экспорт из РФ, в 2023 году продолжит переориентацию на Восток. В результате, можно ждать роста ВВП, на 1-2%, что укладывается в прогнозы ЦБ РФ, — отмечает аналитик.

В целом, по его мнению, сложилась непростая ситуация, в том числе из-за срыва зерновой сделки, ухода мировых зерновых трейдеров.

— Полностью переориентировать экспорт газа с Запада на Восток невозможно. Если Россия активно возьмется за переработку, часть проблемы можно будет решить. Производство автомобилей в РФ восстанавливается . Работы ведутся по восстановлению самолетостроения и судостроения, — замечает эксперт.

При этом каких-то прорывных проектов по выводу траектории роста ВВП РФ на новый уровень не видно:

Фото: ТАСС/Дмитрий Сандимиров

— Будем надеяться, что к 2024 году ситуация изменится, и можно будет прогнозировать больший рост ВВП РФ, чем 1-2%, — подытоживает Артем Тузов.

Оптимизм уместен

Залогом для стабильного ВВП по-прежнему остаются богатые недра России , комментирует руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

— Когда западные агентства или организации говорят о сокращении нефтяных доходов России, то, вероятно, забывают о других рынках сбыта, которые работают, несмотря на санкции и сложную геополитическую ситуацию. Речь прежде всего о странах АТР . Так, по словам зампреда правительства РФ Александра Новака, поставки нефти в Индию выросли в 22 раза, — дополняет специалист.

В то же время поставки нефти и газа на Запад не прекратились вовсе, как это преподносят в СМИ. Но такие сделки оформлены гораздо сложнее из-за санкций. К примеру, есть практика переливания нефти из российских танкеров в нероссийские, и нефть перестает быть российской — на бумаге, добавляет специалист.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Здесь западные страны стараются максимально соблюсти букву закона и требования санкций, которые сами и разработали. Также наращивают экспорт небольшие компании, не связанные прямо с гигантами под санкциями, — уточняет она.

Таким образом, говорить о сильном падении ВВП не приходится : существующие цены на нефть более чем комфортны для бесперебойного пополнения российского бюджета. Как следствие, скорректированный прогноз Всемирного банка и даже МВФ стали близки к правде, подводит итоги Ольга Орлова .

Недооценили

Изменение прогноза ВБ могло быть обусловлено слишком депрессивны ми ожидания ми ранее , оперативная статистика говорит о последовательном улучшении уровня экономической активности , утверждает научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Николай Кондрашов. Так, по словам аналитика, Банк России на 2023 год ожидает изменение ВВП от -1,0% до +1,0%.

— Мы тоже ожидаем примерно 0,0% за год. Макроэкономический консенсус-прогноз (на основе опросов экономистов) несколько депрессивнее, -1,1% по итогам года, а на 2024 г. – +1,5%, — рассказал «Известиям» он.

Основные предпосылки для улучшения прогноза — более сильные результаты прошлого года, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Т акже повлияло то, что прогнозируемое сокращение добычи нефти и нефтепродуктов оказалось меньше предполагаемого. России удается перенаправить попавшие под европейское эмбарго нефть и нефтепродукты в другие страны, прежде всего, Индию и Китай.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам эксперта, в текущем году положительный вклад в экономический рост внесут такие факторы:

— Фискальные стимулы (ценой этого на фоне сокращение нефтегазовых доходов станет увеличение бюджетного дефицита до 3,7% ВВП), потребление домохозяйств будет умеренно восстанавливаться, а рост инвестиций в основной капитал замедлится по сравнению с прошлым годом на фоне экономической неопределенности и приостановки крупных международных проектов. Чистый экспорт внесет отрицательный вклад в динамику ВВП, так как физические объемы экспорта будут сокращаться, а импорта — продолжат восстановление, — перечисляет аналитик.

ВБ прогнозирует весьма сдержанный рост экономики в 2024-2025 годах (1,2% и 0,8% соответственно).