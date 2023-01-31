Взлеты с падением: по итогам года экономисты прогнозируют спад ВВП на 1,6%

В 2023 году ВВП России может сократиться на 1,6%, показал консенсус-прогноз «Известий» на основе оценок аналитиков из банков и рейтинговых агентств . Спад они объясняют прежде всего западными санкциями, снижением потребительского спроса и общей неопределенностью, из-за которой в экономику поступает всё меньше частных инвестиций. Между тем Международный валютный фонд внезапно скорректировал прогноз по экономике России в этом году с падения на 2,3% на рост на 0,3% . Оценки экспертов МВФ начинают сближаться с российскими, отметили в Минэкономразвития.

Неожиданный оптимизм

МВФ улучшил свой прогноз по динамике ВВП России до роста в 0,3% по итогам 2023 года. Такая оценка приводится в публикации фонда по обзору мировой экономики. При этом оценки Минэка более негативные: в ведомстве ожидают сокращения экономики в нынешнем году на 0,8% . Свой прогноз министерство планирует уточнить в марте-апреле в соответствии с регламентом. Диапазон по ВВП, который представил ЦБ, предполагает сокращение от 1 до 4% по итогам 2023-го .

Взлеты с падением Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Оценки экспертов МВФ начинают сближаться с российскими прогнозами, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. Там добавили: национальная экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран. В 2023 году дальнейшее восстановление будет зависеть от потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования, как корпоративного, так и потребительского, подчеркнули в министерстве.

Финальных данных по динамике ВВП в 2022 году пока нет. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает спад экономики на 2,9%. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022-м сокращение ВВП РФ может оказаться ниже ранее сделанных правительством прогнозов и составить примерно 2,5%.

В своем обзоре МВФ не приводит причины пересмотра динамики ВВП России в позитивную сторону, отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По его словам, в основе такого прогноза могут быть следующие факторы: сохранение объемов добычи и продажи нефти на уровне 2022 года и сокращение спреда с ценой Brent, неэффективность ценового потолка по нефтепродуктам и способность России переправить потоки на остальные рынки .

Другие причины — продолжение роста выпуска в машиностроении (преимущественно ВПК) и строительстве, развитие металлургии и нефтехимии, стабилизация потребительского спроса, а также восстановление экономической активности Китая, добавил эксперт.

Между тем в 2024 году МВФ ожидает роста российской экономики на 2,1%, а Минэкономразвития — на 2,6% в 2024–2025 годах . Положительная динамика может быть связана с оживлением экономики, а также увеличением вложений российских инвесторов и государства в ключевые отрасли, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Взлеты с падением Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

К 2024-му может уже завершиться переходный период перенаправления экспортных потоков РФ из Европы в Азию, а также появятся новые рынки сбыта , отметила она. При этом ушедшие бренды могут быть замещены отечественными производителями или конкурирующей продукцией из дружественных стран, отметила эксперт.

Всему свое время

Между тем большинство опрошенных «Известиями» аналитиков сошлись во мнении, что ВВП России в 2023 году ждет спад. С позитивным прогнозом МВФ (+0,3%) согласились только эксперты инвестиционного банка «Синара», а в Freedom Finance Global допускают рост экономики вплоть до 0,7% .

Остальные экономисты видят менее позитивный сценарий. Больше половины из них предполагают снижение ВВП менее чем на 2,5% . Такими оценками поделились ведущие аналитики ПСБ (–0,7%), Росбанка (–1%), Совкомбанка (–1–1,5%), а также рейтинговых агентств «Эксперт РА» (–1,5%), НРА (–1,5–2,5%) и НКР (–2%). Падение экономики более чем на 2,5% прогнозируют эксперты МКБ (–2,3–2,6%), ФГ «Финам» (–2,5–3,5%), «БКС Мир инвестиций» (–2,6%) и банка «Зенит» (–3,4%). Консенсус-прогноз опрошенных «Известиями» аналитиков — сокращение ВВП на 1,6%.

Основной фактор экономического спада — это влияние западных рестрикций на поставки российских нефти и нефтепродуктов , считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Кроме того, в прошлом году потребительский спрос сильно упал, и быстрого восстановления ждать не стоит, добавила она. При этом высокая неопределенность в экономике будет способствовать сохранению повышенной сберегательной активности.

Взлеты с падением Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

По словам эксперта, также высока вероятность сокращения частных инвестиций . При этом низкие цены экспорта российской нефти создают риски более серьезного бюджетного дефицита, что может ограничить возможности наращивания госинвестиций, подчеркнула аналитик.

Слабость макроэкономических перспектив России связана не только с внешними ограничениями, но и с внутренними трендами, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Расходы госказны запланированы в среднесрочной перспективе на уровне большем, чем в 2021 и 2022 годах, однако этот бюджетный план в меньшей степени связан с поддержкой экономики, продолжил он.

При этом в нынешнем году можно ожидать положительного прироста ВВП по кварталам , считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. По его словам, околонулевые темпы роста за полный год возможны при заметном превышении плана по госрасходам или появлении новых положительных факторов во внешней среде.