Без дела прогадать: прогнозы краха экономики РФ признали беспочвенными

Российская экономика не переживает прогнозируемого ранее упадка: вместо обещанных 20% снижение российского ВВП составило не более 2,1%. Ни о каком кризисе , близком к 1990-м годам, и говорить не приходится. К таким выводам пришли авторы публикации в итальянск ой газете Corriere della Sera. Власти западных стран преувеличили влияние санкций на российскую экономику или потенциал РФ не был оценен корректно. Насколько близки к реальности замечания зарубежных изданий и какие сферы экономики оказались наиболее уязвимыми — в материале «Известий».

Подсчет цыплят откладывается

Падения частично удалось избежать благодаря росту цен на энергоресурсы. При этом решения о вводе эмбарго на нефть и потолка на газ были запоздалыми. Впрочем, авторы публикации оговариваются, что долгосрочные перспективы еще трудно оценить. Это не первая публикация с подобными заявлениями. Ранее об эффективности западных санкций против России писали японские журналисты.

Основной фактор, от которого будет зависеть состояние экономики в 2023 году, — адаптация к новым санкциям против российского экспорта, утверждает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

Без дела прогадать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— К санкциям против импорта в Россию определенных товаров экономика адаптировалась весьма успешно, что обеспечило значительно более низкий спад, чем многие прогнозировали . Несмотря на множество жестких ограничений и заморозку примерно 50% международных резервов, финансовая система страны доказала свою устойчивость, — пояснил экономист.

По мнению эксперта, первоначальный валютный шок удалось быстро купировать валютными ограничениями, а затем снять их. Кроме того, инфляция снизилась и несколько стабилизировалась, хоть пока и остается выше первоначальных целевых показателей Центробанка.

— Отечественная система СПФС для внутренних расчетов успешно заменила SWIFT, в разной степени, но также работают международные расчеты с другими странами. Субъекты российской экономики быстро научились пользоваться финансовыми инструментами в валютах дружественных стран (прежде всего в юанях), что со временем позволит снизить валютные риски, — продолжает он.

Без дела прогадать Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Динамику развития российской экономики предопределят санкции в отношении российского экспорта и новые пакеты санкций, однако «подсчитать цыплят» можно будет не раньше второй половины 2023 года.

— При этом средств ФНБ вполне достаточно для перекрытия возможного дефицита федерального бюджета в течение 2023 года. Поэтому даже при реализации негативного сценария экономика РФ имеет определенный запас прочности , — заключает Сергей Хестанов.

Разброс сценариев

Аналитики всегда осторожны в прогнозах: заявления о том, что российская экономика разорвана в клочья, и прочие громкие слова в основном звучат из уст политиков, считает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Это и понятно: политики работают на свою внутреннюю аудиторию . Всем адекватным экономистам с самого начала было понятно, что невозможно вырезать из мировой экономики крупнейшую в мире экспортную страну. Такие попытки приведут только к росту стоимости экспортируемых товаров, и в поисках дешевых ресурсов появятся новые покупатели. Сейчас экономисты видят это не только в теории, но и на практике и озвучивают свои выводы еще раз, уже основываясь на фактах, — подчеркивает специалист.

Без дела прогадать Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По мнению аналитика, по отдельным направлениям России нанесен серьезный санкционный удар. В первую очередь это коснулось поставок трубопроводного газа, IT-продукции и оборудования. Также введенные ограничения затронули активы страны, прежде всего речь об украденных $300 млрд из золотовалютных резервов.

— Это всё серьезный удар по экономике РФ, который удается сдерживать за счет прерывания вывода капитала и высоких цен на экспортируемую продукцию, — говорит аналитик. — Дальше вс ё зависит от того, что будет с мировой экономикой. Например, новая пандемия может обрушить цены на коммодитис (товары и сырье, которые торгуются на биржах. — Ред.), и Россия пострадает сильнее других стран. Либо начнется мировая экономическая рецессия из-за энергетического кризиса, который длится с середины 2021 года и пока не закончен. А возможно, мировая экономика успешно перестроится, придет в норму, и тогда Россия успешно перейдет к росту ВВП за счет импортозамещения товаров и услуг. Импорт не попадает в ВВП, поэтому внутреннее производство товаров и услуг предпочтительнее.

Эксперт полагает, что под ударом оказались все отрасли экономики РФ. Среди наиболее чувствительных — автомобилестроение, судостроение и авиастроение.

— Это области, которые Россия развивала в партнерстве с иностранными производителями. Пострадала и газовая отрасль, и добыча полезных ископаемых. Реальный эффект от санкций проявит себя в следующие три-четыре года, по мере деградации IT-инфраструктуры и производственных мощностей. Будет расти себестоимость и падать эффективность предприятий , — замечает он.

Без дела прогадать Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Но, по признанию собеседника «Известий», есть и хорошие перспективы: научный и производственный потенциал постепенно переходит в дружественные страны, такие как Китай и Индия.

— В России нет неразрешимых проблем с производством медицинских препаратов и лекарств, компоненты для которых в основном делают в Китае и Индии. А в некоторых отраслях, таких как атомная промышленность, Россия лидирует. Советская инженерная школа утрачена не полностью, так что пока есть возможности восстановить собственное производство. В целом же мир постепенно идет к очередному кризису капитализма. Предыдущие два завершались мировыми войнами. Будем надеяться, что у политиков хватит воли разрешить третий кризис без глобальной войны , — рассуждает Артем Тузов.

Не видят бревна

Заявления политиков о том, что в России ничего нет, а сама страна находится на грани банкротства, — крайне преувеличены, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Материалов в иностранной прессе об этом было очень много. Всё это было нужно для создания неблагоприятного образа России и жизни в ней. Однако наряду с истерическими выпадами, не подкрепленными фактами, появляются и материалы, в которых ситуация освещена более-менее объективно. Мы можем судить об этом, находясь внутри страны, — подмечает аналитик.

Без дела прогадать Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Экономический спад трудно назвать катастрофическим — в России показатель составил минус 2,2% от ВВП, в то время как у ведущих западных стран они выросли незначительно: США — на 3,2%, Франции — на 2,7%, Германии — на 1,9%.

— Но не забываем о низкой базе коронакризисного времени. К тому же ВВП — еще не всё. Так, госдолг США один из самых огромных за всю историю — свыше $31 трлн, госдолг Германии бьет рекорды (более €2,3 трлн), во Франции параметр превышает ВВП на 13,7%. Не лучшие показатели стабильности экономик. Возможно, западным СМИ стоило бы анализировать устойчивость собственных стран. А, например, российский госдолг, один из самых невысоких ($57,1 млрд), снижен в 2022 году. И это мы не считаем фактически украденных золотовалютных резервов. Падение ВВП при грамотной поддержке бизнеса может быть нивелировано уже по итогам 2023 года , — предполагает эксперт.

Западная пропаганда не выдерживает никакой критики : для падения экономики на 20% нужн о нечто большее, чем санкции, которые бьют больше по их инициаторам , добавляет она.

Без дела прогадать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Потребление и спрос снизились по итогам 2022 года по России (и даже в Москве), но это объясняется скорее нежеланием тратить лишнее, стремлением накопить подушку безопасности . Впрочем, это верная стратегия при любой экономической ситуации. Во времена перестройки просадки не избежать . Кстати, после Нового года ожидали критический рост цен, в том числе в западных СМИ. Но ничего такого не произошло, — дополняет Екатерина Косарева.

Будет сложно

Рост ВВП — это в первую очередь объемы, так как цены на энергоносители прямо влияют на баланс бюджета и текущий счет платежного баланса. Влияние цен на сам ВВП при этом косвенное — главным образом, через госрасходы и инвестиции, разъясняет приглашенный преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

— В 2022 г оду ВВП поддержали в числе прочих следующие факторы: увеличение объемов добычи энергоносителей ; высокий объем накопленных запасов (следствие более высокой приспосабливаемости экономики к кризисам, исходя из прошлого негативного опыта ); достаточно быстрая перенастройка логистических поставок и оперативный поиск альтернативных поставщиков ; эффективные действия ЦБ , — рассказывает экономист.

Без дела прогадать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По предположению эксперта, исходя из текущих данных падение экономики приблизительно на 3% выглядит реалистичным по итогам 2022 года.

— Это соответствует ожиданиям Банка России и МЭР. Всемирный банк теперь прогнозирует –3,5% — летом предполагалось –8,9%, а осенью –4,5%. МВФ, вероятно, также может улучшить прогноз в январе: МВФ рассчитывал на –8,5% весной, –6,0% летом и –3,4% — осенью, — добавляет Бондаренко.

2023 год будет сложным, убеждена собеседница издания . Это связано с введением Введение потолка цен на российскую нефть, эмбарго ЕС на нефть и в перспективе на нефтепродукты.

— В совокупности с высокими рисками падения спроса на энергоносители из-за рецессии во многих странах окажут давление одновременно и на цены, и на спрос. Это негативно скажется на экономике России, — подчеркивает она. — Однако здесь есть сглаживающий фактор — восстановление экономики Кита я, которое должно оказать значимую поддержку экспорта российских энергоносителей. Но риски в энергетическом секторе остаются высокими.

При этом цены на Urals почти на 40–50% ниже, чем на Brent, что также окажет давление на бюджетные доходы России и косвенно на экономический рост страны.