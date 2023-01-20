Без дела прогадать: прогнозы краха экономики РФ признали беспочвенными
Российская экономика не переживает прогнозируемого ранее упадка: вместо обещанных 20% снижение российского ВВП составило не более 2,1%. Ни о каком кризисе, близком к 1990-м годам, и говорить не приходится. К таким выводам пришли авторы публикации в итальянской газете Corriere della Sera. Власти западных стран преувеличили влияние санкций на российскую экономику или потенциал РФ не был оценен корректно. Насколько близки к реальности замечания зарубежных изданий и какие сферы экономики оказались наиболее уязвимыми — в материале «Известий».
Подсчет цыплят откладывается
Падения частично удалось избежать благодаря росту цен на энергоресурсы. При этом решения о вводе эмбарго на нефть и потолка на газ были запоздалыми. Впрочем, авторы публикации оговариваются, что долгосрочные перспективы еще трудно оценить. Это не первая публикация с подобными заявлениями. Ранее об эффективности западных санкций против России писали японские журналисты.
Основной фактор, от которого будет зависеть состояние экономики в 2023 году, — адаптация к новым санкциям против российского экспорта, утверждает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.
— К санкциям против импорта в Россию определенных товаров экономика адаптировалась весьма успешно, что обеспечило значительно более низкий спад, чем многие прогнозировали. Несмотря на множество жестких ограничений и заморозку примерно 50% международных резервов, финансовая система страны доказала свою устойчивость, — пояснил экономист.
По мнению эксперта, первоначальный валютный шок удалось быстро купировать валютными ограничениями, а затем снять их. Кроме того, инфляция снизилась и несколько стабилизировалась, хоть пока и остается выше первоначальных целевых показателей Центробанка.
— Отечественная система СПФС для внутренних расчетов успешно заменила SWIFT, в разной степени, но также работают международные расчеты с другими странами. Субъекты российской экономики быстро научились пользоваться финансовыми инструментами в валютах дружественных стран (прежде всего в юанях), что со временем позволит снизить валютные риски, — продолжает он.
Динамику развития российской экономики предопределят санкции в отношении российского экспорта и новые пакеты санкций, однако «подсчитать цыплят» можно будет не раньше второй половины 2023 года.
— При этом средств ФНБ вполне достаточно для перекрытия возможного дефицита федерального бюджета в течение 2023 года. Поэтому даже при реализации негативного сценария экономика РФ имеет определенный запас прочности, — заключает Сергей Хестанов.
Разброс сценариев
Аналитики всегда осторожны в прогнозах: заявления о том, что российская экономика разорвана в клочья, и прочие громкие слова в основном звучат из уст политиков, считает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.
— Это и понятно: политики работают на свою внутреннюю аудиторию. Всем адекватным экономистам с самого начала было понятно, что невозможно вырезать из мировой экономики крупнейшую в мире экспортную страну. Такие попытки приведут только к росту стоимости экспортируемых товаров, и в поисках дешевых ресурсов появятся новые покупатели. Сейчас экономисты видят это не только в теории, но и на практике и озвучивают свои выводы еще раз, уже основываясь на фактах, — подчеркивает специалист.
По мнению аналитика, по отдельным направлениям России нанесен серьезный санкционный удар. В первую очередь это коснулось поставок трубопроводного газа, IT-продукции и оборудования. Также введенные ограничения затронули активы страны, прежде всего речь об украденных $300 млрд из золотовалютных резервов.
— Это всё серьезный удар по экономике РФ, который удается сдерживать за счет прерывания вывода капитала и высоких цен на экспортируемую продукцию, — говорит аналитик. — Дальше всё зависит от того, что будет с мировой экономикой. Например, новая пандемия может обрушить цены на коммодитис (товары и сырье, которые торгуются на биржах. — Ред.), и Россия пострадает сильнее других стран. Либо начнется мировая экономическая рецессия из-за энергетического кризиса, который длится с середины 2021 года и пока не закончен. А возможно, мировая экономика успешно перестроится, придет в норму, и тогда Россия успешно перейдет к росту ВВП за счет импортозамещения товаров и услуг. Импорт не попадает в ВВП, поэтому внутреннее производство товаров и услуг предпочтительнее.
Эксперт полагает, что под ударом оказались все отрасли экономики РФ. Среди наиболее чувствительных — автомобилестроение, судостроение и авиастроение.
— Это области, которые Россия развивала в партнерстве с иностранными производителями. Пострадала и газовая отрасль, и добыча полезных ископаемых. Реальный эффект от санкций проявит себя в следующие три-четыре года, по мере деградации IT-инфраструктуры и производственных мощностей. Будет расти себестоимость и падать эффективность предприятий, — замечает он.
Но, по признанию собеседника «Известий», есть и хорошие перспективы: научный и производственный потенциал постепенно переходит в дружественные страны, такие как Китай и Индия.
— В России нет неразрешимых проблем с производством медицинских препаратов и лекарств, компоненты для которых в основном делают в Китае и Индии. А в некоторых отраслях, таких как атомная промышленность, Россия лидирует. Советская инженерная школа утрачена не полностью, так что пока есть возможности восстановить собственное производство. В целом же мир постепенно идет к очередному кризису капитализма. Предыдущие два завершались мировыми войнами. Будем надеяться, что у политиков хватит воли разрешить третий кризис без глобальной войны, — рассуждает Артем Тузов.
Не видят бревна
Заявления политиков о том, что в России ничего нет, а сама страна находится на грани банкротства, — крайне преувеличены, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
— Материалов в иностранной прессе об этом было очень много. Всё это было нужно для создания неблагоприятного образа России и жизни в ней. Однако наряду с истерическими выпадами, не подкрепленными фактами, появляются и материалы, в которых ситуация освещена более-менее объективно. Мы можем судить об этом, находясь внутри страны, — подмечает аналитик.
Экономический спад трудно назвать катастрофическим — в России показатель составил минус 2,2% от ВВП, в то время как у ведущих западных стран они выросли незначительно: США — на 3,2%, Франции — на 2,7%, Германии — на 1,9%.
— Но не забываем о низкой базе коронакризисного времени. К тому же ВВП — еще не всё. Так, госдолг США один из самых огромных за всю историю — свыше $31 трлн, госдолг Германии бьет рекорды (более €2,3 трлн), во Франции параметр превышает ВВП на 13,7%. Не лучшие показатели стабильности экономик. Возможно, западным СМИ стоило бы анализировать устойчивость собственных стран. А, например, российский госдолг, один из самых невысоких ($57,1 млрд), снижен в 2022 году. И это мы не считаем фактически украденных золотовалютных резервов. Падение ВВП при грамотной поддержке бизнеса может быть нивелировано уже по итогам 2023 года, — предполагает эксперт.
Западная пропаганда не выдерживает никакой критики: для падения экономики на 20% нужно нечто большее, чем санкции, которые бьют больше по их инициаторам, добавляет она.
— Потребление и спрос снизились по итогам 2022 года по России (и даже в Москве), но это объясняется скорее нежеланием тратить лишнее, стремлением накопить подушку безопасности. Впрочем, это верная стратегия при любой экономической ситуации. Во времена перестройки просадки не избежать. Кстати, после Нового года ожидали критический рост цен, в том числе в западных СМИ. Но ничего такого не произошло, — дополняет Екатерина Косарева.
Будет сложно
Рост ВВП — это в первую очередь объемы, так как цены на энергоносители прямо влияют на баланс бюджета и текущий счет платежного баланса. Влияние цен на сам ВВП при этом косвенное — главным образом, через госрасходы и инвестиции, разъясняет приглашенный преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
— В 2022 году ВВП поддержали в числе прочих следующие факторы: увеличение объемов добычи энергоносителей; высокий объем накопленных запасов (следствие более высокой приспосабливаемости экономики к кризисам, исходя из прошлого негативного опыта); достаточно быстрая перенастройка логистических поставок и оперативный поиск альтернативных поставщиков; эффективные действия ЦБ, — рассказывает экономист.
По предположению эксперта, исходя из текущих данных падение экономики приблизительно на 3% выглядит реалистичным по итогам 2022 года.
— Это соответствует ожиданиям Банка России и МЭР. Всемирный банк теперь прогнозирует –3,5% — летом предполагалось –8,9%, а осенью –4,5%. МВФ, вероятно, также может улучшить прогноз в январе: МВФ рассчитывал на –8,5% весной, –6,0% летом и –3,4% — осенью, — добавляет Бондаренко.
2023 год будет сложным, убеждена собеседница издания. Это связано с введением Введение потолка цен на российскую нефть, эмбарго ЕС на нефть и в перспективе на нефтепродукты.
— В совокупности с высокими рисками падения спроса на энергоносители из-за рецессии во многих странах окажут давление одновременно и на цены, и на спрос. Это негативно скажется на экономике России, — подчеркивает она. — Однако здесь есть сглаживающий фактор — восстановление экономики Китая, которое должно оказать значимую поддержку экспорта российских энергоносителей. Но риски в энергетическом секторе остаются высокими.
При этом цены на Urals почти на 40–50% ниже, чем на Brent, что также окажет давление на бюджетные доходы России и косвенно на экономический рост страны.
— Хорошие перспективы у импортозамещающих производств, сектора переработки. Среди долгосрочных проблем, решение которым еще предстоит найти, — демографические вызовы, — резюмирует Ксения Бондаренко.