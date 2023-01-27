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Есть чем занять: зачем Россия берет в долг

Экономике требуется закрыть дефицит бюджета
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В 2022 году Россия нарастила государственный долг до 20,9 трлн рублей, а расходы на его обслуживание достигли 1,33 трлн рублей. «Известия» выясняли с какой целью Минфин наращивает госзаимствования, безопасен ли нынешний уровень долговой нагрузки и есть ли чем платить по счетам.

Закрыть дефицит

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Общая сумма внутреннего и внешнего госдолга России по итогам 2022 года выросла до 22,8 трлн рублей с прошлогодних 20,9 трлн. При этом на внутренний долг приходится 18,781 трлн рублей, на внешний — 4,039 трлн рублей. При этом расходы на обслуживание совокупного долга за январь–декабрь прошлого года составили 1,33 трлн рублей (около 4% от всех трат федерального бюджета). Эксперты не считают этот уровень критичным.

Как поясняет специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский, выплаты по долгу были увеличены из-за резкого повышения ставок до 20% в начале 2022 года. Однако впоследствии ставки снижались, а в этом году ЦБ может еще их понизить, что сократит сумму на обслуживание долга.

Минфин и дальше планирует увеличивать заимствования: к 2025 году они достигнут 28 трлн рублей. Основная цель — закрыть дефицит бюджета.

Есть чем занять
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В 2023-м запланирован дефицит в 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. В 2024-м — 1,4%, или 2,2 трлн, 2025-м — 1,3 трлн (0,7%). В целом это соответствует оптимальному уровню — меньше 3,5%.

Дефицит покрывают за счет госдолга, а также из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так, в прошлом году оттуда взяли триллион рублей. Как пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин, увеличение заимствований в разумных пределах позволит не тратить средства «главной кубышки».

— Не исключено, что частично дефицит бюджета будет покрываться за счет выпуска рублевых облигаций ОФЗ — это целесообразнее, чем использовать для покрытия дефицита бюджета накопленные средства в ФНБ. В таком случае они фактически будут проедаться, а не накапливаться ради осуществления действительно значимых для экономики национальных проектов, — отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Помочь экспортерам

По словам руководителя департамента общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Маргариты Васюниной, рост госдолга оправдан и постепенным увеличением в его структуре уровня обязательств по государственным гарантиям, предоставляемым Российской Федерацией экспортерам промышленной продукции (в том числе по кредитам, привлекаемым на производство продукции, поставляемой на внешние рынки).

Есть чем занять
экспортеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В этом году предусмотрен существенный рост (в два раза) подобных гарантий как в российской, так и в национальной валюте, что является важным фактором поддержки отечественных экспортеров, напоминает она.

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— Кроме того, наращивание госдолга позволит нивелировать повышение налогов для добывающих отраслей и повышение экспортных пошлин в случае задействования этих инструментов для покрытия дефицита, — отмечает декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ Сергей Гатауллин.

Безопасный уровень

За размер долговой нагрузки России можно не беспокоиться — она остается одной из самых низких в мире, около 15,6% ВВП, а к 2025 году не превысит 20% ВВП.

По оценкам Всемирного банка, проблемным можно считать госдолг, который достигает 77% ВВП, но и с таким бременем многие развитые экономики живут десятилетиями. Так, в Японии более 200% ВВП, в США — 140, еврозоне — 95, Китае — 71.

Есть чем занять
минфин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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— Уровень долговой нагрузки менее 20% от ВВП свидетельствует о консервативной политике нашего Минфина и стабильности государственных финансов. Теоретически экономика страны уровня России спокойно может выдержать долговую нагрузку на уровне 80–100% от ВВП, — отмечает первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Эдуард Христианов.

России вполне комфортно с текущим уровнем долга, и она может спокойно его наращивать с учетом своих планов и мировой экономической ситуации, добавляет Ярослав Островский.

Выплаты по обслуживанию долга — также на безопасной отметке. В 2023-м, по плану Минфина, на это понадобится не более 7% всех расходов, в 2024-м — 7,5%. Это вполне допустимый уровень: должно быть не больше 50%.

Структура заимствований

Помимо объема госдолга, на его устойчивость влияет и структура заимствований. Опасность есть, когда доля внешних заимствований в структуре государственного долга слишком велика. Сегодня в России она, наоборот, минимальна. Полагаются в основном на внутренние.

Есть чем занять
валюта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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— Внешние заимствования номинированы в иностранной валюте, и, в случае падения курса внутренней валюты, государственный долг вырастет за счет переоценки внешнего долга, как это было в 1998 году. Тогда внешние заимствования составляли более 80% от всего госдолга. Финансовые власти сделали правильные выводы, и сейчас внешний долг составляет менее 20%, а влияние изменения курса рубля носит ограниченный характер, — поясняет Эдуард Христианов.

В условиях, когда бумаги недружественных нерезидентов заблокированы, основными кредиторами выступают крупнейшие финансово-промышленные группы и госбанки. Среди внешних кредиторов интерес к российским облигациям проявляют инвестфонды стран Ближнего Востока, Китая и Индии, а также Латинской Америки.

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