Есть чем занять: зачем Россия берет в долг

В 2022 году Россия нарастила государственный долг до 20,9 трлн рублей, а расходы на его обслуживание достигли 1,33 трлн рублей. «Известия» выясняли с какой целью Минфин наращивает госзаимствования, безопасен ли нынешний уровень долговой нагрузки и есть ли чем платить по счетам.

Закрыть дефицит

Общая сумма внутреннего и внешнего госдолга России по итогам 2022 года выросла до 22,8 трлн рублей с прошлогодних 20,9 трлн. При этом на внутренний долг приходится 18,781 трлн рублей, на внешний — 4,039 трлн рублей. При этом расходы на обслуживание совокупного долга за январь–декабрь прошлого года составили 1,33 трлн рублей (около 4% от всех трат федерального бюджета). Эксперты не считают этот уровень критичным.

Как поясняет специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский, выплаты по долгу были увеличены из-за резкого повышения ставок до 20% в начале 2022 года. Однако впоследствии ставки снижались, а в этом году ЦБ может еще их понизить, что сократит сумму на обслуживание долга.

Минфин и дальше планирует увеличивать заимствования: к 2025 году они достигнут 28 трлн рублей. Основная цель — закрыть дефицит бюджета.

Есть чем занять Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В 2023-м запланирован дефицит в 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. В 2024-м — 1,4%, или 2,2 трлн, 2025-м — 1,3 трлн (0,7%). В целом это соответствует оптимальному уровню — меньше 3,5%.

Дефицит покрывают за счет госдолга, а также из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так, в прошлом году оттуда взяли триллион рублей. Как пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин, увеличение заимствований в разумных пределах позволит не тратить средства «главной кубышки».

— Не исключено, что частично дефицит бюджета будет покрываться за счет выпуска рублевых облигаций ОФЗ — это целесообразнее, чем использовать для покрытия дефицита бюджета накопленные средства в ФНБ. В таком случае они фактически будут проедаться, а не накапливаться ради осуществления действительно значимых для экономики национальных проектов, — отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Помочь экспортерам

По словам руководителя департамента общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Маргариты Васюниной, рост госдолга оправдан и постепенным увеличением в его структуре уровня обязательств по государственным гарантиям, предоставляемым Российской Федерацией экспортерам промышленной продукции (в том числе по кредитам, привлекаемым на производство продукции, поставляемой на внешние рынки).

Есть чем занять Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В этом году предусмотрен существенный рост (в два раза) подобных гарантий как в российской, так и в национальной валюте, что является важным фактором поддержки отечественных экспортеров, напоминает она.

— Кроме того, наращивание госдолга позволит нивелировать повышение налогов для добывающих отраслей и повышение экспортных пошлин в случае задействования этих инструментов для покрытия дефицита, — отмечает декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ Сергей Гатауллин.

Безопасный уровень

За размер долговой нагрузки России можно не беспокоиться — она остается одной из самых низких в мире, около 15,6% ВВП, а к 2025 году не превысит 20% ВВП.

По оценкам Всемирного банка, проблемным можно считать госдолг, который достигает 77% ВВП, но и с таким бременем многие развитые экономики живут десятилетиями. Так, в Японии более 200% ВВП, в США — 140, еврозоне — 95, Китае — 71.

Есть чем занять Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Уровень долговой нагрузки менее 20% от ВВП свидетельствует о консервативной политике нашего Минфина и стабильности государственных финансов. Теоретически экономика страны уровня России спокойно может выдержать долговую нагрузку на уровне 80–100% от ВВП, — отмечает первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Эдуард Христианов.

России вполне комфортно с текущим уровнем долга, и она может спокойно его наращивать с учетом своих планов и мировой экономической ситуации, добавляет Ярослав Островский.

Выплаты по обслуживанию долга — также на безопасной отметке. В 2023-м, по плану Минфина, на это понадобится не более 7% всех расходов, в 2024-м — 7,5%. Это вполне допустимый уровень: должно быть не больше 50%.

Структура заимствований

Помимо объема госдолга, на его устойчивость влияет и структура заимствований. Опасность есть, когда доля внешних заимствований в структуре государственного долга слишком велика. Сегодня в России она, наоборот, минимальна. Полагаются в основном на внутренние.

Есть чем занять Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Внешние заимствования номинированы в иностранной валюте, и, в случае падения курса внутренней валюты, государственный долг вырастет за счет переоценки внешнего долга, как это было в 1998 году. Тогда внешние заимствования составляли более 80% от всего госдолга. Финансовые власти сделали правильные выводы, и сейчас внешний долг составляет менее 20%, а влияние изменения курса рубля носит ограниченный характер, — поясняет Эдуард Христианов.