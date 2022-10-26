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Кассовый порыв: какие приоритеты у бюджета – 2023–2025

Как Госдума голосовала за проект казны и почему эксперты не рассматривают дефицит как проблему
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Соцполитика, национальная оборона, безопасность, технологическая независимость и интеграция присоединившихся к России территорий — таковы приоритетные направления бюджетных расходов на ближайшие три года. Об этом в ходе первого чтения проекта бюджета на 2023–2025 годы рассказал министр финансов Антон Силуанов. На пленарном заседании Госдумы также обсудили социально-экономический прогноз Минэкономразвития и дополнительную поддержку приграничных с Украиной регионов. Каким будет дефицит бюджета и почему эксперты не считают его проблемой — в материале «Известий».

Основные траты

Государственная дума утвердила в первом чтении проект закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». На пленарном заседании 319 депутатов проголосовали за его принятие, 80 — против, воздержавшихся не было. Поправки ко второму чтению будут подготовлены к 7 ноября.

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Документ представил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, основной приоритет бюджета — это исполнение социальных обязательств. Так, на социальную политику планируется направить 7,3 трлн рублей, или 25,3% расходов от общего объема. Они пойдут на индексацию страховых пенсий, МРОТа и прожиточного минимума, на повышение материнского капитала и зарплат бюджетникам, а также на введение универсального пособия для семей с низкими доходами.

В числе других приоритетных направлений министр назвал обеспечение безопасности страны, технологическую независимость, межбюджетное регулирование и развитие новых регионов России. При этом второе и третье место по тратам из казны (после социальной политики) занимают национальная оборона (5 трлн рублей, 17% расходов) и национальная безопасность (4,4 трлн рублей, 15%). На импортозамещение современных технологий будет выделено более 1,7 трлн рублей, подчеркнул Силуанов.

В соответствии с законопроектом, доходы госказны в 2023 году составят 26,1 трлн рублей, в 2024-м — 27,2 трлн рублей, в 2025 году — 28 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом они снизятся на 5,6% за счет сокращения нефтегазовых поступлений.

Кассовый порыв
Министр финансов Антон Силуанов

Министр финансов Антон Силуанов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Расходы бюджета прогнозируются в 2023 году на уровне 29 трлн рублей, в 2024-м — 29,4 трлн, в 2025-м — 29,2 трлн. По словам главы Минфина, повышение объема расходов создает дополнительный бюджетный стимул.

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В 2025 году этот уровень расходов будет уже являться нормальным для бюджета. В 2025 году мы имеем сбалансированный бюджет без учета процентных расходов, то есть нулевой первичный баланс, и это позволяет сохранить устойчивость бюджетной конструкции, — добавил Силуанов.

В течение трех лет бюджет будет дефицитным. Недостача в казне в 2023 году составит 2% ВВП, или 2,9 трлн рублей. В 2024-м дефицит сократится до 1,4%, или 2,2 трлн рублей, в 2025-м — до 0,7%, или 1,2 трлн рублей. Закрыть его планируется за счет государственных заимствований и средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В то же время, по данным проекта, ожидается рост объема государственного долга РФ: в 2023 году он составит 25,3 трлн рублей, в 2024-м — 27,6 трлн, в 2025-м — около 30 трлн.

Проект бюджета подготовлен на основе прогноза Минэкономразвития. Согласно ему, в 2023 году объем ВВП составит 150 трлн рублей, в 2024-м — 159,7 трлн, в 2025-м — 170,6 трлн. Уровень инфляции ожидается не ниже 5,5% в 2023 году и 4% — в 2024–2025 годах.

Кассовый порыв
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Прогноз, предоставленный Минэком, очень реалистичный, отметил в ходе обсуждения документа глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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Вместе с тем есть некоторые показатели, по которым у нас есть замечания: например, оптимистичный вариант экспорта, импорта, который заложен в бюджет, ослабление курса. В соответствии с этим несколько более оптимистичные оценки доходов требуют дополнительного внимания, — подчеркнул он.

Дефицит — это возможность

Дефицит бюджета — это вполне понятная ситуация, поскольку Россия находится под беспрецедентным санкционным давлением, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ничего страшного в дефиците нет. Например, США уже 13 лет живут в условиях хронического дефицита, и это им никак не мешает, — отметил он.

Кроме того, согласно экономической теории, бюджет должен балансироваться раз в 5–6 лет, добавил эксперт. По его словам, нельзя жить так, чтобы каждый год у страны был нулевой дефицит.

Сейчас в России хорошая макроэкономическая финансовая ситуация и неприлично маленький государственный долг, подчеркнул Георгий Остапкович. Он добавил: у государства есть Фонд национального благосостояния, поэтому даже в условиях такой недостачи мы можем спокойно жить еще 3–4 года.

Кассовый порыв
деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Дефицит бюджета — это возможность использования ресурсов экономики для того, чтобы профинансировать наиболее нужные и важные направления расходов, заметил директор ИНП РАН Александр Широв. При этом нет никаких рисков исчерпания средств ФНБ, продолжил он. По его словам, основной источник финансирования дефицита — это государственные заимствования.

У большинства европейских стран уровень долга к ВВП превышает 100%. В России 20%, это ничтожно малый уровень, — добавил Александр Широв.

Главные риски, которые видит Минфин в наращивании долговой нагрузки, — рост процентных платежей, при высокой инфляции они будут значительными. Однако Центробанк постоянно заботится о снижении уровня инфляции, поэтому никакой катастрофы в связи с ростом госдолга не предвидится, резюмировал эксперт.

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