Мягкая просадка: Минфин спрогнозировал падение ВВП на 2,7%

Падение ВВП по итогам года составит порядка 2,7%, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, в будущем году продолжится небольшой спад. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина прогнозировала, что по итогам года ВВП может снизиться на 3%, а в Минэкономразвития предсказывали спад около 2,5%. Каким будет прогноз на 2023 год и возможно ли предотвратить падение — в материале «Известий».

Адаптация через господдержку

Свой прогноз относительно спада российского ВВП дал Всемирный банк в октябрьском докладе. Предполагаемые ранее значения в минус 8,9% снизили вдвое, до минус 4,5%. В МВФ прогноз годового снижения ВВП России улучшили с минус 8,5% в апреле до минус 3,4% в октябре. В фонде предполагают, что в 2023 году российская экономика упадет на 2,3%.

Прогноз Минфина выглядит вполне реалистичным : по последней оценке Минэка, за 11 месяцев 2022 года сокращение составило всего 2,1% , утверждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— В будущем году мы также ожидаем продолжения отрицательной динамики ВВП — в силу негативного вклада чистого экспорта (эффект вступающих в силу санкций на нефтегазовый экспорт и охлаждения роста мировой экономики), слабой потребительской активности и возможного отложенного сокращения инвестиций прежде всего со стороны частного бизнеса, — поясняет она.

Мягкая просадка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По мнению аналитика, фактически сейчас продолжается структурная адаптация экономики к новым внешнеторговым условиям.

— Степень успешности этого процесса зависит от снижения геополитических и рисков дальнейшего ужесточения санкций, регуляторной поддержки бизнеса, доступности финансирования и трудовых ресурсов. В условиях закрытия внешних рынков и рисков, которые частный бизнес оценивает как слишком высокие, возрастает роль бюджетной поддержки: через социальную политику, госзаказ, инфраструктурные проекты, — дополняет собеседница издания.

Проверка на прочность

Спад ВВП РФ в 2022 году оказался примерно в два раза ниже, чем ожидалось в март е- апрел е. Показатели по итогам 12 месяцев — в два с лишним раза меньше, чем это было во время кризиса 2008 года , приводит статистику доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

— Этот результат — лучшее, самое наглядное подтверждение устойчивости российской экономики к внешним шокам. По крайней мере шокам, связанным с ограничениями российского импорта, — отметил экономист.

По мнению Хестанова, субъекты рынка довольно активно осваивают инструменты в валютах дружественных стран, в первую очередь в юанях.

Мягкая просадка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Вполне вероятно, что юань и номинированные в нем инструменты позволят заменить собой так называемые твердые валюты (доллар США и евро) и тем самым снизить и валютные риски, — продолжает он. — Но с 5 декабря 2022 года начали действовать санкции против российской нефти, а с 5 февраля — против нефтепродуктов. Адаптация поставщиков к новым ограничениям в основном и определит динамику российской экономики в 2023 году.

Оценить истинные последствия новых санкций, направленных против российского экспорта, получится не ранее середины 2023 года.

— Тогда накопится достоверная экспортная статистика. Однако ликвидной части Фонда национального благосостояния вполне достаточно для финансирования возможного дефицита федерального бюджета в течение наступающего года, поэтому даже при негативном развитии событий экономика РФ будет иметь достаточно возможностей для адаптации, — подытоживает Сергей Хестанов.

Поддержать людей

Тренд падения ВВП примерно на 3% в год сохранится в течение нескольких лет, полагает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Разные части и отрасли экономики никогда не развиваются изолированно друг от друга. Если проседает одна отрасль, это немедленно сказывается на другой — и так далее по цепочке. К примеру, кризис отразился на общепите — многие заведения закрылись. Это немедленно ударило по поставщикам продукции, производителям оборудования и мебели B2B, — отметила она.

Мягкая просадка Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

По мнению финансиста, в кризис необходимо прежде всего вкладывать в собственных граждан.

— Помимо социальных выплат, которые гарантируют рост спроса на внутреннем рынке, это поддержка сельского хозяйства, небольших фермеров и малого бизнеса вообще, который обеспечивает комфорт граждан на бытовом, ежедневном уровне. В очередной раз для повышения мотивации россиян улучшить жилищные условия запустят новую волну поддержки ипотечного кредитования, чтобы не допустить переохлаждения на рынке недвижимости. Однако это решение прежде всего «кормит» застройщиков и банки, а также стимулирует рост цен на жилье. Интересы граждан и малого бизнеса преследуются в меньшей степени , — подчеркивает Юлия Макаренко.

В пределах погрешности

Оценка Минфина по итогам 2022 года является скорее консервативной, полагает начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов.

— Снижение ВВП по итогам года может составить и менее 2%. Мой прогноз итоговой оценки (после всех уточнений) темпа прироста ВВП — интервал от 0% д о минус 2%. Тенденции экономической динамики в следующем году зависят от многих факторов и событий, в том числе и от тех, которые еще не произошли (ход СВО, ситуация в мировой экономике, новые санкции и ответные меры). Это, естественно, порождает значительную неопределенность прогнозных оценок, — подчеркивает эксперт.

Мягкая просадка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его оценке, в первом приближении ВВП в будущем году сохранится на уровне 2022 года.