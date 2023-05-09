Смещение плюсов: по итогам года экономисты прогнозируют рост ВВП на 0,9%

Российский ВВП по итогам 2023 года вырастет на 0,9% , следует из консенсус-прогноза «Известий». Это более оптимистичный сценарий, чем у МВФ (+0,7%), но пессимистичный по сравнению с оценками Минэка (+1,2%) . Траекторию на восстановление экономики поддержат растущий потребительский спрос и переориентация экспорта в новые страны, полагают опрошенные эксперты. Однако дополнительное давление могут оказать ухудшение ситуации в мировой экономике, а также дефицит высококвалифицированных кадров.

И все-таки рост

В пользу того, что ВВП в России по итогам года вырастет, высказались семь из восьми опрошенных «Известиями» экспертов из крупнейших финансовых организаций . Нулевую динамику прогнозируют в банке «Зенит».

Наиболее оптимистичный прогноз у Абсолют Банка — рост на 2–3% (в 2024 году — увеличение еще на 3–4%). Там исходят из того, что потребительский спрос постепенно восстанавливается, хотя пока и остается сдержанным.

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— Значительную поддержку экономике оказывает реализация государственных программ и мер поддержки. Также важно, что сохраняется спрос на кредиты , прежде всего в корпоративном сегменте, и растет деловая активность, — пояснил заместитель председателя правления банка Антон Павлов.

Драйвером станет восстановление конечного потребления домохозяйств на фоне снижения инфляции и роста реальных доходов граждан , а также уменьшение склонности людей к сбережению на фоне общего улучшения макроэкономической ситуации в стране, согласен главный аналитик ПСБ Денис Попов.

В «Финаме» в начале мая пересмотрели прогноз по российской экономике: вместо спада на 1,5% там теперь ожидают рост на 0,1% . Новый прогноз учитывает более высокие оценки потребления домохозяйств, инвестиций и импорта, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа компании Ольга Беленькая.

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В долгосрочной перспективе можно ожидать устойчивого восстановления экономики в том случае, если Россия сможет переориентировать свой экспорт на Китай и Индию , что позволит снизить зависимость от европейского рынка, считает заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Панина.

Она также добавила, что для разгона ВВП огромное значение имеет фактор доверия населения и бизнеса, прежде всего малого и среднего, к текущим финансовым инструментам.

В банке «Зенит» ожидают в течение года постепенного улучшения ситуации с экспортом, что может стать результатом сокращения дисконтов на российские сорта нефти и усиления спроса на энергоносители , в том числе со стороны Китая. Среди положительных факторов, которые влияют на ВВП, в кредитной организации выделили рост доходов населения и низкий уровень безработицы.

Геополитика решает

К пересмотру прогноза в негативную сторону способно привести ухудшение показателей в мировой экономике , полагает Антон Павлов из «Абсолют Банка». А также дефицит трудовых ресурсов, который может негативно влиять на производительность труда и ограничивать рост экономики.

С тем, что на темпы роста экономической активности в России в основном будут оказывать давление геополитическая ситуация и различные внешние ограничения, согласен и аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

— Денежно-кредитная политика ЦБ РФ имеет больше шансов к ужесточению, чем к смягчению, потому что преобладают проинфляционные факторы . Вероятное повышение ключевой ставки также будет оказывать давление на темпы экономического роста, — отметил он.

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Сейчас сохраняется негативная динамика в некоторых важных отраслях российской экономики , напомнил руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниила Наметкин. Индекс промышленного производства не может выйти в положительную зону уже 11 месяцев (с апреля 2022 года). Существенное снижение сохраняется в автомобильной и лесной индустрии, машиностроении, фармацевтике, отметил он.

— Есть и риски оттоков кадров, особенно среди высококвалифицированных специалистов. В условиях дефицита, наблюдаемого в экономике на фоне рекордно низкой безработицы, последствия для экономического роста могут быть существенными, — сказал Даниила Наметкин.

Между тем ожидаемые цифры по увеличению ВВП могут быть недостаточными для восстановления . Втягивание российской экономики в устойчиво низкие темпы роста даже в инерционном варианте — менее 2% в год — означает возникновение критических рисков для ее воспроизводства, говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), которое есть у «Известий». Там констатируется: рост 3–3,5% в год — это требования даже не развития, а безопасности .

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Прогноз Минэка по росту ВВП в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, по факту показатель может быть выше , сказал глава ведомства Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным 4 мая. Министр допустил, что по итогам года Россия окажется в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста. По итогам прошлого года спад экономики РФ составил 2,1%.

Согласно базовому сценарию ЦБ, темпы прироста ВВП в 2023 году могут составить 0,5–2% . В февральском прогнозе регулятор ожидал показатели в диапазоне от –1% до 1%.