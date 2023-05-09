 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
В Белгороде отменили праздничные мероприятия к 9 Мая
Мир
Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Брюсселе 14 мая
Мир
В Румынии начались учения войск спецназа НАТО и партнеров
Мир
Путин встретился с прибывшим в Москву президентом Узбекистана
Экономика
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 78,19 рубля
Общество
Пашинян прилетел в Москву на празднование Дня Победы
Мир
Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом
Мир
Песков выразил надежду на осуждение Западом заявления Буданова
Мир
Товарооборот России с Ближним Востоком и Северной Африкой вырос на 83%
Мир
Во Франции прошла акция «Бессмертный полк»
Мир
ЕС в рамках санкций намерен запретить России экспорт ряда технологий
Общество
На «Саур-Могилу» в Донецке доставили Вечный огонь с Мамаева кургана
Мир
Глава МИД Турции предрек победу Эрдогана в первом туре
/

Смещение плюсов: по итогам года экономисты прогнозируют рост ВВП на 0,9%

Какие факторы позволят ему восстанавливаться и что может помешать этому
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский ВВП по итогам 2023 года вырастет на 0,9%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Это более оптимистичный сценарий, чем у МВФ (+0,7%), но пессимистичный по сравнению с оценками Минэка (+1,2%). Траекторию на восстановление экономики поддержат растущий потребительский спрос и переориентация экспорта в новые страны, полагают опрошенные эксперты. Однако дополнительное давление могут оказать ухудшение ситуации в мировой экономике, а также дефицит высококвалифицированных кадров.

И все-таки рост

В пользу того, что ВВП в России по итогам года вырастет, высказались семь из восьми опрошенных «Известиями» экспертов из крупнейших финансовых организаций. Нулевую динамику прогнозируют в банке «Зенит».

Наиболее оптимистичный прогноз у Абсолют Банка — рост на 2–3% (в 2024 году — увеличение еще на 3–4%). Там исходят из того, что потребительский спрос постепенно восстанавливается, хотя пока и остается сдержанным.

Абсолют банк
Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Значительную поддержку экономике оказывает реализация государственных программ и мер поддержки. Также важно, что сохраняется спрос на кредиты, прежде всего в корпоративном сегменте, и растет деловая активность, — пояснил заместитель председателя правления банка Антон Павлов.

Драйвером станет восстановление конечного потребления домохозяйств на фоне снижения инфляции и роста реальных доходов граждан, а также уменьшение склонности людей к сбережению на фоне общего улучшения макроэкономической ситуации в стране, согласен главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Решетников допустил рост российского ВВП выше прогноза в 1,2%
На встрече с президентом он также обсудил госдолг, инфляцию и поддержку бизнеса

В «Финаме» в начале мая пересмотрели прогноз по российской экономике: вместо спада на 1,5% там теперь ожидают рост на 0,1%. Новый прогноз учитывает более высокие оценки потребления домохозяйств, инвестиций и импорта, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа компании Ольга Беленькая.

Оформление кредита
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В долгосрочной перспективе можно ожидать устойчивого восстановления экономики в том случае, если Россия сможет переориентировать свой экспорт на Китай и Индию, что позволит снизить зависимость от европейского рынка, считает заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Панина.

Она также добавила, что для разгона ВВП огромное значение имеет фактор доверия населения и бизнеса, прежде всего малого и среднего, к текущим финансовым инструментам.

В банке «Зенит» ожидают в течение года постепенного улучшения ситуации с экспортом, что может стать результатом сокращения дисконтов на российские сорта нефти и усиления спроса на энергоносители, в том числе со стороны Китая. Среди положительных факторов, которые влияют на ВВП, в кредитной организации выделили рост доходов населения и низкий уровень безработицы.

Геополитика решает

К пересмотру прогноза в негативную сторону способно привести ухудшение показателей в мировой экономике, полагает Антон Павлов из «Абсолют Банка». А также дефицит трудовых ресурсов, который может негативно влиять на производительность труда и ограничивать рост экономики.

Медленно и верно: за счет чего в России снижается инфляция
За неделю показатель в годовом выражении упал до 2,82%

С тем, что на темпы роста экономической активности в России в основном будут оказывать давление геополитическая ситуация и различные внешние ограничения, согласен и аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Денежно-кредитная политика ЦБ РФ имеет больше шансов к ужесточению, чем к смягчению, потому что преобладают проинфляционные факторы. Вероятное повышение ключевой ставки также будет оказывать давление на темпы экономического роста, — отметил он.

ЦБ РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сейчас сохраняется негативная динамика в некоторых важных отраслях российской экономики, напомнил руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниила Наметкин. Индекс промышленного производства не может выйти в положительную зону уже 11 месяцев (с апреля 2022 года). Существенное снижение сохраняется в автомобильной и лесной индустрии, машиностроении, фармацевтике, отметил он.

— Есть и риски оттоков кадров, особенно среди высококвалифицированных специалистов. В условиях дефицита, наблюдаемого в экономике на фоне рекордно низкой безработицы, последствия для экономического роста могут быть существенными, — сказал Даниила Наметкин.

Оценки сладки: почему Минэк значительно улучшил прогноз по ВВП
Экономике в 2023 году предсказывают рост на 1,2%, что оптимистичнее ожиданий МВФ, Всемирного банка и ЦБ РФ

Между тем ожидаемые цифры по увеличению ВВП могут быть недостаточными для восстановления. Втягивание российской экономики в устойчиво низкие темпы роста даже в инерционном варианте — менее 2% в год — означает возникновение критических рисков для ее воспроизводства, говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), которое есть у «Известий». Там констатируется: рост 3–3,5% в год — это требования даже не развития, а безопасности.

ВВП
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Прогноз Минэка по росту ВВП в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, по факту показатель может быть выше, сказал глава ведомства Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным 4 мая. Министр допустил, что по итогам года Россия окажется в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста. По итогам прошлого года спад экономики РФ составил 2,1%.

Согласно базовому сценарию ЦБ, темпы прироста ВВП в 2023 году могут составить 0,5–2%. В февральском прогнозе регулятор ожидал показатели в диапазоне от –1% до 1%.

Пике отменяется: Всемирный банк улучшил прогноз российского ВВП в 16 раз
По новым оценкам, падение составит всего 0,2%

Международные институты тоже улучшили свои оценки по России. Прогноз Всемирного банка вырос с –3,3% до –0,2%. По ожиданиям МВФ, ВВП увеличится на 0,7% по итогам года. Как полагают в фонде, экономика США в 2023-м поднимется на 1,6%, Китая — на 5,2%, а Еврозоны — на 0,8%.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023