Решетников допустил рост российского ВВП выше прогноза в 1,2%

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП России в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, по факту этот показатель может быть выше, заявил глава ведомства на встрече с Владимиром Путиным 4 мая в Кремле. Во время беседы они обсудили инфляцию и госдолг, а также помощь бизнесу.

О чем говорили на встрече

Основной темой встречи стал прогноз состояния российской экономики. Максим Решетников заметил, что у России одни из самых низких показателей инфляции. В марте она была на уровне 3,5%, а в апреле — 2,6%. Министр добавил, что многие страны преодолевали пандемию «очень крупными заимствованиями», это привело к разгону темпов роста цен. По его словам, на Западе за это неизбежно придется расплачиваться.

Также во время беседы обсуждалась задолженность государств перед внешними и внутренними кредиторами. «Еврозона — 90,9%, Германия — 66,5, Франция — 111,1. Госдолг от ВВП [страны] у нас — 14,9. Хороший показатель», — подчеркнул Владимир Путин.

Прогноз ведомства по росту ВВП России в 2023 году сейчас находится на уровне 1,2%. По словам министра, этот показатель носит скорее консервативный характер, так как используется для расчета бюджета и должен учитывать многие риски. По факту он может оказаться выше. «Дай бог», — отреагировал президент. «Я думаю, что по итогам года мы окажемся в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста», — сказал министр.

Особое внимание было уделено поддержке граждан и бизнеса. В частности, повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года поможет самой малодоходной группе населения, отметил Максим Решетников. Одновременно может увеличиться их спрос на товары отечественного производства. «Это не только социальные решения, это еще и экономические решения», — заявил он.

В ближайшие годы прогнозируются низкие показатели безработицы, сообщил министр, подчеркнув, что это должно подстегнуть модернизацию предприятий. «И зарплату подтаскивает», — добавил Владимир Путин.

Вместе с тем Максим Решетников заявил, что сейчас в России «очень хорошо идет» промышленное производство. Это касается, в частности, машиностроения, металлообработки и пищевой промышленности. «То есть там, где реально действительно процессы импортозамещения существенно пошли, это такие очень видимые темпы роста», — пояснил он.

Также глава Минэка заметил, что у крупных компаний появилось много российского оборудования, чего «раньше, в общем-то, не было». «Потому что легче было покупать. А теперь есть необходимость производить», — подчеркнул Владимир Путин. При этом, по словам главы государства, качество отечественных товаров часто лучше. По некоторым отраслям зависимость будет сохраняться достаточно долго, однако есть много ниш, которые могут занять российские производители, сказал глава государства.

Кроме того, министр рассказал о поддержке бизнеса, пострадавшего на приграничных территориях. «Белгородская, Брянская, Курская области, Крым», — уточнил президент. Правительство уже приняло все необходимые решения и перевело 1 млрд рублей регионам.

Власти поддержат бизнес и в новых субъектах — в июне начнется выдача льготных кредитов под 10% до трех лет малому бизнесу, сообщил руководитель Минэка. Пока на это заложено до 2 млрд рублей, но этот объем может быть увеличен.