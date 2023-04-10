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Прибыли встречайте: реальные доходы населения в 2023 году вырастут на 3%

В 2022-м из-за санкций и инфляции они упали в 72 регионах РФ
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В 2023 году реальные доходы россиян могут повыситься на 3%, следует из прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА». Правда, даже это не позволит им вернуться к доковидному уровню — на это понадобится два-три года. Восстановление, которое наметилось в 2021-м, было нивелировано санкционным давлением. Из-за него в 67 регионах в 2022-м наблюдалась негативная динамика экономического здоровья населения, а в 72 у людей упали реальные доходы, свидетельствуют данные «Эксперт РА». В десятке лидеров оказались города федерального значения, а также экономически развитые и ресурсные регионы. А наибольшее снижение индекса зафиксировано в промышленных центрах с большой концентрацией зарубежных автопроизводителей, покинувших наш рынок.

Санкционный вирус

В 67 субъектах РФ в 2022 году наблюдалась негативная динамика экономического здоровья населения — этот индекс рассчитывается на основе доходов, покупательной способности, инфляции, безработицы и еще ряда факторов. Такие данные содержатся в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА». Год оказался непростым из-за санкций — в большинстве регионов именно они сыграли главную роль в снижении реальных доходов населения, в том числе из-за высокой инфляции.

По реальным доходам отрицательная динамика наблюдалась в 72 регионах, при этом в целом по стране падение составило –1,4% к соответствующему периоду 2021-го, указывается в исследовании. Однако, как отмечают его авторы, в достаточной степени ситуацию сгладила господдержка населения, которая выразилась в новых видах выплат из бюджета, повышенных индексациях.

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Основной удар пришелся на первые три квартала, когда после взлета курсов иностранных валют значительно выросли цены. Кроме того, именно на начальный период введения санкций приходились проблемы на рынке труда — происходили высвобождение и перевод на неполную занятость работников уходящих иностранных компаний. При этом в IV квартале впервые за год наблюдался рост реальных доходов на 0,4 п.п. к соответствующему периоду 2021-го, на что повлияли накопившиеся социальные выплаты, выплаты мобилизованным и поддержка их семей. К этому периоду существенно снизилась и инфляция.

выплаты
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Среднегодовая безработица в 2022-м снизилась на 0,9 п.п. — до 3,9%, при этом ее сокращение наблюдалось во всех регионах за исключением Ненецкого автономного округа. В «Эксперт РА» предположили, что, помимо прочего, ограничивающее влияние на рост безработицы оказала госпомощь по поддержке занятости населения.

Проведенная оценка по итогам 2022 года показала: восемь регионов сосредоточились в группах с умеренно низким (7) и низким (1) экономическим здоровьем, при этом 26 регионов — в группах с умеренно высоким (14) и высоким (12) уровнем благосостояния. На среднем уровне находится экономическое здоровье шести регионов, выше среднего — 18 и ниже среднего — 27.

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Среди регионов с наибольшим снижением есть те, где занятость и в целом экономическая активность в значительной степени зависят от деятельности зарубежных компаний, прежде всего производящих автомобили, локализованных в этих субъектах (Калининградская и Калужская области). В отличие от других производств, где бизнес прибег к замещению импортируемых деталей, автопром по определению так проблему решить не мог.

По мнению заведующего центром анализа соцпрограмм и рисков Института соцполитики НИУ ВШЭ Сергея Смирнова, для восстановления деятельности на базе таких компаний потребуется реструктуризация, что, естественно, требует значительного времени.

завод
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В числе девяти регионов с положительной динамикой доходов есть те, чья экономика в существенной степени опирается на добывающие производства (Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Якутия).

Витамины для лидеров

По итогам 2022 года в десятке лидеров — города федерального значения, экономически развитые и ресурсные регионы. Среднедушевые доходы их жителей позволяют приобрести от 2,6 и выше фиксированных наборов потребительских товаров и услуг по ценам, характерным для конкретного региона.

В сильных регионах оборот розничной торговли на душу населения превышает 262 тыс. рублей в год, уровень просроченной задолженности по кредитам достаточно низкий (за исключением жителей Краснодарского края). Кроме того, у лидеров рост цен в 2022 году оказался сравнительно сдержанным (за исключением Московской области, где инфляция оказалась выше, чем в среднем по стране). Также на низком уровне, по сравнению с другими регионами, находится среднегодовой показатель безработицы (за исключением Сахалинской и Магаданской областей).

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Десятка лидеров выглядит следующим образом: ЯНАО, Санкт-Петербург, ХМАО, Магаданская область, Москва, Сахалинская область, Татарстан, Краснодарский край, Московская область, Чукотский АО.

магазин
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Легко заметить, что такие федеральные центры, как Москва и Московская область, оказались не на самых высоких позициях, уступив добывающим и сельскохозяйственному регионам.

— Московская область, как и города федерального значения, пережили наиболее существенный спад по обороту розничной торговли, что среди прочего обусловлено закрытием на ее территории площадок зарубежных ритейлеров, — пояснила «Известиям» директор-руководитель группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

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Плохой иммунитет

В большинстве регионов из десятки аутсайдеров рэнкинга по экономическому здоровью населения среднедушевые доходы позволяют приобрести менее 1,7 фиксированного набора потребительских товаров и услуг. А в Туве, Ингушетии и Карачаево-Черкесии доходы не более чем на 40% превышают стоимость фиксированного набора.

В отстающих регионах оборот розничной торговли на душу населения не превышал 219 тыс. рублей, а в Ингушетии и Карачаево-Черкесской Республике он ниже 100 тыс. рублей. Уровень просроченной задолженности по кредитам в этих регионах достаточно высокий (за исключением жителей Тувы, у которых он составил 3,5%, что ниже среднероссийского уровня на 0,5 п.п.).

банкомат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Во всех регионах-аутсайдерах среднегодовой уровень безработицы превышает среднероссийские значения, при этом в семи регионах — более чем в два раза.

Десятка аутсайдеров по экономическому здоровью населения в 2022 году: Марий Эл, Еврейская АО, Курганская область, Северная Осетия, Калмыкия, Тува, Чечня, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

инфографика

Лекарство против страха

Как прогнозирует «Эксперт РА», в 2023 году экономическое здоровье населения продолжит испытывать сложности на фоне нарастающего санкционного давления. Оно, вероятно, не позволит существенно восстановить потребительскую активность населения. Тем не менее инфляция в 2023-м может снизиться до 6,5%, что в совокупности с повышением МРОТ приведет к росту реальных денежных доходов населения на 3% к уровню 2022-го. А среднегодовая безработица не поднимется выше 4%.

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— Потребительская активность населения будет следовать за реальными доходами, однако оборот розничной торговли вряд ли восстановится до уровня 2021 года. Господдержка позволит справиться с трудностями с наименьшими потерями, — считает Татьяна Тирских.

По ее прогнозу, чтобы вернуться к доковидному состоянию, потребуется два-три года. И это при условии, что будет идти поступательное восстановление всех процессов, характеризующих экономическое здоровье населения.

биржа труда
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин допускает, что реальные доходы по итогам этого года могут несколько вырасти в связи с падением инфляции. Также к факторам, которые могут поддержать положительную динамику, эксперт относит дефицит кадров по некоторым специальностям и господдержку. Однако с большей вероятностью, считает он, реальные доходы упадут на 1–2% в связи со снижением производительности труда, что приведет к сокращению зарплат.

По мнению Сергея Смирнова, сейчас сложно строить прогнозы даже в горизонте одного года из-за неопределенной геополитической ситуации. Он уверен в одном, что в 2023-м не будет взрывной безработицы за счет поддержки занятости населения.

— Рабочие места создаются и будут создаваться, — сказал эксперт. — Но насколько они будут эффективными?

Очень важно сохранить рабочие места и поддержать доходы населения, но не менее принципиально, что будет на них производиться, добавил эксперт. Он пояснил, что от этого во многом будут зависеть и экономический процесс, и уровни зарплат.

Справка «Известий»

Как определяется экономическое здоровье регионов.

Под экономическим здоровьем населения региона понимается характеристика текущего уровня экономического благосостояния населения в регионе и направления его изменений.

Текущее состояние:

— Покупательная способность среднедушевых денежных доходов;

— Оборот розничной торговли на душу населения;

— Индекс потребительских цен;

— Уровень безработицы;

— Просроченная задолженность по кредитам физлицам.

Показатели для оценки динамики:

— Изменение экономического здоровья населения региона;

— Динамика реальных денежных доходов населения;

— Динамика розничной торговли в сопоставимых ценах;

— Динамика объема платных услуг населению;

— Динамика уровня просрочки по кредитам населению.

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