Прибыли встречайте: реальные доходы населения в 2023 году вырастут на 3%

В 2023 году реальные доходы россиян могут повыситься на 3%, следует из прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА». Правда, даже это не позволит им вернуться к доковидному уровню — на это понадобится два-три года. Восстановление, которое наметилось в 2021-м, было нивелировано санкционным давлением. Из-за него в 67 регионах в 2022-м наблюдалась негативная динамика экономического здоровья населения, а в 72 у людей упали реальные доходы, свидетельствуют данные «Эксперт РА». В десятке лидеров оказались города федерального значения, а также экономически развитые и ресурсные регионы. А наибольшее снижение индекса зафиксировано в промышленных центрах с большой концентрацией зарубежных автопроизводителей, покинувших наш рынок.

Санкционный вирус

В 67 субъектах РФ в 2022 году наблюдалась негативная динамика экономического здоровья населения — этот индекс рассчитывается на основе доходов, покупательной способности, инфляции, безработицы и еще ряда факторов. Такие данные содержатся в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА». Год оказался непростым из-за санкций — в большинстве регионов именно они сыграли главную роль в снижении реальных доходов населения, в том числе из-за высокой инфляции.

По реальным доходам отрицательная динамика наблюдалась в 72 регионах, при этом в целом по стране падение составило –1,4% к соответствующему периоду 2021-го, указывается в исследовании. Однако, как отмечают его авторы, в достаточной степени ситуацию сгладила господдержка населения, которая выразилась в новых видах выплат из бюджета, повышенных индексациях.

Основной удар пришелся на первые три квартала, когда после взлета курсов иностранных валют значительно выросли цены. Кроме того, именно на начальный период введения санкций приходились проблемы на рынке труда — происходили высвобождение и перевод на неполную занятость работников уходящих иностранных компаний. При этом в IV квартале впервые за год наблюдался рост реальных доходов на 0,4 п.п. к соответствующему периоду 2021-го, на что повлияли накопившиеся социальные выплаты, выплаты мобилизованным и поддержка их семей. К этому периоду существенно снизилась и инфляция.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Среднегодовая безработица в 2022-м снизилась на 0,9 п.п. — до 3,9%, при этом ее сокращение наблюдалось во всех регионах за исключением Ненецкого автономного округа. В «Эксперт РА» предположили, что, помимо прочего, ограничивающее влияние на рост безработицы оказала госпомощь по поддержке занятости населения.

Проведенная оценка по итогам 2022 года показала: восемь регионов сосредоточились в группах с умеренно низким (7) и низким (1) экономическим здоровьем, при этом 26 регионов — в группах с умеренно высоким (14) и высоким (12) уровнем благосостояния. На среднем уровне находится экономическое здоровье шести регионов, выше среднего — 18 и ниже среднего — 27.

Среди регионов с наибольшим снижением есть те, где занятость и в целом экономическая активность в значительной степени зависят от деятельности зарубежных компаний, прежде всего производящих автомобили, локализованных в этих субъектах (Калининградская и Калужская области). В отличие от других производств, где бизнес прибег к замещению импортируемых деталей, автопром по определению так проблему решить не мог.

По мнению заведующего центром анализа соцпрограмм и рисков Института соцполитики НИУ ВШЭ Сергея Смирнова, для восстановления деятельности на базе таких компаний потребуется реструктуризация, что, естественно, требует значительного времени.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В числе девяти регионов с положительной динамикой доходов есть те, чья экономика в существенной степени опирается на добывающие производства (Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Якутия).

Витамины для лидеров

По итогам 2022 года в десятке лидеров — города федерального значения, экономически развитые и ресурсные регионы. Среднедушевые доходы их жителей позволяют приобрести от 2,6 и выше фиксированных наборов потребительских товаров и услуг по ценам, характерным для конкретного региона.

В сильных регионах оборот розничной торговли на душу населения превышает 262 тыс. рублей в год, уровень просроченной задолженности по кредитам достаточно низкий (за исключением жителей Краснодарского края). Кроме того, у лидеров рост цен в 2022 году оказался сравнительно сдержанным (за исключением Московской области, где инфляция оказалась выше, чем в среднем по стране). Также на низком уровне, по сравнению с другими регионами, находится среднегодовой показатель безработицы (за исключением Сахалинской и Магаданской областей).

Десятка лидеров выглядит следующим образом: ЯНАО, Санкт-Петербург, ХМАО, Магаданская область, Москва, Сахалинская область, Татарстан, Краснодарский край, Московская область, Чукотский АО.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Легко заметить, что такие федеральные центры, как Москва и Московская область, оказались не на самых высоких позициях, уступив добывающим и сельскохозяйственному регионам.

— Московская область, как и города федерального значения, пережили наиболее существенный спад по обороту розничной торговли, что среди прочего обусловлено закрытием на ее территории площадок зарубежных ритейлеров, — пояснила «Известиям» директор-руководитель группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

Плохой иммунитет

В большинстве регионов из десятки аутсайдеров рэнкинга по экономическому здоровью населения среднедушевые доходы позволяют приобрести менее 1,7 фиксированного набора потребительских товаров и услуг. А в Туве, Ингушетии и Карачаево-Черкесии доходы не более чем на 40% превышают стоимость фиксированного набора.

В отстающих регионах оборот розничной торговли на душу населения не превышал 219 тыс. рублей, а в Ингушетии и Карачаево-Черкесской Республике он ниже 100 тыс. рублей. Уровень просроченной задолженности по кредитам в этих регионах достаточно высокий (за исключением жителей Тувы, у которых он составил 3,5%, что ниже среднероссийского уровня на 0,5 п.п.).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Во всех регионах-аутсайдерах среднегодовой уровень безработицы превышает среднероссийские значения, при этом в семи регионах — более чем в два раза.

Десятка аутсайдеров по экономическому здоровью населения в 2022 году: Марий Эл, Еврейская АО, Курганская область, Северная Осетия, Калмыкия, Тува, Чечня, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

Лекарство против страха

Как прогнозирует «Эксперт РА», в 2023 году экономическое здоровье населения продолжит испытывать сложности на фоне нарастающего санкционного давления. Оно, вероятно, не позволит существенно восстановить потребительскую активность населения. Тем не менее инфляция в 2023-м может снизиться до 6,5%, что в совокупности с повышением МРОТ приведет к росту реальных денежных доходов населения на 3% к уровню 2022-го. А среднегодовая безработица не поднимется выше 4%.

— Потребительская активность населения будет следовать за реальными доходами, однако оборот розничной торговли вряд ли восстановится до уровня 2021 года. Господдержка позволит справиться с трудностями с наименьшими потерями, — считает Татьяна Тирских.

По ее прогнозу, чтобы вернуться к доковидному состоянию, потребуется два-три года. И это при условии, что будет идти поступательное восстановление всех процессов, характеризующих экономическое здоровье населения.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин допускает, что реальные доходы по итогам этого года могут несколько вырасти в связи с падением инфляции. Также к факторам, которые могут поддержать положительную динамику, эксперт относит дефицит кадров по некоторым специальностям и господдержку. Однако с большей вероятностью, считает он, реальные доходы упадут на 1–2% в связи со снижением производительности труда, что приведет к сокращению зарплат.

По мнению Сергея Смирнова, сейчас сложно строить прогнозы даже в горизонте одного года из-за неопределенной геополитической ситуации. Он уверен в одном, что в 2023-м не будет взрывной безработицы за счет поддержки занятости населения.

— Рабочие места создаются и будут создаваться, — сказал эксперт. — Но насколько они будут эффективными?

Очень важно сохранить рабочие места и поддержать доходы населения, но не менее принципиально, что будет на них производиться, добавил эксперт. Он пояснил, что от этого во многом будут зависеть и экономический процесс, и уровни зарплат.