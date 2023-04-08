Кризис не помеха: ФСС собрал рекордную сумму для соцвыплат в 2023 году

По прошлогодним итогам доходы Фонда социального страхования (ФСС) перевалили за триллион рублей, что на 4,2 % больше прогнозируемого уровня, говорится в аналитической записке Счетной палаты РФ (имеется у «Известий» ). Высокий результат связан с тем, что доходы граждан в числовом выражении в 2022 году увеличились: был рост фонда оплаты труда, доля отчислений в ФСС также повысилась. Экономические эксперты сложившейся профицит ФСС характеризуют как позитивный фактор, который содейсвует экономической стабильности в стране. Подробнее — в материале «Известий».

Взносы и трансферты

Доходы бюджета Фонда социального страхования за прошедший год составили 1,029 трлн рублей (на 4,2% больше прогнозных ожиданий). В 2022 году поступили страховые взносы по двум видам обязательного социального страхования в объеме 782 млрд рублей. Это на 57,9 млрд рублей (на 8%) больше, чем за 2021 год. Таким образом, годовой прогнозный план по страховым взносам выполнен на 94,3%.

В аналитической записке указано, что поступления страховых взносов по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили 605,2 млрд рублей, а по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — 177,3 млрд рублей.

— По сравнению с прошлым годом доходы уменьшились за счет сокращения трансферта из федерального бюджета. А вот поступления страховых взносов наоборот выросли, но всё же меньше инфляции, — отмечает глава экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

По его словам, фонд стал более сбалансированным, так как уменьшилась доля переводов из бюджета: если раньше это было почти 50%, то сейчас 25%.

— Основные доходы — это страховые взносы и трансферт. Страховых взносов собрано больше, в первую очередь за счет номинального роста зарплат и усиления администрирования, — поясняет Антон Свириденко. — В другом фонде, пенсионном, тоже профицит, но там это чисто трансферт, который стал больше.

Также в прошлом году ФСС получил межбюджетные трансферты из федерального резерва в объеме 256,5 млрд рублей, что в 3,1 раза меньше поступлений, чем за 2021 год. 14,2 млрд рублей поступило в ФСС из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на оплату медпомощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни (на 7% больше, чем за позапрошлый год).

Анализ доходов ФСС за 2022 год показал превышения прогнозных значений, акцентирует внимание замруководителя направления «Экономика и социальное развитие» Центра стратегических разработок Елена Хейфец. В то же время, по сравнению с 2021-м, доходы снизились на 27,9 %, что обусловлено сокращением межбюджетных трансфертов. Поддержание доходов ФСС во многом обеспечивалось ростом социальных взносов на социальное обеспечение на 8% по сравнению с предыдущим годом.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Превышение прогнозных значений объясняется в частности тем, что российская экономика показала свою устойчивость и прошла кризисные периоды первых двух кварталов 2022 года намного успешнее, чем предполагалось, — говорит Елена Хейфец. — На адаптивность и устойчивость отечественной экономики также указывает и тот факт, что, несмотря на снижение доходов ФСС, социальные обязательства перед гражданами выполняются в полном объеме.

В Минэке, Минфине, в Социальном фонде России на запросы «Известий» к моменту выхода статьи ответить не успели.

Как балансируется ФСС

На сегодняшний день основная часть доходов ФСС формируется за счет страховых поступлений от бизнеса и трансфертов из федерального бюджета. Перечисления от изъятия штрафов, пени и неустоек, а также доход от управления государственным имуществом и инвестиционной деятельности фонда также могут вносить вклад в создание доходной части. Это и произошло в 2022 году, когда поступления штрафов и возмещений от нанесения ущерба, в том числе изъятий связанных с противодействием коррупции, увеличились по сравнению с 2021 годом в 23 раза и составили 48,8 млрд рублей. На это указывает профессор кафедры банков, финансовых рынков и страхования Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Ольга Орлова.

— Помимо этого, на формирование профицита ФСС также оказало влияние общее увеличение поступлений от страховых выплат от бизнеса на 3,7 %, — отмечает эксперт СПбГЭУ. — Возросли также и доходы от использования государственного имущества, что может свидетельствовать о повышение качества управления и применении более эффективных подходов к его организации, что в результате обеспечило в 2022 году увеличение этой статьи поступлений в ФСС до 40,3 млрд рублей, что на 26% выше относительно аналогичных поступлений в 2021-м.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

ФСС — это внебюджетный фонд, который создан для администрирования финансов социальной сферы. Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева разъясняет, что доходы организации формируются за счет следующих источников:

— страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;

— страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

— доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;

— доходы от размещения временно свободных денежных средств;

— доходы от продажи материальных и нематериальных активов;

— штрафы, санкции, возмещение ущерба;

— безвозмездные поступления от других бюджетов системы РФ.

Последний пункт предполагает получение средств из федерального бюджета на выплаты, которые имеют существенный объем и не могут быть полностью закрыты средствами фонда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Например, в 2022 году было поступление «на осуществление дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников в виде единовременной страховой выплаты» в размере 18,1 млрд рублей. Эти средства не были заложены в Федеральном законе № 393, но финансовый 2022-й показал, что выплаты надо сделать, и средства были перечислены , говорит Елена Григорьева.

На соцвыплаты деньги есть

В Минтруде подчеркивают, что в настоящее время «безусловно, средства на все соцвыплаты есть».

— Все обязательства ФСС выполнялись в сроки, установленные законодательством и в полном объеме, — ответили в пресс-службе Минтруда.

Отчисления ведутся на постоянной основе, но и перечень новых категорий граждан, которые попадают под различные льготы и выплаты, постоянно расширяется, подчеркивает доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Поэтому все дополнительные доходы ФСС будут направлены на поддержку разных категорий граждан, которые есть в указах президента, постановлениях правительства РФ и других нормативно-правовых актах.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Галина Сорокина разъясняет, что обязательное социальное страхование, например, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний привязаны к классу профессионального риска. Допустим, работа шахтера относится к самому высокому классу профессионального риска и взнос в ФСС в 2022 году составлял по этому пункту 8,5%, а с заработной платы продавца продуктового магазина работодатель заплатит всего 0,2%. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством облагалось взносами от 2,9% ФОТ и менее в зависимости от годовой прибыли и льгот.

— Государство прогнозирует получаемые доходы граждан и суммы социальных отчислений с них и потенциальные расходы, связанные с социальным обеспечением. В случае если потенциальные расходы превышают доходы, то предусматриваются дополнительные вливания в Фонд социального страхования из других бюджетных источников. Помимо этого, годовой бюджет фонда всегда планируется с профицитом, на случай непредвиденных расходов, — отмечает эксперт ГУУ.

Несмотря на рост доходов ФСС, планируемый бюджет прошлого года был ниже 2021-го примерно на четверть. Это обусловлено снижением нагрузки на оплату больничных листов, связанных с пандемией коронавируса и карантинных ограничений.

— Примечательным фактом бюджета ФСС 2022 года стало превышение доли выплат социального страхования над межбюджетными трансфертами, это означает, что, во-первых, годовой фонд заработной платы в России вырос, во-вторых, что много бизнеса «вышло из тени» и стало платить налоги, — говорит Галина Сорокина. — Беспрецедентные санкции, наложенные на Россию, с одной стороны, реально усложнили жизнь населению, но, с другой стороны, послужили толчком для развития национальной промышленности. Поэтому можно констатировать, что деньги на социальные выплаты в стране есть.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе