Оценили ущерб: почему просел рынок страхования жизни

Годовые сборы в сфере страхования жизни могут снизиться до 495 млрд рублей. Это почти на 6% меньше, чем в 2021-м, следует из исследования агентства «Эксперт РА». Потребители переориентировались на краткосрочные финансовые инструменты. А развитие сегмента инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) тормозит ограниченный доступ к ряду активов для инвестирования. Это не позволяет страховщикам создавать новые доходные продукты. Подавляющее большинство компаний отмечает потребность рынка в господдержке, которая могла бы выражаться в ускорении запуска долевого страхования жизни и расширении налоговых льгот по долгосрочным продуктам. Подробности — в материале «Известий».

Горизонты страхования жизни

По оценкам «СберСтрахования» жизни, до конца 2022 года рынок страхования жизни может сократиться примерно на 8–10%. В III–IV кварталах страховщики фиксируют умеренное восстановление продаж. В частности, рост спроса можно будет увидеть в сегменте накопительного страхования жизни (НСЖ). Прежде всего это связано с потребностью в накоплениях и их защите, уточняют эксперты. Дополнительно спрос на НСЖ поддержала высокая ключевая ставка Центрального банка.

— На фоне кризисных явлений эффективным оказывается запуск программы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которая отражает принципы долевого страхования жизни, — отмечает финансовый директор «СберСтрахования» жизни Александр Жуков. — Отрасль видит большой потенциал в развитии этого направления. По нашей оценке, после введения соответствующего законодательства в структуре общих премий по страхованию жизни долевое страхование жизни может занять до 45% на горизонте пяти лет.

Сами страховщики утверждают, что смогли перестроиться под работу в новых условиях: у российских компаний появились обновленные продуктовые линейки. В основном с гарантированным доходом, востребованные у потребителей. При этом наибольшие изменения произошли в сегменте ИСЖ (инвестиционное страхование жизни), рассказывают в компании ВСК. Это связано как со вступившими в силу требованиями указания Банка РФ № 5968У, так и с закрытием части иностранных рынков. Серьезный негатив в настроениях потребителей был связан с блокировкой купонных доходов в международной расчетно-клиринговой системе Euroclear из-за санкций, наложенных на НРД (Национальный расчетный депозитарий).

Оценили ущерб Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В 2023 году рынок страхования жизни останется на уровне 2021−2022 годов. Существенные изменения возможны при условии роста экономики и доходов населения, оценивают в пресс-службе Страхового Дома ВСК. Основная масса клиентов по-прежнему будет предпочитать продукты с гарантированной доходностью. При этом усилится конкуренция с банками, которые в IV квартале начали активно предлагать двух-, трехлетние вклады с привлекательными ставками.

— Страховой рынок вынужден пересматривать свою продуктовую линейку, разрабатывая продукты, максимально отвечающие текущим потребностям людей, — рассказывает директор по накопительному и инвестиционному страхованию, замгендиректора «АльфаСтрахование-Жизнь» Александр Денисов. — Тенденцией в сегменте ИСЖ в ближайшее время видится вывод на рынок продуктов с минимальным риском и гарантированной доходностью на короткой временной дистанции.

По словам Денисова, продажи таких продуктов позволили участникам рынка снизить негативный эффект от санкций в 2022 году и позволят наращивать бизнес в 2023-м.

Компаниям, занимающимся классическим накопительным и инвестиционным страхованием жизни, в ближайшее время будет сложно переключиться на другие сегмента рынка в силу их специализации и действующей лицензии, считает первый замгендиректора компании «Абсолют Страхование» Виктор Кривошеев. Эксперт предполагает, что такие компании смогут перейти только на страхование от несчастных случаев, болезней и на ДМС, то есть на личные виды страхования.

Чего ждать

По итогам текущего года среди всех сегментов рынка страхования жизни положительную динамику, вероятнее всего, покажет только НСЖ (накопительное страхование жизни), следует из опроса, проведенного агентством «Эксперт РА». Так среди страховщиков жизни ответили более 60% участников рынка. Почти 90% опрошенных ожидают падения ИСЖ (инвестиционное страхование жизни), более 70% — сокращения КСЖ (кредитное страхование жизни в рамках ипотеки).

Оценили ущерб Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Половина компаний, участвовавших в опросе, отметила, что в течение сентября-октября их прогноз динамики рынка страхования жизни изменился и стал более сдержанным или негативным. Примерно две трети страховщиков жизни не готовы давать оценки и строить прогнозы, что подчеркивает высокую степень неопределенности на этом рынке. По мнению агентства «Эксперт РА», рынок страхования жизни по итогам нынешнего года соберет порядка 495 млрд рублей премии, что будет на 5–6% меньше, чем за 2021 год.

— На рынок страхования жизни давят те же факторы, что и на остальные секторы экономики, — говорит Александр Денисов. — Продуктовая линейка ИСЖ многих страховщиков подразумевала участие иностранных партнеров, взаимодействие с которыми сейчас приостановлено. Кроме того, резкое повышение ставок по вкладам до двузначного уровня в I квартале этого года вызвало переток свободных клиентских активов в банковские депозиты.

Тем не менее, уточняет эксперт, большинство участников рынка страхования жизни смогли перестроиться и предложить потребителям обновленную продуктовую линейку. За счет этого можно говорить о том, что просадка рынка страхования жизни в 2022 году будет существенно ниже, чем по другим отраслям экономики, или ее не будет вовсе, ожидают в «АльфаСтрахование-Жизнь».

По данным СК «Ренессанс Жизнь», по итогам девяти месяцев текущего года сборы по различным видам страхования жизни показали разнонаправленную динамику: сборы по кредитному страхованию жизни (КСЖ) сократились на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) снизились на 45,4%, а сборы в сегменте накопительного страхования жизни (НСЖ), наоборот, стремительно выросли на 61,9%.

Конечно же, главный фактор, повлиявший на результаты, — внешнее санкционное давление, полагает гендиректор СК «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев. Чтобы остановить панические настроения и сохранить депозиты в банках, ЦБ РФ 28 февраля повысил ключевую ставку более чем в два раза — с 9,5 до 20%. Но чтобы экономическая активность не замерла, уже 10 июня регулятор вернул ставку к прежнему показателю в 9,5% годовых, а к 16 сентября опустил ее еще ниже — до 7,5%. Из-за таких изменений кредитование в марте и апреле 2022 года практически встало, а с ним и страхование жизни заемщиков.

Оценили ущерб Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Однако постепенное снижение ключевой ставки, запуск льготных ипотечных программ начали оживлять рынок кредитного страхования уже в конце весны — начале лета, сейчас восстановление продолжается, — рассказывает Олег Киселев. — Сильное падение сборов по ИСЖ, которое и стало самым пострадавшим сегментом страхования жизни по итогам девяти месяцев, изначально было обусловлено инфраструктурными ограничениями на российском фондовом рынке. Санкции ограничили доступность инфраструктуры ИСЖ, которая была ориентирована на инструменты в валютах недружественных стран. Страховым компаниям потребовалось время, чтобы переориентировать свои продукты на внутренние активы — и уже к лету это было сделано, появилось много новых продуктов, привязанных к российским ценным бумагам и полностью защищенных от инфраструктурных рисков.

Однако отечественные частные инвесторы всё же еще не восстановили свое доверие к фондовому рынку. Заморозки активов, просадки портфелей, волатильность и неопределенность пока не позволяют широкому кругу россиян вернуться на рынок частных инвестиций — для стабилизации ситуации здесь требуется больше времени.

— Стремительный рост НСЖ объясняется в первую очередь тем, что во время экономических сложностей люди почти всегда начинают больше сберегать, создавать подушку безопасности, экономить на потребительских расходах, — объясняет гендиректор СК «Ренессанс Жизнь». — То есть пересматривают свое финансовое поведение: от потребления к сбережению. Одновременно становятся приоритетом вопросы финансовой защиты и снижения рисков для главных источников доходов — жизни и здоровья. И если рисковое страхование дает только финансовую защиту на случай наступления негативных событий, то НСЖ решает обе этих задачи — сочетает в себе защиту в виде большого страхового покрытия и формирование сбережений регулярными взносами. Это продукт с высокой клиентской ценностью, которая особенно раскрывается для людей в периоды неопределенности.

Перспективы взаимного страхования

Генеральный директор Ассоциация профессиональных страховых агентов (АПСА) Михаил Давыдов, напротив, считает, что в реальности страховой рынок пока еще деградирует. Виной: низкие компетенции и квалификация, избыточное регулирование, спорно организованный надзор, преобладание обязательных и вмененных видов страхования.

Вместе с тем эксперт указал на новую обнадеживающую тенденцию страхового рынка — развитие взаимного страхования страхователями. В настоящее время в Госдуме находится законопроект, который сможет дать стимул развитию взаимному страхованию, в том числе личного страхования, как формата страхования жизни, рассказал специалист.

Оценили ущерб Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Справка «Известий» Взаимное страхование — одна из организационных форм страховой защиты, при которой выплата происходит из страхового фонда, сформированного добровольными взносами. В организационном отношении это означает, что убытки при наступлении страхового случая у отдельных участников распределяются на всех членов общества.