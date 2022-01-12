«Если мы сразу берем деньги с застрахованных, они обязательно дойдут до больницы»

В 2021 году россияне приобрели рекордное количество страховок от болезней и несчастных случаев за последние 10 лет. Их купили 50 млн раз — почти в два раза больше, чем годом ранее. Размер страховых премий увеличился на 40% и превысил 200 млрд рублей, говорится в статистике ЦБ. Основными причинами эксперты назвали пандемию, рост ипотечного кредитования и развитие рынка. Но работодатели, поддерживающие программы добровольного медицинского страхования (ДМС), столкнулись с проблемой: с одной стороны, на фоне кризиса нужно снижать расходы, с другой — заботиться о здоровье работников. Меняется ли ДМС во время эпидемии и что предпринимают компании , «Известиям» рассказал основатель сервиса «Онкострахование», сооснователь Агентства здоровых решений Health Pulse Сергей Катаргин.

— Почему о здоровье сотрудников нужно думать работодателю, ведь это личная ответственность каждого?

— Здоровье сотрудника влияет на продуктивность, а значит и на прибыль компании. Даже так: на продуктивность влияют здоровье и благополучие. В понятие благополучие входит: образ жизни, ментальное или психологическое состояние, финансовая стабильность, социализация сотрудника. Совокупно это влияет на возникновения болезней и другие причины пропусков работы. Сотрудники не всегда ведут здоровый образ жизни, а это основной драйвер здоровья в целом. От него зависит многое, поэтому нужно влиять на этот фактор.

— Может ли работодатель влиять на образ жизни работника?

— Компании уже пытаются это делать, организовывая активности, связанные со спортом или правильными привычками. В США и Европе это вышло на первый план. В офисных кухнях, к примеру, здоровую еду ставят ближе, а нездоровую отодвигают дальше, чтобы за ней приходилось тянуться. Даже маленькими действиями работодатели подсвечивают проблему внутри коллектива.

Вдохновляющий пример в России — Adidas Academy. Это отдельная бизнес-единица, которая начала изучать поведение сотрудников внутри компании. Специалисты выяснили, что среди работников (в основном продавцы магазинов) спортом занимаются лишь 10–15%, хотя речь идет о спортивном бренде.

Что они стали делать? Сначала запрещали или ограничивали вредную еду, затем выдавали абонементы в фитнес-центр, но не слишком помогало. В конце концов они пришли к тренинговой, можно сказать, психотерапевтической программе: работа в группах по 15 человек, глубинные вопросы, серьезное погружение, жизненные цели, желания. Всё подводится к вопросу: «почему человек не занимается спортом, а идет, например, пить алкоголь?». Начинается скрупулезная проработка.

Ситуацию в компании удалось изменить кардинально: сейчас около 90% сотрудников вовлечены в спорт. Способ дорогой и долгий, но принес крутые плоды. Зарубежные коллеги оценили успешный опыт внедрения.

Российские работодатели стараются что-то делать, чтобы сотрудники начали обращать внимание на свое физическое и ментальное состояние. Где-то, например, появляются программы психологической поддержки — самая первая ступень в развитии корпоративной профилактической заботе о здоровье, на мой взгляд.

Как компании заботятся о здоровье сотрудников последние 20 лет? Покупают полисы ДМС. Но полис не решает проблем со здоровьем, точнее решает, когда уже что-то произошло. К тому же по статистике им пользуются только 30% сотрудников — обычно старшего возраста или часто болеющие. Остальные к страховке не обращаются. Очевидно, что до момента когда потребуется помощь по ДМС — образовывается свободная ниша, в которой можно развивать программы благополучия, поддерживать и укреплять здоровье всех без исключения сотрудников.

— А о ментальном здоровье работодатели заботятся? Что еще можно сделать, кроме организации психологической поддержки?

— На рынке есть практика марафонов по ментальному здоровью. У нас был такой формат: сотрудники участвуют в соревновании и записывают на онлайн-платформе минуты осознанности — медитации, занятия йогой и т. д. — в одну большую копилку. В программу входят вовлекающие лекции, мастер-классы и практические занятия.

Для понимания, стандартная опция психологической поддержки — это доступ к телефону, когда можно позвонить психологу, назначить сессию, проконсультироваться. В России практика работы с психологами еще только зарождается, хотя в прогрессивных городах такими сервисами активно пользуются.

— В пандемию компании столкнулись с дилеммой: с одной стороны, нужно урезать расходы, в том числе на ДМС. С другой — заботиться о здоровье сотрудников. Как работодатели находят выход?

— Интересно, что по данным 2020–2021 годов, затраты на ДМС не сократились. И при этом полис не покрывает лечение коронавируса. Во время локдаунов сотрудники не могли обращаться за помощью, потому что сидели дома, но работодатели всё равно сохранили финансирование страховой программы.

Это можно назвать плацебо: мы покупаем вам полис, не волнуйтесь, у нас всё хорошо, но, в то же время, он фактически не работает.

В о время пандемии очень хорошо помогали программы психологической поддержки. Был безумный рост обращений, особенно во время так называемого нерабочего периода, когда люди находились в четырех стенах, и обострились проблемы внутри семей. Это стало серьезным испытанием для многих людей, поэтому психологические линии были очень кстати.

— А почему полис не покрывает лечение коронавируса?

— Ковид — инфекционное заболевание, и в начале пандемии осознали , что лечение инфекционных заболеваний — монополия государств. В России не было частных коммерческих инфекционных стационаров, они в том или ином виде стали появляться только во время эпидемии. Но всё еще нет сформировавшейся базы, чтобы массово принимать коронавирусных пациентов на коммерческой основе.

Сейчас приходит постепенное понимание того, сколько это стоит. Одна известная московская клиника продает программу по лечению ковида в стационаре от 270 тыс. рублей. Но страхование — работа с рисками и статистикой. У страховщиков еще нет достаточных данных, чтобы понять, как часто может возникать необходимость в госпитализации, например, с теми или иными штаммами.

Омикрон более заразен, но возможно реже приводит к госпитализации. Со штаммом Дельта наоборот — много людей попадало в реанимацию. То есть страховщики не могут просчитать риски и заложить их в стоимость программы. Речь ведь всё равно о деньгах и прибыли, ни одна страховая компания не будет работать себе в убыток. Есть определенный пул денег, который компания платит за своих сотрудников в рамках медицинского страхования и из которого оплачиваются страховые случаи. Это финансы и математика.

Посмотрим немного назад. В ДМС до сих пор не включены риски, связанные с онкологией (за редкими исключениями). Но в России до 90-х и даже до 2000-х годов не было коммерческих онкологических центров. Монополия на лечение рака также принадлежала государству, соответственно страховщики не могли оценить стоимость лечения в частных клиниках. Это привело к тому, что полис ДМС всё еще не покрывает онкологию. За рубежом иная ситуация — там онколечение входит в базовое покрытие.

— А полисы как-то изменились во время пандемии? Добавились ли новые услуги?

— Глобально — нет. Единственное — компании часто стали включать в соцпакет те самые, упомянутые в начале статьи, полисы страхования от несчастного случая и болезней. Такие полисы предусматривают денежную компенсацию, если сотрудник попал в больницу или умер по причине короновируса.

Если посмотреть на всю систему ДМС, то можно сказать, что предпосылок к изменениям нет. Как и 20 лет назад ДМС не покрывает затраты на лечение серьезных заболеваний — например, на онкологию, как я уже говорил, трансплантацию органов, реабилитацию после инсультов. Будет ли включено в покрытие лечение короновируса – тоже большой вопрос. Не знаю, что должно произойти, чтобы подход изменился. Всё идет по накатанным рельсам, все потребляют привычный продукт. Страховщики опасаются убытков, а клиенты выбирают из того что есть.

— Развитие телемедицины отразилось на полисах?

— Сейчас в каждом полисе ДМС включена опция телемедицина. Когда пациенту не нужно очное присутствие в клинике, то конечно удобно воспользоваться удаленной консультацией. Но в законе прописано, что врач в рамках телемедицинской консультации не может ставить диагноз, поэтому пациент в любом случае должен быть куда-то «приземлен», чтобы у пациента была возможность попасть на очный прием к врачу. Это ограничение серьезно отражается на развитии телемедицины. С другой стороны, если диагноз уже поставлен, пациенту не нужно лишний раз приходить к врачу, можно проводить прием дистанционно .



Очень полезна телемедицина в парадигме «врач-врач», когда в удаленных регионах, где нет профильных специалистов, врачи могут подключить коллег из федеральных центров, которые помогут понять, что происходит с пациентом.

Телемедицина в ДМС призвана снизить издержки страховой компании, потому что удаленная консультация, гораздо дешевле очной, что выгодно страховщика, но ситуация в ДМС такова, что у застрахованных есть определенный паттерн поведения. Они воспринимают полис как абонемент в поликлинику. Фактически можно прийти в любое медучреждение и сказать: «хочу к кардиологу». Показываешь полис и тебя, как правило без вопросов, записывают к кардиологу. Но проблема может быть не кардиологическая. Застрахованный — не квалифицированный потребитель медицинских услуг. Кольнуло в сердце — идет к кардиологу, кольнуло в животе — идет к гастроэнтерологу, а проблему зачастую может решить обычный терапевт. В головах застрахованных, да и работодателей есть стойкое ощущение, что приемы врачей, не всегда целесообразные, оплачивает страховая компания, но по факту страховая компания тратит деньги самого работодателя, которые получила в рамках договора ДМС.

— Что бы вы посоветовали делать компаниям с неограниченным и ограниченным бюджетом для заботы о здоровье пациентов? Максимум и минимум?

— При ограниченном бюджете рекомендую обратить внимание на франшизные программы ДМС. В ДМС набирает популярность такая опция, как франшиза. Договор с франшизой подразумевает, что сотрудник участвует в оплате лечения небольшой долей — например, 10 или 20%. Ситуация обратная той, при которой работодатель говорит: «Мы покупаем полисы, а вы на старте доплатите 5 тыс. рублей, и у вас будет более широкое покрытие или более высокоуровневые клиники для выбора». Если мы с самого начала берем деньги с застрахованных — хоть 500, хоть 1000 рублей, они обязательно дойдут до поликлиники — неважно, надо им или нет. Заплатили же.

С франшизой иначе. Работодатель покупает для сотрудников полисы, а 10% от услуги пациент оплачивает сам. Допустим, прием врача стоит 2 тыс. рублей — из них 200 рублей приходится на застрахованного. С одной стороны, компания может сэкономить на таком договоре до 30% стоимости при установлении франшизы 10%, с другой — пациенту в любом случае доступны качественные медицинские услуги по относительно небольшой цене. Увеличение размера франшизы приведет к еще большей экономии стоимости договора ДМС. Конечно, мы призываем работодателей задумываться не только о возрастных сотрудниках или хрониках, которые чаще всего пользуются ДМС, но и о молодых и здоровых. Нужно помогать им приобретать правильные привычки, вовлекать в здоровый образ жизни с помощью программ благополучия. Они и стоят в 10 раз дешевле ДМС, а нацелены на всех — ими будут пользоваться все сотрудники вне зависимости от возраста, должности и необходимости медпомощи.

Комбинация ДМС с франшизой и программ благополучия — идеальный соцпакет будущего. Думаю, это станет трендом в ближайшие год-два точно.

При неограниченном бюджете на социальный пакет я бы рекомендовал компаниям оформлять для сотрудников полисы ДМС и онкострахования, страховать сотрудников от несчастного случая и болезней, открывать программы пенсионного обеспечения и конечно внедрять комплексные программы благополучия. В условиях высокой конкуренции за кадры на рынке труда – все опции будут иметь вес при выборе работодателя.

— А как еще, на ваш взгляд, изменится корпоративная забота о здоровье в ближайшие годы?

— Наша страна пока в роли догоняющей, если смотреть на американский и европейский рынки. В первую очередь, программы медицинского страхования будут трансформироваться и будут покрывать лечение всех заболеваний, включая онкологию и, надеюсь, коронавирус. Второе: будут набирают популярность профилактические или здоровьесберегающие программы, потому что компании понимают: профилактика эффективнее и дешевле лечения.