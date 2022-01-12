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Страх от риска: россияне купили рекордное число полисов от болезней

Как на это повлияли пандемия и ипотека
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Страх от риска: россияне купили рекордное число полисов от болезней
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2021-12-28 16:35:52
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Спрос россиян на страховки от несчастных случаев и болезней в 2021 году оказался рекордным за последние 10 лет. Такие полисы за три квартала прошлого года купили 50 млн раз — почти в два раза больше, чем годом ранее. Размер страховых премий увеличился на 40% и превысил 200 млрд рублей, следует из статистики ЦБ. Страховщики подтвердили тенденцию по итогам всего 2021 года. Основные причины повышения — развитие страхового рынка, пандемия и рост ипотечного кредитования, отметили представители компаний.

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Исторический максимум

На фоне пандемии россияне в 2021 году очень активно страховались от несчастных случаев и болезней. За 9 месяцев прошедшего года они купили 50 млн страховых полисов — это на 80% больше, чем годом ранее. Сборы по полисам тоже оказались рекордными за 10 последних лет — за 9 месяцев 2021-го страховщики собрали 200,7 млрд рублей премий по таким полисам. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 45% больше по сравнению с соответствующим промежутком 2019-го, следует из данных ЦБ.

В крупнейших страховых компаниях подтвердили резкое повышение спроса на полисы от несчастных случаев и болезней. В 2021 году количество реализованных «СберСтрахованием» полисов по таким программам увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2020 годом и достигло почти 1,4 млн., рассказал «Известиям» директор проектов дирекции розничного страхования «СберСтрахования» Александр Абрамов. По его словам, такой рост связан с запуском ряда новых программ от несчастных случаев и болезней, повышенным вниманием граждан к здоровью на фоне пандемии и выходом компании на рынок ДМС для физлиц, на который пришлось более 450 тыс. подобных страховок.

Страх от риска
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В острую стадию пандемии люди столкнулись с ограничениями в получении плановой медпомощи, так как многие больницы временно меняли профиль для лечения пациентов с COVID-19. Поэтому клиенты начали покупать полисы ДМС, чтобы обращаться к врачам в частных клиниках. В 2022 году компания ожидает дальнейшего роста спроса и сборов в этой сфере, отметил Александр Абрамов.

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В СК «МАКС» сборы по полисам от несчастных случаев и болезней за прошедший год увеличились более чем на 60% по сравнению с предыдущим.

О рекордных показателях также рассказали в «Росгосстрахе». В условиях пандемии россияне стали позитивнее воспринимать предложения о приобретении такой страховки, клиентская база расширилась, отметил заместитель начальника управления андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Дмитрий Максимов.

В «Югории» число проданных полисов от несчастных случаев и болезней за 11 месяцев 2021 года оказалось на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а сумма розничных сборов в этом сегменте составила 164,5 млн рублей, сообщила директор Южной региональной дирекции компании Наталья Харитонова.

Полисы, покрывающие риски заболевания COVID-19, пользовались большим спросом, чем классические продукты от несчастных случаев и болезней, в которые такая угроза не включена, сообщил директор департамента страхования имущества физлиц «АльфаСтрахования» Денис Титов. По его словам, рост сборов в компании по таким страховкам в 2021 году составил 10–15% в зависимости от наполнения полиса.

Руководитель дирекции развития бизнеса компании «Абсолют Страхование» Ольга Якунина связала рекордные продажи в том числе со значительным ростом кредитования. Наиболее высокие показатели демонстрировали компании — лидеры в сфере банковского страхования, отметила эксперт.

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Рост показателей также отметили в ВСК. Общий объем собранных премий по страхованию от несчастных случаев и болезней в прошедшем году составил более 10 млрд рублей, при этом сборы по таким полисам в ипотечном кредитовании увеличились на 30% по сравнению с 2020 годом, рассказали в пресс-службе компании. По их мнению, повышение связано с интересом клиентов к своему здоровью на фоне пандемии и ростом числа оформляемых жилищных ссуд.

Полисный ход

Рекордный рост премий по полисам от несчастных случаев и болезней в 2021 году обусловлен увеличением розничного объема кредитования и связанных с ним продаж продуктов страхования заемщиков, а также развитием других направлений, например страхования от коронавирусной инфекции, критических заболеваний, для выезжающих за рубеж и внутренних туристов, рассказала старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.

Страх от риска
скорая помощь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Другой причиной стало влияние пандемии. На фоне резкого роста числа заболевших клиенты хотели защитить себя и близких, например, от временной потери трудоспособности, отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Доля сборов по страхованию от несчастных случаев в общем объеме премий за четыре года увеличилась в 1,5 раза: с 9,5% в 2017-м до 15% в 2021-м. Причем прирост сборов по таким полисам обгоняет показатель по рынку в целом. Такой тренд сохранится в 2022-м и в следующие годы, считает Татьяна Никитина.

Рынок кредитования значительно вырос в 2021 году, что повлияло на рекордные цифры премий в страховании от несчастных случаев и болезней, согласен директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. По его словам, продажи банками таких продуктов — это способ увеличить операционные доходы за счет комиссий.

По итогам 2021 года доля страховых сборов по этим полисам превысила 15% от общего размера страховых премий, однако в общем объеме выплат клиентам на этот сегмент пришлось немногим больше 3%. Это может говорить о низкой потребительской ценности такого вида страхования. Благодаря внимаю регулятора проблема скорректируется, но, скорее, только к 2023 году, рассказал эксперт.

В текущем году он ожидает продолжения роста сегмента, однако уже меньшими темпами, чем в 2021-м. В 2022-м показатель может увеличиться на 15%, считает Николай Переславский из CMS Institute.

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