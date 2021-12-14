Рейтинговый ход: россиян избавят от страхового рабства

Страховому рабству, которое сложилось в банках, объявили войну. Россияне смогут не только самостоятельно выбирать страховую компанию при оформлении кредита, но и менять ее уже после оформления займа без ухудшения условий по нему. Такие изменения в проект постановления правительства внесла ФАС, узнали «Известия» . В антимонопольной службе это подтвердили. Также банки обяжут давать клиентам полный список страховых организаций, с которыми может быть заключен договор при оформлении займа. От компаний потребуется лишь соответствие нужному кредитному рейтингу . При этом банки не смогут давать привилегии при заключении договоров с определенными страховыми компаниями.

На прозрачных условиях

Банки должны будут предоставлять заемщикам информацию о том, какие страховые компании подходят для заключения договора кредитования и какой рейтинг организации считается минимально допустимым . Клиентов также начнут информировать об изменении процентной ставки по займу и ухудшении других условий, если страховая компания не будет соответствовать требованиям кредитной организации. Эти правила устанавливает проект постановления правительства, предлагаемый ФАС.

Документ не только дает россиянам право самостоятельно выбирать страховую компанию, но еще и менять ее без ухудшения условий по кредиту . Требованием для одобрения банком выбранной потребителем компании станет наличие у нее определенного рейтинга в одном из четырех российских агентств — «Эксперт РА», АКРА, НКР, НРА. При рефинансировании ссуды клиентам не придется покупать новый полис, если рейтинг страховой окажется достаточно высоким: проверить его уровень потребитель сможет на сайте организации.

Рейтинговый ход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кроме того, банки не смогут устанавливать более низкую ставку или любые другие преимущества для заемщика при покупке полиса у определенной страховой компании , если те же условия не распространяются на другие организации, соответствующие требованиям по рейтингу. Сейчас банки не всегда соблюдают эти условия.

Это исключит навязывание банками конкретных страховых компаний для покупки полиса и предоставление неточной информации о возможности заключить договор с другими, сообщили «Известиям» в ФАС . Там добавили, что обновленные правила скоро будут направлены на межведомственное согласование. В постановлении будет определен минимально допустимый кредитный рейтинг, и банки получат право понизить порог, но не повысить его. Страховщик с нужным рейтингом или выше него подойдет для заключения договора.

Такая система значительно облегчит гражданам выбор организации для покупки полиса и обеспечит баланс интересов участников, уверены в ФАС . Новые правила распространятся также на договоры коллективного страхования, которые для группы людей могут покрывать, например, риски утраты трудоспособности, потери источника дохода, мошенничества и т.д. Отдельные условия по допуску банки смогут составлять только для страховщиков, не имеющих нужного рейтинга.

В Банке России не ответили на вопрос «Известий», поддерживают ли они такие изменения.

Лучше для заемщиков

В страховых компаниях поддержали новые правила. Проект постановления, предлагаемый ФАС, повысит прозрачность правил сотрудничества между участниками рынка и улучшит условия для заемщиков в сфере стоимости полиса , клиентского сервиса и объема покрытия, считает директор юридического департамента компании «Ингосстрах» Татьяна Комарова.

Рейтинговый ход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Положительными моментами для заемщиков станут возможность менять страховщика, недопустимость навязывания банком нужной компании, входящей с ним в одну группу , и ряд других, рассказал директор по правовым вопросам СК «Росгосстрах Жизнь» Александр Козинов.

Сейчас некоторые кредитные организации имеют непрозрачные или неудобные для страховых компаний условия аккредитации , отметил руководитель дирекции имущественного страхования СК «МАКС» Александр Агапов. При этом, участились случаи, когда банки устанавливают единые условия страхования и лишают компании возможности создать более интересные предложения для заемщиков. По его словам, в этой сфере изменения принесут позитивный эффект.

Новые правила повысят конкуренцию и прозрачность оказания страховых услуг, уверен управляющий директор «СберСтрахование жизни» Евгений Щекланов. По его мнению, уровень рейтинга А- будет подходящим, потому что такие страховщики обладают достаточным капиталом для обеспечения выплат заемщикам .

Однако рейтинг не сможет показать объем покрытия, уровень предоставляемой услуги и качество урегулирования страхового события. Банкам придется менять систему и самостоятельно оценивать сотни полисов, из-за этого повысятся издержки, и есть риск подорожания страховок , считает руководитель управления андеррайтинга и методологии «АльфаСтрахование – Жизнь» Вадим Цурупа.

В крупнейших банках не ответили на вопрос «Известий» о том, как они оценивают изменения.

Эксперты поддержали инициативу ФАС. Использование внешней оценки вместо аккредитации страховщиков у банков станет положительным изменением, так как подходы и критерии у агентства одинаковы для всех проверяемых , а по методологиям присвоения рейтингов можно сопоставить значения у разных агентств, сообщила старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.

Рейтинговый ход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев