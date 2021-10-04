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Ложный процент: правозащитники предлагают запретить кредитное страхование

Почему защитники прав потребителей не видят другого способа решить проблему навязывания услуг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ложный процент: правозащитники предлагают запретить кредитное страхование
2021-10-03 19:44:59">
2021-10-03 19:44:59
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Правозащитники предлагают запретить страховки при кредитовании за исключением ипотеки. С такой инициативой к ЦБ намерена обратиться Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) по результатам исследования (есть у «Известий») крупнейших банков на предмет продажи заемщикам страховок. Как показала проверка, все организации требовали приобрести эту услугу, которая может вести к существенным переплатам по долгу. При этом в большинстве банков даже не рассматривали вопрос самостоятельного страхования. В КонфОП считают, что сам формат, когда банк выступает в качестве агента страховой компании (СК), располагает к дальнейшему распространению навязывания услуг. Только полный запрет этого «токсичного» продукта может исправить ситуацию, уверены правозащитники.

Дело в теле

То, что банки всячески обходят ограничения регулятора, в том числе и с точки зрения переплат заемщиков по допуслугам при кредитовании, в конце сентября признала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации. Она даже заявила, что введение новых правил банки воспринимают как «игру в кошки-мышки». То есть на любое ограничение прокладываются новые пути обхода. Как считает председатель Центробанка, возможно, нужно шире посмотреть на ограничения полной стоимости кредита (ПСК), распространив понятие на все виды заимствований.

Займ и против
кредит банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Однако правозащитники уверены, что все эти меры проблемы не решат. Только полный запрет на «токсичный», по мнению специалистов КонфОП, продукт может пресечь навязывание дорогой для потребителя услуги. Свои выводы в организации строят на исследовании, которое было проведено летом и в сентябре этого года. КонфОП методом тайного покупателя обследовала 10 крупнейших игроков на рынке потребкредитования: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Росбанк, банк «Открытие», Почта Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк. Участники исследования обзванивали организации с легендой, что нужен кредит в размере 400 тыс. рублей на два года при зарплате 70 тыс. рублей.

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Как отмечено в документе КонфОП, во всех банках у потенциальных заемщиков потребовали приобрести страховку. Причем уже на стадии предварительного расчета банки «зашивают» в тело кредита и стоимость страхования, о чем становится ясно только после соответствующих вопросов. И только тогда заемщикам сообщают, что полис нужен для защиты родственников, чтобы им не пришлось выплачивать за него задолженность в случае смерти или инвалидности. Также в качестве аргумента представители банков приводят тот факт, что сумма полиса уже «зашита» в тело кредита, поэтому никакой дополнительной оплаты от заемщика не потребуется.

Как показало исследование, при кредите в 400 тыс. рублей на страховку приходилось от 22 тыс. до 56 тыс. рублей. Важно отметить, что полисы, покрывающие риски для жизни и здоровья, в страховой компании (СК) могут обойтись на порядок меньше.

Есть два варианта включения страховки в тело кредита. Первый — когда стоимость полиса добавляется к сумме кредита, что, соответственно, увеличивает задолженность. При этом проценты начисляются на всю сумму. То есть потом заемщик будет возвращать и стоимость страховки, и проценты по кредиту за нее, подчеркнули в КонфОП.

Второй вариант — стоимость страховки вычитается из суммы кредита, то есть заемщик получает на руки меньше денег. Например, в Промсвязьбанке, заняв 400 тыс. рублей, распорядиться можно только 375 тыс. рублей, следует из исследования КонфОП.

Пошли в отказ

Тайные покупатели КонфОП интересовались, могут ли они сами приобрести страховку у СК. В большинстве банков ответили «нет» или сказали, что полис можно купить только в компании из списка аккредитованных. В обществе потребителей считают это прямым нарушением закона. Впрочем, никто не может помешать заемщику самостоятельно приобрести полис, просто в этом случае это не позволит претендовать на более низкую ставку. Да и купить необходимый полис непосредственно в СК зачастую невозможно: там ссылаются, что кредитное страхование является особым продуктом.

Представители КонфОП в ходе исследования поинтересовались, можно ли отказаться от страховки на стадии заключения договора. Во всех банках заявили, что такое возможно, но в этом случае ставка по кредиту повышается, причем весьма существенно.

Займ и против
банк кредит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Например, в Газпромбанке — с 7,9 до 14,9%, Россельхозбанке — с 9,7 до 14,7%, Росбанке — с 10,8 до 16,8%. В ВТБ при оформлении страховки ставка ниже на 5%, а в Промсвязьбанке — на 4%», — привели данные правозащитники. Такая практика, кстати, относится к политике рисков кредитных организаций и законодательству не противоречит, однако неподготовленному гражданину сложно оценить, какой вариант более выгоден.

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Не нарушают банки закон и в плане отказа от страховки в «период охлаждения» (14 дней) после заключения договора. Но и в этой ситуации ставка по кредиту увеличится. Кроме того, в Почта Банке заявили, что не вернут страховку при досрочном погашении, указано в исследовании.

Резать не дожидаясь

Правозащитники считают, за последние годы ситуация на рынке кредитного страхования практически не изменилась: банки продолжают навязывать ненужные и дорогие страховки заемщикам.

— В первую очередь это связано с тем, что в России такие страховки законны, — сказал «Известиям» председатель правления КонфОП Дмитрий Янин.

По мнению специалистов организации, кредитное страхование — «токсичный» финансовый продукт, форма которого является благодатной почвой для того, чтобы политика навязывания услуг росла и развивалась. Ведь банки, будучи агентом СК и продавая страховки, получают от 60 до 70% комиссии, которые закладываются в стоимость продукта. При этом агентские комиссии колеблются в диапазоне от 10 до 30%, уточнил Дмитрий Янин.

Он также отметил, что выплаты по кредитному страхованию не превышают 9–10%, а остальные 90% собранных премий распределяются между СК и банками.

Займ и против
деньги рубли банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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— Потребителям ничего не достается. Эти два признака — низкие выплаты застрахованным и огромные комиссии банкам — являются, по моему мнению, достаточными условиями для того, чтобы вывести эти продукты с рынка, — уверен глава КонфОП. — Нужно запретить страховку при кредитовании, за исключением страхования имущества при ипотеке в целом. В нашей стране была попытка законодательно запретить кредитные страховки, но регулятор и законодатели на такой шаг не решились.

Дмитрий Янин сослался на опыт Великобритании, где в нулевые были запрещены связанные с кредитами страховки. Причем те средства, которые были потрачены потребителями до введения запрета, начали компенсировать с 2011 года, и на данный момент уже выплачено 33 млрд фунтов из 38 млрд, на которые поступили заявки граждан.

По словам эксперта, если потребителю очень нужна эта услуга, он может сам, получив кредит, пойти и приобрести страховой полис в выбранной им компании.

— Сейчас у нас нет добровольного страхования, а есть принудительная доплата за кредит, — подчеркнул Дмитрий Янин.

Как сообщили «Известиям» в КонфОП, сейчас организация готовит письмо в Центробанк с соответствующим предложением на основании данных исследования.

Блуждающие риски

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«Известия» обратились по поводу исследования и предложения КонфОП во все кредитные организации, но ответила на запрос только пресс-служба Росбанка. Комментарий сводится к тому, что страхование выгодно самому клиенту и его семье, поскольку позволяет защитить финансовое благополучие при неблагоприятных событиях. А в виде бонуса заемщики получают пониженную ставку по кредиту.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин тоже отметил, что страховая защита «скорее благо, чем зло», поскольку «кредитная модель поведения потребителя не всегда является оптимальной». Он полагает, что специалисты КонфОП излишне драматизируют ситуацию, поскольку по этой теме поступает не так много жалоб, а Центробанк и участники рынка достаточно системно работают в этом направлении.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что регулятор и ФАС работают над тем, чтобы устранить ограничения для потребителей самостоятельно застраховать свои риски и предоставить полис иной СК для сохранения пониженной процентной ставки.

Займ и против
фас
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Эксперты, опрошенные «Известиями», подтверждают наличие проблемы, которая заключается именно в том, что банки являются агентами и взимают высокие комиссии за свои услуги.

Гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев полагает, что предложение правозащитников слишком радикально. На его взгляд, более сбалансированный подход — контроль размера комиссии в тарифе (очевидно, что, например, 80–90% — это слишком много), а также требование к банкам обеспечить возможность выбора среди нескольких страховщиков.

А руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева уверена, что потребителю необходимо дать возможность страховаться в любой компании по его выбору и давать возможность предъявлять полис своей страховой при заключении договора. Однако такой формат предполагает защиту рисков заемщика и не может влиять на банк с точки зрения снижения процентной ставки при кредитовании.

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