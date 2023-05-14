«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в апреле

Дальнейшее ослабление рубля в апреле привело к заметному росту рублевой стоимости валютных инвестпортфелей, но вместе с курсом вверх стремился и индекс Мосбиржи, показавший рекордные 2657,9 пункта за последний год. Одним из главных событий на российском рынке стало первое за долгое время IPO, благодаря которому у частных инвесторов, предпочитающих вкладываться в развитие медицинских технологий, стало больше выбора. О том, какие изменения произошли с доступными российским инвесторам активами, — в материале «Известий».

Итоги месяца

Одним из главных событий для российского фондового рынка в апреле стало решение совета директоров Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%. Регулятор отметил снижение инфляционных ожиданий населения и рост экономической активности, опередивший февральские ожидания.

Вместе с этим в стране растет внутренний спрос, что в определенной степени подталкивает инфляцию вверх, но, даже несмотря на все проинфляционные факторы, статистический показатель остается низким — на уровне 3,5% в конце апреля из-за эффекта высокой базы в прошлом году. В целом регулятор готов временно поднять ставку при усилении проинфляционных факторов (вроде ухудшения условий внешней торговли или роста бюджетных расходов), но всё будет зависеть от ситуации в моменте — следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 9 июня.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Непосредственно на самом фондовом рынке самым громким событием стало первое за долгое время IPO — свои акции инвесторам предложила медицинская технологическая компания «Генетико», владельцем основной доли в которой является давно торгующийся на Мосбирже Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ). Выход компании на биржу явно указал на то, что российские инвесторы в целом ощущают дефицит новых имен и проектов на бирже и готовы поддержать их рублем: за первые две недели торгов акции «Генетико» подорожали на 80% в отношении цены первичного предложения.

Также в апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина в очередной раз напомнила о том, что российским компаниям следует обращаться за частным финансированием на биржу, но в реальности этот механизм до сих пор остается невостребованным у российских технологических компаний. Почему так происходит, «Известия» рассказывали в недавнем экспертном материале.

Валюта под подушкой — доллары и евро

На протяжении всего апреля рубль продолжал слабеть к валютам других стран, из-за чего инвестиционный портфель из долларов и евро подорожал еще на 4,4%. В результате его рублевая стоимость практически вышла «в ноль» — по итогам апреля его активы стоили 196,7 тыс. рублей к первоначально вложенным 200 тыс. рублей.

Как объясняет аналитик «Финама» Иван Пуховой, наметившийся тренд на ослабление рубля с высокой долей вероятности сохранится, даже несмотря на заметную коррекцию, начавшуюся в конце апреля и продолжившуюся в первой половине мая. Заметное укрепление рубля в этот период, отмечает собеседник «Известий», скорее всего, связано с конвертацией запасов валюты российскими компаниями для уплаты налогов — так что этот фактор в любом случае будет временным. О намерении начать покупать валюту на рынке заявил и Банк России, так что в зависимости от объемов пополнение собственных запасов регулятором в определенной степени также сыграет на ослабление рубля.

Их мало кто видел вживую — юани, гонконгские доллары, лиры и белорусские рубли

Экзотические валюты дорожали к рублю вместе с долларом и евро, но результат оказался заметно слабее. Так, за прошлый месяц корзина из четырех валют подорожала на 2% с небольшим, но этот портфель по-прежнему остается главным аутсайдером среди всех остальных ввиду реализовавшегося еще в прошлом году риска блокировки швейцарских франков . С момента полного перевода оставшихся средств в валюты дружественных или нейтральных юрисдикций стоимость портфеля выросла на 12,2%, до 143,7 тыс. рублей.

Каких-либо значительных факторов, влияющих на стоимость этого портфеля и отличающихся от портфеля классических валют, нет. Если рубль в ближайшее время развернется в обратную сторону и будет дешеветь дальше, стоимость портфеля экзотических валют также продолжит расти.

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Портфель из государственных облигаций за прошедший месяц подорожал чуть больше чем на 1% и достиг общей стоимости 223,5 тыс. рублей против 200 тыс. первоначально вложенных. Таким образом, его общая доходность за год составила 11,76%.

Аналитики «Финама» отмечают, что на положительную динамику в портфеле оказало влияние решение Банка России о сохранении ключевой ставки — мягкую риторику монетарных властей вместе с относительно недорогими деньгами в экономике можно считать позитивным сигналом для всех инвесторов в долговые бумаги. Купонные выплаты эксперты рекомендуют реинвестировать в те же бумаги, по которым они и пришли.

Крупные компании, а не Минфин — четыре выпуска корпоративных облигаций

Показатель роста по долговым бумагам корпоративного сектора по итогам апреля оказался околонулевым — ожидания возможного повышения ключевой ставки негативно сказались на номинальной стоимости бумаг, однако после решения о сохранении ставки стало понятно, что рынку пока ничто не грозит. Но суммарный показатель портфеля всё равно выше, чем по ОФЗ за всё время, — плюс 26,6% с начала эксперимента, или 253,1 тыс. рублей общей стоимости в абсолютном выражении.

Из-за того, что в апреле произошла некоторая коррекция по номиналу облигаций корпоративных эмитентов, в мае она должна вернуться в обратную сторону — в результате портфель покажет более существенную положительную динамику, уверены в «Финаме».

Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек»

Инвесторы в акции российских компаний первого эшелона в апреле получили приятный бонус в виде роста стоимости их портфеля на 3,2% — его общая стоимость поднялась до 194,2 тыс. рублей, что очень близко к первоначально вложенным 200 тыс. рублей.

Аналитики уверены, что ралли в российских акциях продолжится и бумаги будут дорожать дальше. В апреле в сформированном нами портфеле в минус ушли только акции «ФосАгро», однако это вызвано фиксацией на фоне выплаты дивидендов, реинвестировать которые эксперты по фондовому рынку предлагают в те же акции.

Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом

Повышенный риск по спекулятивным акциям продолжает приносить инвесторам в этот портфель самую высокую доходность из всех — по итогам апреля его ценные бумаги подорожали еще на 7%, а общая доходность за всё время эксперимента составила 83,4%. В конце месяца активы портфеля стоили 366,7 тыс. рублей против 200 тыс. рублей, изначально вложенных в его бумаги.

Собеседник «Известий» указывает на то, что в последнее время относительную слабость в структуре портфеля показывают ценные бумаги провайдера решений по кибербезопасности Positive Technologies — согласно его корпоративной отчетности, выручка несколько не успевает за прогнозами аналитиков из-за того, что руководство компании предпочитает инвестировать в ее расширение. Насколько правильная эта стратегия, станет понятно только со временем — причиной для фиксации прибыли по ним это пока не является, считают эксперты «Финама».

Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).